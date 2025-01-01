概览
股票
交易品种
全名
卖价
买价
每日
NVDA
NVIDIA Corporation
170.29
170.59
2.60%
MSFT
Microsoft Corporation
510.02
510.32
0.19%
AAPL
Apple Inc
238.99
239.29
0.35%
GOOG
Alphabet Inc - Class C Capital Stock
249.85
250.15
0.62%
GOOGL
Alphabet Inc - Class A
249.53
249.83
0.65%
AMZN
Amazon.com Inc
231.62
231.92
1.04%
META
Meta Platforms Inc - Class A
775.71
776.01
0.42%
AVGO
Broadcom Inc
346.17
346.47
3.84%
TSLA
Tesla Inc
425.86
426.16
1.01%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
262.72
263.02
0.22%
JPM
JP Morgan Chase & Co
311.75
312.05
0.80%
ORCL
Oracle Corporation
301.50
301.80
1.67%
WMT
Walmart Inc
104.26
104.56
0.80%
PDD
PDD Holdings Inc - American Depositary Shares
134.86
135.16
4.49%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due Februar
166.05
166.35
0.57%
LLY
Eli Lilly and Company
760.22
760.52
0.59%
MA
Mastercard Incorporated
598.25
598.55
2.00%
NFLX
Netflix Inc - Common Stock
1228.50
1228.80
2.33%
NTES
NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o
159.34
159.64
1.45%
RPAY
Repay Holdings Corporation - Class A
5.65
5.95
1.05%
XOM
Exxon Mobil Corporation
115.26
115.56
0.49%
ONC
332.20
332.50
1.53%
COST
Costco Wholesale Corporation
963.03
963.33
1.15%
JNJ
Johnson & Johnson
177.20
177.50
0.40%
HD
Home Depot Inc (The)
416.93
417.23
1.09%
BABA
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each r
166.09
166.39
2.38%
NA
Nano Labs Ltd - Class A
4.92
5.22
1.80%
货币
交易品种
全名
卖价
买价
每日
EURUSD
Euro vs US Dollar
1.18205
1.18235
0.07%
GBPUSD
Pound Sterling vs US Dollar
1.36265
1.36295
0.02%
USDJPY
US Dollar vs Yen
146.893
146.923
0.05%
AUDCAD
Australian Dollar vs Canadian Dollar
0.91558
0.91588
0.06%
NZDCAD
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
0.81723
0.81753
0.45%
AUDUSD
Australian Dollar vs US Dollar
0.66539
0.66569
0.03%
USDCAD
US Dollar vs Canadian Dollar
1.37741
1.37771
0.01%
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
0.78822
0.78852
0.06%
AUDNZD
Australian Dollar vs New Zealand Dollar
1.12033
1.12063
0.44%
GBPJPY
Pound Sterling vs Yen
200.199
200.229
0.01%
金属
交易品种
全名
卖价
买价
每日
XAUUSD
Gold vs US Dollar
3669.52
3669.82
0.27%
XAGUSD
Silver vs US Dollar
41.779
41.809
0.31%
XAUEUR
Gold vs Euro
3102.15
3102.45
0.14%
XAUAUD
Gold vs Australian Dollar
5512.24
5512.54
0.21%
XAUGBP
Gold vs Great Britain Pound
2690.50
2690.80
0.20%
XAUCHF
Gold vs Swiss Franc
2891.05
2891.35
0.15%
XAGEUR
Silver vs Euro
35.354
35.384
0.26%
XAGAUD
Silver vs Australian Dollar
62.763
62.793
0.24%
指数
交易品种
全名
卖价
买价
每日
AMZE
Alerian MLP Equal Weight Index
2.82
3.12
11.02%
HK50
HK50
26858.0
26861.0
0.12%
DE40
Germany 40 Index
23438.60
23438.90
0.22%
US2000
US Small Cap 2000 Index
2418.00
2418.30
0.32%
US500
US SPX 500 Index
6620.30
6620.60
0.23%
US30
US Wall Street 30 Index
46123.70
46124.00
0.19%
IT40
Italy 40 Index
41956.00
41956.30
1.47%
大宗商品
数字加密货币
交易品种
全名
卖价
买价
每日
BTCUSD
Bitcoin vs US Dollar
116399.00
116399.30
0.72%
BTCEUR
Bitcoin vs Euro
98335.813
98335.843
0.55%
ETHUSD
Ethereum vs US Dollar
4593.96
4594.26
2.24%
XRPUSD
Ripple vs US Dollar
3.0858
3.0888
2.50%
SOLUSD
Solana Token vs US Dollar
244.6600
244.6630
3.12%
BTCJPY
Bitcoin vs Yen
17271854
17271884
0.97%
DOGUSD
Dogecoin USD
0.28367
0.28397
5.74%
ADAUSD
Cardano Vs USD
0.91495
0.91525
4.19%
DSHUSD
Dashcoin vs US Dollar
20.070
20.100
1.57%
BNBUSD
Binance Coin (USD)
989.100
989.130
3.66%