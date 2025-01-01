- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnsCount
获取请求中的字段数。
int DatabaseColumnsCount(
参数
request
[in] 在DatabasePrepare()中接收的请求句柄。
返回值
字段数量，错误情况下为-1。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - 无效请求句柄。
注意
不需要调用DatabaseRead()函数来获取在DatabasePrepare()中创建的请求的字段数。对于其余的DatabaseColumnXXX()函数，应该初步调用DatabaseRead()。
