- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
文件函数
这是一组文档工作函数。
出于安全考虑，工作文件必须严格由MQL5语言管理。使用MQL5实施文件操作的文件意味着，不能在文件沙箱外。
有两个目录（附带子目录）放置工作文档：
- terminal_data_folder\MQL5\FILES\（终端菜单中选择浏览"文件" - "打开数据目录”） ；
- 安装在电脑中所有终端的普通文件夹-通常在C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files目录中。
获得目录名称的程序方式，使用TerminalInfoString()函数，使用ENUM_TERMINAL_INFO_STRING 表达式：
|
//--- 存储程序端数据的文件夹
禁止从其他目录使用文件。
文件函数允许使用所谓的“命名管道”。为此，只需用合适的参数调用FileOpen()函数。
|
函数
|
功能
|
创建一个文件或文件夹打开/创建对话框
|
依照指定过滤器启动目录中的文件搜索
|
继续通过FileFindFirst()函数启动的搜索
|
结束搜索程序
|
打开指定名字和标记的文件
|
删除指定文件
|
将输入/输出文件缓冲区的所有数据写入磁盘
|
获得文件的整型属性
|
读取过程中定义文件末端
|
读取过程中定义文本行末端
|
关闭之前打开的文件
|
检测文件存在性
|
从本地或者共享文件夹复制原文件到另一个文件
|
移动或者重命名文件
|
读取除了BIN类型文件字符串外的任何类型数组
|
读取CSV类型文件当前位置字符串直到定界符（或者直到文本行末端）和转换读取的字符串到布尔型值
|
读取CSV类型文件以"YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" or "HH:MI:SS"格式字符串并且转换它到日期时间值
|
从文件指针当前位置读取双精度值
|
从文件指针当前位置读取浮点值
|
从文件指针当前位置读取整型，短整型或者字符型值
|
从文件指针当前位置读取一个长整型值
|
从CSV类型文件读取当前位置字符串直到定界符（或者直到文本行末端）并且转换读取字符串到双精度值
|
在文件中文件指针当前位置读取字符串
|
文件指针当前位置读取二进制文件内容到作为参量传递的结构
|
根据指定位置有关的指定二进制数移动文件指针位置
|
返回相应打开文件大小
|
返回相应打开文件的文件指针的当前位置
|
向CSV或者TXT类型文件写入数据
|
写入字符串以外任何类型数组到BIN类型文件
|
从文件指针当前位置写入双精度型值到二进制文件
|
从文件指针当前位置写入浮点型值到二进制文件
|
从文件指针当前位置写入整型值到二进制文件
|
从文件指针当前位置写入长整型值到二进制文件
|
从文件指针当前位置写入字符串参量值到BIN或者TXT文件
|
从文件指针当前位置写入作为参量传递的结构到二进制文件
|
指定二进制文件的所有数据读入数值类型或简单结构的传递数组
|
将传递数组所有元素写入二进制文件作为参数
|
在文件目录创建一个文件夹
|
清除选定目录。如果文件夹不是空的，那么无法清除。
|
删除指定文件夹中所有文件
如果文件打开使用 FileOpen()函数编写，那么路径中所有指定的子文件夹将会创建。