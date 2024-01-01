- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
SendFTP
在地址中发送文件，指定在Publisher窗口中。
|
bool SendFTP(
参量
filename
[in] 发送文件名称
ftp_path=NULL
[in] FTP目录，如果目录未标明，直接在使用设置中描述
返回值
错误返回是“false”。
注释
发送文件应该在 terminal_directory\MQL5\files 或子文件夹中保存，如果在设置中未标明FTP地址或者访问密码，无法发送。
SendFTP() 函数在策略测试中不工作。
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+