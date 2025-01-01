class Foo

{

public:

string m_name;

int m_id;

static int s_counter;

//--- 构造函数和析构函数

Foo(void){Setup("noname");};

Foo(string name){Setup(name);};

~Foo(void){};

//--- 初始化Foo对象

void Setup(string name)

{

m_name=name;

s_counter++;

m_id=s_counter;

}

};

int Foo::s_counter=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 将对象声明为一个变量，并自动创建

Foo foo1;

//--- 通过引用传递对象的变体

PrintObject(foo1);



//--- 声明一个指向对象的指针，并使用'new'操作符进行创建

Foo *foo2=new Foo("foo2");

//--- 通过引用传递指对象指针的变体

PrintObject(foo2); // 对象指针由编译器自动转换



//--- 声明Foo对象的数组

Foo foo_objects[5];

//--- 传递对象数组的变体

PrintObjectsArray(foo_objects); // 用于传递对象数组的单独函数



//--- 声明指向Foo类型对象的指针数组

Foo *foo_pointers[5];

for(int i=0;i<5;i++)

foo_pointers[i]=new Foo("foo_pointer");

//--- 传递指针数组的变体

PrintPointersArray(foo_pointers); // 用于传递指针数组的单独函数



//--- 完成之前，一定要删除作为指针创建的对象

delete(foo2);

//--- 移除指针数组

int size=ArraySize(foo_pointers);

for(int i=0;i<5;i++)

delete(foo_pointers[i]);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 对象总是通过引用传递 |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintObject(Foo &object)

{

Print(__FUNCTION__,": ",object.m_id," Object name=",object.m_name);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 传递对象数组 |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintObjectsArray(Foo &objects[])

{

int size=ArraySize(objects);

for(int i=0;i<size;i++)

PrintObject(objects[i]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 传递对象指针数组 |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintPointersArray(Foo* &objects[])

{

int size=ArraySize(objects);

for(int i=0;i<size;i++)

PrintObject(objects[i]);

}

//+------------------------------------------------------------------+