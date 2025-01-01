FileFindFirst 依照指定过滤器启动目录中的文件搜索

FileFindClose 结束搜索程序

FileOpen 打开指定名字和标记的文件

FileDelete 删除指定文件

FileGetInteger 获得文件的整型属性

FileIsEnding 读取过程中定义文件末端

FileIsLineEnding 读取过程中定义文本行末端

FileClose 关闭之前打开的文件

FileIsExist 检测文件存在性

FileCopy 从本地或者共享文件夹复制原文件到另一个文件

FileMove 移动或者重命名文件

FileReadArray 读取除了BIN类型文件字符串外的任何类型数组

FileReadDatetime 读取CSV类型文件以"YYYY.MM.DD HH:MI:SS", "YYYY.MM.DD" or "HH:MI:SS"格式字符串并且转换它到日期时间值

FileReadDouble 从文件指针当前位置读取双精度值

FileReadFloat 从文件指针当前位置读取浮点值

FileReadLong 从文件指针当前位置读取一个长整型值

FileReadString 在文件中文件指针当前位置读取字符串

FileReadStruct 文件指针当前位置读取二进制文件内容到作为参量传递的结构

FileSeek 根据指定位置有关的指定二进制数移动文件指针位置

FileSize 返回相应打开文件大小

FileTell 返回相应打开文件的文件指针的当前位置

FileWrite 向CSV或者TXT类型文件写入数据

FileWriteArray 写入字符串以外任何类型数组到BIN类型文件

FileWriteDouble 从文件指针当前位置写入双精度型值到二进制文件

FileWriteFloat 从文件指针当前位置写入浮点型值到二进制文件

FileWriteInteger 从文件指针当前位置写入整型值到二进制文件

FileWriteLong 从文件指针当前位置写入长整型值到二进制文件

FileWriteString 从文件指针当前位置写入字符串参量值到BIN或者TXT文件

FileWriteStruct 从文件指针当前位置写入作为参量传递的结构到二进制文件

FileLoad 指定二进制文件的所有数据读入数值类型或简单结构的传递数组

FileSave 将传递数组所有元素写入二进制文件作为参数

FolderCreate 在文件目录创建一个文件夹