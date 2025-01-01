MQL5参考网络函数
- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
网络函数
MQL5程序可以与远程服务器交换数据，也可以通过FTP发送推送通知、电子邮件和数据。
- 函数的Socket*组可以通过系统套接与远程主机建立一个TCP连接（包括安全的TLS）。操作原理很简单：创建一个套接，连接到服务器并开始读写数据。
- WebRequest函数专门用于处理网络资源，并可以轻松发送HTTP请求（包括GET和POST）。
- SendFTP，SendMail和 SendNotification是更加简单的函数，可以发送文件、电子邮件和移动设备通知。
为了保障终端用户的安全，可允许IP地址列表都在客户端实施。这个列表包含了允许MQL5程序通过Socket*和WebRequest函数连接的IP地址。例如，如果程序需要连接到https://www.someserver.com，那么该地址应由终端用户在列表中明确指出。不可以以编程的方式添加地址。
将一条明确消息添加到MQL5程序中，通知用户需要进行额外配置。您可以通过#property description，预警 或打印来完成。
函数
操作
创建具有指定标识的套接并返回其句柄
关闭套接
通过超时控制连接到服务器
检查套接当前是否已连接
获得可以从套接读取的字节数
检查在当前时间是否可以将数据写入套接
为系统套接对象设置数据接收和发送超时
从套接读取数据
将数据写入套接
通过TLS Handshake协议启动与指定主机的安全TLS (SSL)连接
获得用于安全网络连接的证书数据
读取来自安全TLS连接的数据
读取来自安全TLS连接的所有可用数据
通过安全TLS连接发送数据
将HTTP请求发送到一个指定服务器
将文件发送到FTP选项卡上指定的地址
将电子邮件发送到选项窗口“电子邮件”选项卡中指定的地址
向“通知”选项卡中指定MetaQuotes ID的移动端发送推送通知