MetaTrader与Python集成的模块

MQL5语言专门用于开发金融市场中的高性能交易应用程序，是算法交易使用的其他专门语言中无法比拟的。MQL5程序的语法和速度尽可能接近C++语言，支持OpenCL和与MS Visual Studio的集成。也可使用统计，模糊逻辑和 ALGLIB程序库。MetaEditor开发环境通过"smart"函数导入对.NET程序库提供原生支持，消除开发特殊包装样式的需求。还可以使用第三方C++ DLL。 С++源代码文件(CPP和H)可以直接从编辑器中编辑并编译成DLL。安装在用户电脑上的Microsoft Visual Studio也可作此用途。

Python是一种用于开发脚本和应用程序的现代高水平编程语言。它包含用于机器学习、自动化处理以及数据分析和可视化的多个程序库。

MetaTrader Python程序包是为方便快速地从MetaTrader 5程序端直接通过处理器通信获得交易所数据而设计的。通过这种方式接收的数据可以进一步用于统计计算和机器学习。

从命令行安装程序包：

pip安装MetaTrader5

从命令行更新程序包：

pip安装 --更新MetaTrader5

用于集成MetaTrader 5和Python的函数

函数 操作 initialize 建立与MetaTrader 5程序端的连接 login 使用指定参数连接交易账户 shutdown 关于之前建立的与MetaTrader 5程序端的连接 version 返回MetaTrader 5程序端版本 last_error 返回最后一个错误的数据 account_info 获取当前交易账户的信息 terminal_Info 获取所连接的MetaTrader 5程序端的状态和参数 symbols_total 获取MetaTrader 5程序端中所有交易品种的数量 symbols_get 获取MetaTrader 5程序端中的所有交易品种 symbol_info 获取指定交易品种的数据 symbol_info_tick 获取指定交易品种的最后报价 symbol_select 在MarketWatch（市场报价）窗口中选择一个交易品种或从该窗口移除一个交易品种 market_book_add 订阅MetaTrader 5程序端的指定交易品种的市场深度更改事件 market_book_get 从BookInfo返回一个元组，其中包含指定交易品种的市场深度条目 market_book_release 取消订阅MetaTrader 5程序端的指定交易品种的市场深度更改事件 copy_rates_from 从指定日期开始从MetaTrader 5程序端获取柱形图 copy_rates_from_pos 从指定索引开始从MetaTrader 5程序端获取柱形图 copyrates_range 从MetaTrader 5程序端获取指定日期范围内的柱形图 copy_ticks_from 从指定日期开始从MetaTrader 5程序端获取报价 copy_ticks_range 从MetaTrader 5程序端获取指定日期范围内的报价 orders_total 获取活动订单的数量。 orders_get 获取可通过交易品种或单号筛选的活动订单 order_calc_margin 返回预付款（用账户货币表示）来执行指定的交易操作 order_calc_profit 返回指定交易操作的盈利（用账户货币表示） order_check 检查是否有足够的资金执行所需的交易操作 order_send 发送请求来执行交易操作。 positions_total 获取未结持仓的数量 positions_get 获取可通过交易品种或单号筛选的未结持仓 history_orders_total 获取交易历史中指定时间间隔内的订单数量 history_orders_get 获取可通过单号或持仓筛选的交易历史中的订单 history_deals_total 获取交易历史中指定时间间隔内的交易数量 history_deals_get 获取可通过单号或持仓筛选的交易历史中的交易

连接Python与MetaTrader 5的示例

https://www.python.org/downloads/windows 下载最新版Python 3.8 安装Python时，请检查“将Python 3.8添加到PATH%”，以便能够从命令行运行Python脚本。 从命令行安装MetaTrader 5模块

pip安装MetaTrader5

添加matplotlib和pandas程序包

pip安装matplotlib

pip安装pandas

启动测试脚本

from datetime import datetime

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

from pandas.plotting import register_matplotlib_converters

register_matplotlib_converters()

import MetaTrader5 as mt5



# 连接到MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed")

mt5.shutdown()



# 请求连接状态和参数

print(mt5.terminal_info())

# 获取有关MetaTrader 5版本的数据

print(mt5.version())



# 从EURAUD请求1000个报价

euraud_ticks = mt5.copy_ticks_from("EURAUD", datetime(2020,1,28,13), 1000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

# 请求2019.04.01 13:00 - 2019.04.02 13:00之间的AUDUSD报价

audusd_ticks = mt5.copy_ticks_range("AUDUSD", datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13), mt5.COPY_TICKS_ALL)



# 通过多种方式获取不同交易品种的柱形图

eurusd_rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,28,13), 1000)

eurgbp_rates = mt5.copy_rates_from_pos("EURGBP", mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 1000)

eurcad_rates = mt5.copy_rates_range("EURCAD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13))



# 断开与MetaTrader 5的连接

mt5.shutdown()



#DATA

print('euraud_ticks(', len(euraud_ticks), ')')

for val in euraud_ticks[:10]: print(val)



print('audusd_ticks(', len(audusd_ticks), ')')

for val in audusd_ticks[:10]: print(val)



print('eurusd_rates(', len(eurusd_rates), ')')

for val in eurusd_rates[:10]: print(val)



print('eurgbp_rates(', len(eurgbp_rates), ')')

for val in eurgbp_rates[:10]: print(val)



print('eurcad_rates(', len(eurcad_rates), ')')

for val in eurcad_rates[:10]: print(val)



#PLOT

# 从所获得的数据创建DataFrame

ticks_frame = pd.DataFrame(euraud_ticks)

# 将时间（以秒为单位）转换为日期时间格式

ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')

# 在图表上显示报价

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['ask'], 'r-', label='ask')

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['bid'], 'b-', label='bid')



# 显示图例

plt.legend(loc='upper left')



# 添加标题

plt.title('EURAUD ticks')



# 显示图表

plt.show()

获取数据和图表

