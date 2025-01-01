|
#property description "Example of using the CalendarValueLastByEvent function"
#property description " for tracking the release of the Nonfarm Payrolls report."
#property description "To achieve this, get the current change ID"
#property description " of the Calendar database. Then, use this ID to receive"
#property description " only new events via the timer survey"
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易初始化函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- 创建计时器
EventSetTimer(60);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易去初始化函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- 销毁计时器
EventKillTimer();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA报价函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
{
//--- 日历数据库更改ID
static ulong calendar_change_id=0;
//--- 第一次启动属性
static bool first=true;
//--- 事件ID
static ulong event_id=0;
//--- 事件名称
static string event_name=NULL;
//--- 事件值数组
MqlCalendarValue values[];
//--- 执行初始化 - 获得当前calendar_change_id
if(first)
{
MqlCalendarEvent events[];
//--- 美国国家代码(ISO 3166-1 Alpha-2)
string USA_code="US";
//--- 获得美国事件
int events_count=CalendarEventByCountry(USA_code,events);
//--- 'events'数组中必要事件的位置
int event_pos=-1;
//--- 在“日志”中显示美国事件
if(events_count>0)
{
PrintFormat("%s: USA events: %d",__FUNCTION__,events_count);
for(int i=0;i<events_count;i++)
{
string event_name_low=events[i].name;
//--- 将事件名称更改为小写
if(!StringToLower(event_name_low))
{
PrintFormat("StringToLower() returned %d error",GetLastError());
//--- 提前退出函数
return;
}
//--- 寻找“非农就业人口”事件
if(StringFind(event_name_low,"nonfarm payrolls")!=-1)
{
//--- 事件已找到，请记住其ID
event_id=events[i].id;
//--- 书写“非农就业人口”事件名称
event_name=events[i].name;
//--- 记住'events[]'数组中事件的位置
event_pos=i;
//--- 请记住，该“日历”中包含多个名称中有“非农就业人口”的事件
PrintFormat("Event \"Nonfarm Payrolls\" found: event_id=%d event_name=%s",event_id,event_name);
//--- 通过注释'break'操作符来查看所有事件，以便更好地理解这个示例
break;
}
}
//--- 通过删除“非农就业人口”之后的事件来减少列表
ArrayRemove(events,event_pos+1);
//--- 将9个事件放在“非农就业人口”之前，以便分析更方便
ArrayRemove(events,0,event_pos-9);
ArrayPrint(events);
}
else
{
PrintFormat("%s: CalendarEventByCountry(%s) returned 0 events, error code=%d",
USA_code,__FUNCTION__,GetLastError());
//--- 操作完成失败，请在下一次调用计时器时重试
return;
}
//--- 获得指定事件的“日历”数据库更改ID
if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)
{
//--- 第一次启动时不可执行这个代码块，但可以添加它
PrintFormat("%s: Received the Calendar database current ID: change_id=%d",
__FUNCTION__,calendar_change_id);
//--- 设置该标识并在计时器的下一个事件之前退出
first=false;
return;
}
else
{
//--- 无法接收数据（对于第一次启动，这是正常的），请检查是否有错误
int error_code=GetLastError();
if(error_code==0)
{
PrintFormat("%s: Received the Calendar database current ID: change_id=%d",
__FUNCTION__,calendar_change_id);
//--- 设置该标识并在计时器的下一个事件之前退出
first=false;
//--- 现在我们有calendar_change_id值
return;
}
else
{
//--- 并且这确实是一个错误
PrintFormat("%s: Failed to get values for event_id=%d",__FUNCTION__,event_id);
PrintFormat("Error code: %d",error_code);
//--- 操作完成失败，请在下一次调用计时器时重试
return;
}
}
}
//--- 我们有“日历”更改ID(change_id)的最后知道的值
ulong old_change_id=calendar_change_id;
//--- 请检查新的“非农就业人口”事件值
if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)
{
PrintFormat("%s: Received new events for \"%s\": %d",
__FUNCTION__,event_name,ArraySize(values));
//--- 在“日志”中显示'value'数组的数据
ArrayPrint(values);
//--- 在“日志”中显示之前和新的“日历ID”的值
PrintFormat("%s: Previous change_id=%d, new change_id=%d",
__FUNCTION__,old_change_id,calendar_change_id);
/*
编写您将在这里处理“非农就业人口”数据发布的代码
*/
}
//---
}
/*
结果：
OnTimer: USA events: 202
Event "Nonfarm Payrolls" found: event_id=840030016 event_name=Nonfarm Payrolls
[id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [source_url] [event_code] [name] [reserved]
[0] 840030007 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-yy" "CPI y/y" 0
[1] 840030008 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy-yy" "Core CPI y/y" 0
[2] 840030009 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-nsa" "CPI n.s.a." 0
[3] 840030010 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy" "Core CPI" 0
[4] 840030011 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-mm" "Import Price Index m/m" 0
[5] 840030012 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-yy" "Import Price Index y/y" 0
[6] 840030013 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-mm" "Export Price Index m/m" 0
[7] 840030014 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-yy" "Export Price Index y/y" 0
[8] 840030015 1 3 2 0 840 1 2 0 1 "https://www.bls.gov" "unemployment-rate" "Unemployment Rate" 0
[9] 840030016 1 3 2 0 840 4 3 1 0 "https://www.bls.gov" "nonfarm-payrolls" "Nonfarm Payrolls" 0
OnTimer: Received the Calendar database current ID: change_id=33986560
*/