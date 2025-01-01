//--- 图形资源参数

string ExtResName="Resource";

int ExtResWidth=100;

int ExtResHeight=100;

uint ExtResData[];

int ExtResSize=ExtResWidth*ExtResHeight;



//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

ResetLastError();

//--- 设置像素数组的大小

if(ArrayResize(ExtResData,ExtResSize)!=ExtResSize)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 用透明颜色填充像素数组，并在此基础上创建图形资源

ArrayInitialize(ExtResData,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",ExtResData.Size());



//--- 查看已创建的图形资源。

//--- 获取当前柱形图的时间和价格数据

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 使用最后报价和时间的坐标创建位图对象

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 将创建的位图对象的宽度和高度设置为图形资源的宽度和高度。

//--- 将对象定位点设置为其中心。

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,ExtResWidth);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,ExtResHeight);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- 将前面为位图对象创建的图形资源指定为图像文件

//--- 在这种情况下，为了指示所使用的图形资源的名称，我们需要在其名称之前添加“::”

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+ExtResName);



//--- 设置GreenYellow的透明度为200

uint clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//--- 用设置的颜色填充图形资源的整个像素数组

ArrayInitialize(ExtResData,clr);

//--- 使用DodgerBlue颜色绘制网格

for(int x=0;x<ExtResWidth;x+=9)

LineVertical(x,0,ExtResHeight,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));

for(int y=0;y<ExtResHeight;y+=9)

LineHorizontal(0,ExtResWidth,y,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));

//--- 更新图形资源数据

Update(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,true);



//--- 等待3秒后，再删除资源和图形对象

Print("Wait 3 seconds before deleting the resource and graphic object");

Sleep(3000);



//--- 将资源保存到文件

ResetLastError();

if(!ResourceSave("::"+ExtResName,"ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp"))

{

Print("ResourceSave() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 删除资源和图形对象图像

if(!ResourceFree("::"+ExtResName))

{

Print("ResourceFree() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

if(!ObjectDelete(0,obj_name))

{

Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}



//--- 现在使用向左移动图像宽度的最后报价和时间坐标创建“图形标签”对象

//--- 使用之前接收到的价格和时间获取屏幕坐标

int x=0,y=0;

if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))

{

Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

obj_name="BitmapLabel";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 将对象定位点设置为其中心。

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- 将最后报价和时间的坐标设置为图形标签对象，并向左移动图像宽度

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XDISTANCE,x-ExtResWidth);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- 将以前保存为BMP图像的资源指定为图形标签对象的图像文件

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"\\Files\\ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp");

//--- 更新图表

ChartRedraw();



//--- 等待3秒后，再删除图形标签对象

Print("Wait 3 seconds before deleting the new graphic object");

Sleep(3000);

if(!ObjectDelete(0,obj_name))

Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 更新图形资源数据 |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- 如果传递的维度为零，则离开

if(width==0 || height==0)

return;

//--- 更新资源数据并重新绘制图表

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 绘制垂直线 |

//+------------------------------------------------------------------+

void LineVertical(int x,int y1,int y2,const uint clr)

{

int tmp;

//--- 按Y排序

if(y1>y2)

{

tmp=y1;

y1 =y2;

y2 =tmp;

}

//--- 图像边界外的线

if(y2<0 || y1>=ExtResHeight || x<0 || x>=ExtResWidth)

return;

//--- 保持在图像边界内

if(y1<0)

y1=0;

if(y2>=ExtResHeight)

y2=ExtResHeight-1;

//--- 绘制线

int index=y1*ExtResWidth+x;

for(int i=y1; i<=y2; i++,index+=ExtResWidth)

ExtResData[index]=clr;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 绘制水平线 |

//+------------------------------------------------------------------+

void LineHorizontal(int x1,int x2,int y,const uint clr)

{

int tmp;

//--- 按X排序

if(x1>x2)

{

tmp=x1;

x1 =x2;

x2 =tmp;

}

//--- 图像边界外的线

if(x2<0 || x1>=ExtResWidth || y<0 || y>=ExtResHeight)

return;

//--- 保持在图像边界内

if(x1<0)

x1=0;

if(x2>=ExtResWidth)

x2=ExtResWidth-1;

//--- 绘制线

ArrayFill(ExtResData,y*ExtResWidth+x1,(x2-x1)+1,clr);

}