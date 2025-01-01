- 数组，缓冲器和时序列中索引方向
- 组织数据存储
iBars
返回可用于历史记录的相应交易品种和周期的柱形图的数量。
|
int iBars(
参数
交易品种
[in] 金融工具的交易品种名称。NULL表示当前交易品种。
timeframe
[in] 周期。它可以是ENUM_TIMEFRAMES其中一个枚举值。0 表示当前图表周期。
返回值
可用于历史记录的对应交易品种和周期的柱形图的数量，最多不超过平台设置中“图表最大柱形图”可允许的参数。
例如：
|
Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));
另见