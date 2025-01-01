#property description "Example of using the CalendarValueLastByEvent function"

#property description " for tracking the release of the Nonfarm Payrolls report."

#property description "To achieve this, get the current change ID"

#property description " of the Calendar database. Then, use this ID to receive"

#property description " only new events via the timer survey"

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 创建计时器

EventSetTimer(60);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易去初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- 销毁计时器

EventKillTimer();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA报价函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Timer函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//--- 日历数据库更改ID

static ulong calendar_change_id=0;

//--- 第一次启动属性

static bool first=true;

//--- 事件ID

static ulong event_id=0;

//--- 事件名称

static string event_name=NULL;

//--- 事件值数组

MqlCalendarValue values[];

//--- 执行初始化 - 获得当前calendar_change_id

if(first)

{

MqlCalendarEvent events[];

//--- 美国国家代码(ISO 3166-1 Alpha-2)

string USA_code="US";

//--- 获得美国事件

int events_count=CalendarEventByCountry(USA_code,events);

//--- 'events'数组中必要事件的位置

int event_pos=-1;

//--- 在“日志”中显示美国事件

if(events_count>0)

{

PrintFormat("%s: USA events: %d",__FUNCTION__,events_count);

for(int i=0;i<events_count;i++)

{

string event_name_low=events[i].name;

//--- 将事件名称更改为小写

if(!StringToLower(event_name_low))

{

PrintFormat("StringToLower() returned %d error",GetLastError());

//--- 提前退出函数

return;

}

//--- 寻找“非农就业人口”事件

if(StringFind(event_name_low,"nonfarm payrolls")!=-1)

{

//--- 事件已找到，请记住其ID

event_id=events[i].id;

//--- 书写“非农就业人口”事件名称

event_name=events[i].name;

//--- 记住'events[]'数组中事件的位置

event_pos=i;

//--- 请记住，该“日历”中包含多个名称中有“非农就业人口”的事件

PrintFormat("Event \"Nonfarm Payrolls\" found: event_id=%d event_name=%s",event_id,event_name);

//--- 通过注释'break'操作符来查看所有事件，以便更好地理解这个示例

break;

}

}

//--- 通过删除“非农就业人口”之后的事件来减少列表

ArrayRemove(events,event_pos+1);

//--- 将9个事件放在“非农就业人口”之前，以便分析更方便

ArrayRemove(events,0,event_pos-9);

ArrayPrint(events);

}

else

{

PrintFormat("%s: CalendarEventByCountry(%s) returned 0 events, error code=%d",

USA_code,__FUNCTION__,GetLastError());

//--- 操作完成失败，请在下一次调用计时器时重试

return;

}



//--- 获得指定事件的“日历”数据库更改ID

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

//--- 第一次启动时不可执行这个代码块，但可以添加它

PrintFormat("%s: Received the Calendar database current ID: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- 设置该标识并在计时器的下一个事件之前退出

first=false;

return;

}

else

{

//--- 无法接收数据（对于第一次启动，这是正常的），请检查是否有错误

int error_code=GetLastError();

if(error_code==0)

{

PrintFormat("%s: Received the Calendar database current ID: change_id=%d",

__FUNCTION__,calendar_change_id);

//--- 设置该标识并在计时器的下一个事件之前退出

first=false;

//--- 现在我们有calendar_change_id值

return;

}

else

{

//--- 并且这确实是一个错误

PrintFormat("%s: Failed to get values for event_id=%d",__FUNCTION__,event_id);

PrintFormat("Error code: %d",error_code);

//--- 操作完成失败，请在下一次调用计时器时重试

return;

}

}

}



//--- 我们有“日历”更改ID(change_id)的最后知道的值

ulong old_change_id=calendar_change_id;

//--- 请检查新的“非农就业人口”事件值

if(CalendarValueLastByEvent(event_id,calendar_change_id,values)>0)

{

PrintFormat("%s: Received new events for \"%s\": %d",

__FUNCTION__,event_name,ArraySize(values));

//--- 在“日志”中显示'value'数组的数据

ArrayPrint(values);

//--- 在“日志”中显示之前和新的“日历ID”的值

PrintFormat("%s: Previous change_id=%d, new change_id=%d",

__FUNCTION__,old_change_id,calendar_change_id);

/*

编写您将在这里处理“非农就业人口”数据发布的代码

*/

}

//---

}

/*

结果：

OnTimer: USA events: 202

Event "Nonfarm Payrolls" found: event_id=840030016 event_name=Nonfarm Payrolls

[id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [source_url] [event_code] [name] [reserved]

[0] 840030007 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-yy" "CPI y/y" 0

[1] 840030008 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy-yy" "Core CPI y/y" 0

[2] 840030009 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-nsa" "CPI n.s.a." 0

[3] 840030010 1 4 2 0 840 0 1 0 3 "https://www.bls.gov" "consumer-price-index-ex-food-energy" "Core CPI" 0

[4] 840030011 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-mm" "Import Price Index m/m" 0

[5] 840030012 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "import-price-index-yy" "Import Price Index y/y" 0

[6] 840030013 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-mm" "Export Price Index m/m" 0

[7] 840030014 1 4 2 0 840 1 1 0 1 "https://www.bls.gov" "export-price-index-yy" "Export Price Index y/y" 0

[8] 840030015 1 3 2 0 840 1 2 0 1 "https://www.bls.gov" "unemployment-rate" "Unemployment Rate" 0

[9] 840030016 1 3 2 0 840 4 3 1 0 "https://www.bls.gov" "nonfarm-payrolls" "Nonfarm Payrolls" 0

OnTimer: Received the Calendar database current ID: change_id=33986560



*/