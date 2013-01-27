- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- terminal_info
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_deals_total
- history_deals_get
- history_orders_total
- history_orders_get
MetaTrader与Python集成的模块
MQL5语言专门用于开发金融市场中的高性能交易应用程序，是算法交易使用的其他专门语言中无法比拟的。MQL5程序的语法和速度尽可能接近C++语言，支持OpenCL和与MS Visual Studio的集成。也可使用统计，模糊逻辑和 ALGLIB程序库。MetaEditor开发环境通过"smart"函数导入对.NET程序库提供原生支持，消除开发特殊包装样式的需求。还可以使用第三方C++ DLL。 С++源代码文件(CPP和H)可以直接从编辑器中编辑并编译成DLL。安装在用户电脑上的Microsoft Visual Studio也可作此用途。
Python是一种用于开发脚本和应用程序的现代高水平编程语言。它包含用于机器学习、自动化处理以及数据分析和可视化的多个程序库。
MetaTrader Python程序包是为方便快速地从MetaTrader 5程序端直接通过处理器通信获得交易所数据而设计的。通过这种方式接收的数据可以进一步用于统计计算和机器学习。
从命令行安装程序包：
|
pip安装MetaTrader5
从命令行更新程序包：
|
pip安装 --更新MetaTrader5
用于集成MetaTrader 5和Python的函数
|
函数
|
操作
|
建立与MetaTrader 5程序端的连接
|
使用指定参数连接交易账户
|
关于之前建立的与MetaTrader 5程序端的连接
|
返回MetaTrader 5程序端版本
|
返回最后一个错误的数据
|
获取当前交易账户的信息
|
获取所连接的MetaTrader 5程序端的状态和参数
|
获取MetaTrader 5程序端中所有交易品种的数量
|
获取MetaTrader 5程序端中的所有交易品种
|
获取指定交易品种的数据
|
获取指定交易品种的最后报价
|
在MarketWatch（市场报价）窗口中选择一个交易品种或从该窗口移除一个交易品种
|
订阅MetaTrader 5程序端的指定交易品种的市场深度更改事件
|
从BookInfo返回一个元组，其中包含指定交易品种的市场深度条目
|
取消订阅MetaTrader 5程序端的指定交易品种的市场深度更改事件
|
从指定日期开始从MetaTrader 5程序端获取柱形图
|
从指定索引开始从MetaTrader 5程序端获取柱形图
|
从MetaTrader 5程序端获取指定日期范围内的柱形图
|
从指定日期开始从MetaTrader 5程序端获取报价
|
从MetaTrader 5程序端获取指定日期范围内的报价
|
获取活动订单的数量。
|
获取可通过交易品种或单号筛选的活动订单
|
返回预付款（用账户货币表示）来执行指定的交易操作
|
返回指定交易操作的盈利（用账户货币表示）
|
检查是否有足够的资金执行所需的交易操作
|
发送请求来执行交易操作。
|
获取未结持仓的数量
|
获取可通过交易品种或单号筛选的未结持仓
|
获取交易历史中指定时间间隔内的订单数量
|
获取可通过单号或持仓筛选的交易历史中的订单
|
获取交易历史中指定时间间隔内的交易数量
|
获取可通过单号或持仓筛选的交易历史中的交易
连接Python与MetaTrader 5的示例
- 从https://www.python.org/downloads/windows下载最新版Python 3.8
- 安装Python时，请检查“将Python 3.8添加到PATH%”，以便能够从命令行运行Python脚本。
- 从命令行安装MetaTrader 5模块
|
pip安装MetaTrader5
- 添加matplotlib和pandas程序包
|
pip安装matplotlib
- 启动测试脚本
|
from datetime import datetime
- 获取数据和图表
|
[2, 'MetaQuotes-Demo', '16167573']