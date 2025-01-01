文档部分
MQL5参考时间序列和指标访问iBars 

iBars

返回可用于历史记录的相应交易品种和周期的柱形图的数量。

int  iBars(
   const string           symbol,          // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES        timeframe        // 周期
   );

参数

交易品种

[in]  金融工具的交易品种名称。NULL表示当前交易品种。

timeframe

[in]  周期。它可以是ENUM_TIMEFRAMES其中一个枚举值。0 表示当前图表周期。

返回值

可用于历史记录的对应交易品种和周期的柱形图的数量，最多不超过平台设置中“图表最大柱形图”可允许的参数。

例如：

  Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));

另见

Bars