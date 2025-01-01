文档部分
DatabaseColumnType

按索引获取字段类型。

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE  DatabaseColumnType(
   int  request,     // 在DatabasePrepare中接收的请求句柄
   int  column       //请求中的字段索引
   );

参数

request

[in]  在DatabasePrepare()中接收的请求句柄。

column

[in]  请求中的字段索引。字段编号从零开始，不能超过 DatabaseColumnsCount() - 1。

返回值

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE枚举返回字段类型。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – 无效请求句柄；
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  –  'column'索引超过DatabaseColumnsCount() -1.

注意

只有在为'request（请求）'初步发出至少一个DatabaseRead()调用时，才能获取该值。

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE

ID

描述

DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID

获取类型错误，可使用int GetLastError()获取错误代码

DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER

整型

DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT

真实型

DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT

字符串类型

DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB

二进制类型

DATABASE_FIELD_TYPE_NULL

特殊NULL类型

