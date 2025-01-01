- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnType
按索引获取字段类型。
|
ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE DatabaseColumnType(
参数
request
[in] 在DatabasePrepare()中接收的请求句柄。
column
[in] 请求中的字段索引。字段编号从零开始，不能超过 DatabaseColumnsCount() - 1。
返回值
从ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE枚举返回字段类型。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 无效请求句柄；
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – 'column'索引超过DatabaseColumnsCount() -1.
注意
只有在为'request（请求）'初步发出至少一个DatabaseRead()调用时，才能获取该值。
|
ID
|
描述
|
DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID
|
获取类型错误，可使用int GetLastError()获取错误代码
|
DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER
|
整型
|
DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT
|
真实型
|
DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT
|
字符串类型
|
DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB
|
二进制类型
|
DATABASE_FIELD_TYPE_NULL
|
特殊NULL类型
另见