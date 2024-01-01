//+------------------------------------------------------------------+

//| SendFTP.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com

#property version "1.00"



#define FILENAME "SomeFile.bin"

#define PATH NULL

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart(void)

{

//--- 检查从终端中发送文件至 FTP 地址的许可

if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_FTP_ENABLED))

{

Print("Error. The client terminal does not have permission to send messages to the FTP-address");

return;

}

//--- 发送文件

ResetLastError();

if(!SendFTP(FILENAME, PATH))

Print("SendFTP() failed. Error ",GetLastError());

}