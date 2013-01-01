- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileDelete
在客户端中删除本地文件夹的指定文件。
|
bool FileDelete(
参量
file_name
[in] 文件名称。
common_flag=0
[in] 标记 决定文件位置，如果common_flag = FILE_COMMON,文件为所有客户端放置共享文件夹 \Terminal\Common\Files。否则，文件放置在本地文件夹中。
返回值
如果失败函数返回 false。
注释
出于安全考虑，工作文件必须严格由MQL5语言管理。使用MQL5实 施文件操作的文件意味着，不能在文件沙箱外。
删除客户端中本地文件夹中的指定文件(MQL5\files or MQL5\tester\files in case of testing). 如果common_flag = FILE_COMMON，函数就会从所有客户端的共享文件中删除文件。
示例：
|
//--- 启动脚本时显示输入参数的窗口