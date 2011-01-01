文档部分
从指定图表窗口删除指定名称的指标。

bool  ChartIndicatorDelete(
   long           chart_id,              // 图表 id
   int            sub_window             // 子窗口数量
   const string   indicator_shortname    // 指标的缩略名
   );

参数

chart_id

[in]  图表 ID。0 表示当前图表。

sub_window

[in]  图表子窗口的数量。0代表主图表的子窗口。

const indicator_shortname

[in]  通过IndicatorSetString()函数在INDICATOR_SHORTNAME属性设置的指标的缩略名。若要获得指标的缩略名，请使用ChartIndicatorName()函数。

返回值

如果指标成功删除，返回true。否则返回false。若要获得错误信息，请使用GetLastError()函数。

注意

如果相同缩略名的两个指标都在图表子窗口，这行的第一个将被删除。

如果该图表上的另一个指标基于正被删除的指标值，这种指标也将被删除。

不要混淆指标缩略名和使用函数iCustom()IndicatorCreate()创建指标时指定的文件名。如果指标缩略名没有明确设置，那么包含指标源代码的文件名将在编译期被指明。

删除来自图表的指标不表示其计算部分将被从程序端内存删除。若要释放指标句柄，请使用IndicatorRelease()函数。

指标缩略名应该正确设置。它将使用IndicatorSetString()函数被写入INDICATOR_SHORTNAME属性。建议缩略名应该包含指标所有输入参数的值，因为通过ChartIndicatorDelete()函数从图表删除的指标通过缩略名识别。

初始化失败后删除指标的示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    Demo_ChartIndicatorDelete.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- 绘制柱状图
#property indicator_label1  "Histogram"
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- 输入参数
input int      first_param=1;
input int      second_param=2;
input int      third_param=3;
input bool     wrong_init=true;
//--- 指标缓冲区
double         HistogramBuffer[];
string         shortname;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指标初始化函数                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   int res=INIT_SUCCEEDED;
//--- 连接柱状图缓冲区数组到指标缓冲区
   SetIndexBuffer(0,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- 基于输入参数设置指标缩略名
   shortname=StringFormat("Demo_ChartIndicatorDelete(%d,%d,%d)",
                          first_param,second_param,third_param);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname);
//--- 如果设置指标强制完成，返回非零值
   if(wrong_init) res=INIT_FAILED;
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指标迭代函数                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- 工作循环的起始位置
   int start=prev_calculated-1;
   if(start<0) start=0;
//--- 填写指标缓冲区的值
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      HistogramBuffer[i]=close[i];
     }
//--- 返回prev_calculated值为了下次调用
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Deinit 事件的处理程序                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   PrintFormat("%s: Deinitialization reason code=%d",__FUNCTION__,reason);
   if(reason==REASON_INITFAILED)
     {
      PrintFormat("An indicator with a short name %s (file %s) deletes itself from the chart",shortname,__FILE__);
      int window=ChartWindowFind();
      bool res=ChartIndicatorDelete(0,window,shortname);
      //--- 分析调用ChartIndicatorDelete()的结果
      if(!res)
        {
         PrintFormat("Failed to delete indicator %s from window #%d. Error code %d",
                     shortname,window,GetLastError());
        }
     }
  }

