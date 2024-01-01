文档部分
MQL5参考网络函数SendFTP 

SendFTP

在地址中发送文件，指定在Publisher窗口中。

bool  SendFTP(
   string  filename,          // 通过ftp发送的文件
   string  ftp_path=NULL      // ftp服务器上传的文件
   );

参量

filename

[in]   发送文件名称

ftp_path=NULL

[in]   FTP目录，如果目录未标明，直接在使用设置中描述

返回值

错误返回是“false”。

注释

发送文件应该在 terminal_directory\MQL5\files 或子文件夹中保存，如果在设置中未标明FTP地址或者访问密码，无法发送。

SendFTP() 函数在策略测试中不工作。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      SendFTP.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   FILENAME  "SomeFile.bin"
#define   PATH      NULL
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- 检查从终端中发送文件至 FTP 地址的许可
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_FTP_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send messages to the FTP-address");
      return;
     }
//--- 发送文件
   ResetLastError();
   if(!SendFTP(FILENAMEPATH))
      Print("SendFTP() failed. Error ",GetLastError());
  }