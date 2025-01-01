网络函数

MQL5程序可以与远程服务器交换数据，也可以通过FTP发送推送通知、电子邮件和数据。

为了保障终端用户的安全，可允许IP地址列表都在客户端实施。这个列表包含了允许MQL5程序通过Socket*和WebRequest函数连接的IP地址。例如，如果程序需要连接到https://www.someserver.com，那么该地址应由终端用户在列表中明确指出。不可以以编程的方式添加地址。

将一条明确消息添加到MQL5程序中，通知用户需要进行额外配置。您可以通过#property description，预警 或打印来完成。