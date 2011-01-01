//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_ChartIndicatorDelete.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- 绘制柱状图

#property indicator_label1 "Histogram"

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- 输入参数

input int first_param=1;

input int second_param=2;

input int third_param=3;

input bool wrong_init=true;

//--- 指标缓冲区

double HistogramBuffer[];

string shortname;

//+------------------------------------------------------------------+

//| 自定义指标初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

int res=INIT_SUCCEEDED;

//--- 连接柱状图缓冲区数组到指标缓冲区

SetIndexBuffer(0,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- 基于输入参数设置指标缩略名

shortname=StringFormat("Demo_ChartIndicatorDelete(%d,%d,%d)",

first_param,second_param,third_param);

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname);

//--- 如果设置指标强制完成，返回非零值

if(wrong_init) res=INIT_FAILED;

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 自定义指标迭代函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- 工作循环的起始位置

int start=prev_calculated-1;

if(start<0) start=0;

//--- 填写指标缓冲区的值

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

HistogramBuffer[i]=close[i];

}

//--- 返回prev_calculated值为了下次调用

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Deinit 事件的处理程序 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

PrintFormat("%s: Deinitialization reason code=%d",__FUNCTION__,reason);

if(reason==REASON_INITFAILED)

{

PrintFormat("An indicator with a short name %s (file %s) deletes itself from the chart",shortname,__FILE__);

int window=ChartWindowFind();

bool res=ChartIndicatorDelete(0,window,shortname);

//--- 分析调用ChartIndicatorDelete()的结果

if(!res)

{

PrintFormat("Failed to delete indicator %s from window #%d. Error code %d",

shortname,window,GetLastError());

}

}

}