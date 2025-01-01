文档部分
MQL5参考网络函数 

网络函数

MQL5程序可以与远程服务器交换数据，也可以通过FTP发送推送通知、电子邮件和数据。

为了保障终端用户的安全，可允许IP地址列表都在客户端实施。这个列表包含了允许MQL5程序通过Socket*和WebRequest函数连接的IP地址。例如，如果程序需要连接到https://www.someserver.com，那么该地址应由终端用户在列表中明确指出。不可以以编程的方式添加地址。

将地址添加到列表中

将一条明确消息添加到MQL5程序中，通知用户需要进行额外配置。您可以通过#property description预警打印来完成。

函数

操作

SocketCreate

创建具有指定标识的套接并返回其句柄

SocketClose

关闭套接

SocketConnect

通过超时控制连接到服务器

SocketIsConnected

检查套接当前是否已连接

SocketIsReadable

获得可以从套接读取的字节数

SocketIsWritable

检查在当前时间是否可以将数据写入套接

SocketTimeouts

为系统套接对象设置数据接收和发送超时

SocketRead

从套接读取数据

SocketSend

将数据写入套接

SocketTlsHandshake

通过TLS Handshake协议启动与指定主机的安全TLS (SSL)连接

SocketTlsCertificate

获得用于安全网络连接的证书数据

SocketTlsRead

读取来自安全TLS连接的数据

SocketTlsReadAvailable

读取来自安全TLS连接的所有可用数据

SocketTlsSend

通过安全TLS连接发送数据

WebRequest

将HTTP请求发送到一个指定服务器

SendFTP

将文件发送到FTP选项卡上指定的地址

SendMail

将电子邮件发送到选项窗口“电子邮件”选项卡中指定的地址

SendNotification

向“通知”选项卡中指定MetaQuotes ID的移动端发送推送通知

 