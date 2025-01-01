文档部分
MQL5参考使用数据库DatabaseColumnsCount 

DatabaseColumnsCount

获取请求中的字段数。

int  DatabaseColumnsCount(
   int  request      //在DatabasePrepare中接收的请求句柄
   );

参数

request

[in]  在DatabasePrepare()中接收的请求句柄。

返回值

字段数量，错误情况下为-1。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - 无效请求句柄。

注意

不需要调用DatabaseRead()函数来获取在DatabasePrepare()中创建的请求的字段数。对于其余的DatabaseColumnXXX()函数，应该初步调用DatabaseRead()。

另见

DatabasePrepareDatabaseFinalizeDatabaseClose