|
//--- 图形资源参数
string ExtResName="Resource";
int ExtResWidth=100;
int ExtResHeight=100;
uint ExtResData[];
int ExtResSize=ExtResWidth*ExtResHeight;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
ResetLastError();
//--- 设置像素数组的大小
if(ArrayResize(ExtResData,ExtResSize)!=ExtResSize)
{
Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 用透明颜色填充像素数组，并在此基础上创建图形资源
ArrayInitialize(ExtResData,0x00FFFFFF);
if(!ResourceCreate(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created recource array: ",ExtResData.Size());
//--- 查看已创建的图形资源。
//--- 获取当前柱形图的时间和价格数据
MqlTick tick={};
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 使用最后报价和时间的坐标创建位图对象
string obj_name="Bitmap";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 将创建的位图对象的宽度和高度设置为图形资源的宽度和高度。
//--- 将对象定位点设置为其中心。
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,ExtResWidth);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,ExtResHeight);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- 将前面为位图对象创建的图形资源指定为图像文件
//--- 在这种情况下，为了指示所使用的图形资源的名称，我们需要在其名称之前添加“::”
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+ExtResName);
//--- 设置GreenYellow的透明度为200
uint clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- 用设置的颜色填充图形资源的整个像素数组
ArrayInitialize(ExtResData,clr);
//--- 使用DodgerBlue颜色绘制网格
for(int x=0;x<ExtResWidth;x+=9)
LineVertical(x,0,ExtResHeight,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
for(int y=0;y<ExtResHeight;y+=9)
LineHorizontal(0,ExtResWidth,y,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
//--- 更新图形资源数据
Update(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,true);
//--- 等待3秒后，再删除资源和图形对象
Print("Wait 3 seconds before deleting the resource and graphic object");
Sleep(3000);
//--- 将资源保存到文件
ResetLastError();
if(!ResourceSave("::"+ExtResName,"ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp"))
{
Print("ResourceSave() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 删除资源和图形对象图像
if(!ResourceFree("::"+ExtResName))
{
Print("ResourceFree() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
if(!ObjectDelete(0,obj_name))
{
Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 现在使用向左移动图像宽度的最后报价和时间坐标创建“图形标签”对象
//--- 使用之前接收到的价格和时间获取屏幕坐标
int x=0,y=0;
if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))
{
Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
obj_name="BitmapLabel";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 将对象定位点设置为其中心。
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- 将最后报价和时间的坐标设置为图形标签对象，并向左移动图像宽度
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XDISTANCE,x-ExtResWidth);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- 将以前保存为BMP图像的资源指定为图形标签对象的图像文件
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"\\Files\\ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp");
//--- 更新图表
ChartRedraw();
//--- 等待3秒后，再删除图形标签对象
Print("Wait 3 seconds before deleting the new graphic object");
Sleep(3000);
if(!ObjectDelete(0,obj_name))
Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 更新图形资源数据 |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
{
//--- 如果传递的维度为零，则离开
if(width==0 || height==0)
return;
//--- 更新资源数据并重新绘制图表
if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
ChartRedraw();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 绘制垂直线 |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineVertical(int x,int y1,int y2,const uint clr)
{
int tmp;
//--- 按Y排序
if(y1>y2)
{
tmp=y1;
y1 =y2;
y2 =tmp;
}
//--- 图像边界外的线
if(y2<0 || y1>=ExtResHeight || x<0 || x>=ExtResWidth)
return;
//--- 保持在图像边界内
if(y1<0)
y1=0;
if(y2>=ExtResHeight)
y2=ExtResHeight-1;
//--- 绘制线
int index=y1*ExtResWidth+x;
for(int i=y1; i<=y2; i++,index+=ExtResWidth)
ExtResData[index]=clr;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 绘制水平线 |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineHorizontal(int x1,int x2,int y,const uint clr)
{
int tmp;
//--- 按X排序
if(x1>x2)
{
tmp=x1;
x1 =x2;
x2 =tmp;
}
//--- 图像边界外的线
if(x2<0 || x1>=ExtResWidth || y<0 || y>=ExtResHeight)
return;
//--- 保持在图像边界内
if(x1<0)
x1=0;
if(x2>=ExtResWidth)
x2=ExtResWidth-1;
//--- 绘制线
ArrayFill(ExtResData,y*ExtResWidth+x1,(x2-x1)+1,clr);
}