|
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 请求交易和订单历史
if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))
{
Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- 在账户的全部历史订单中做循环
int total=HistoryOrdersTotal();
for(int i=0; i<total; i++)
{
//--- 根据循环索引取得列表中的订单编号
ulong ticket=HistoryOrderGetTicket(i);
if(ticket==0)
continue;
//--- 取得订单类型并显示用于选中订单字符串型属性列表的标题
string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(ticket, ORDER_TYPE));
PrintFormat("String properties of an history order %s #%I64u:", type, ticket);
//--- 在标题下方打印选中订单的所有字符串型属性
HistoryOrderPropertiesStringPrint(ticket, 16);
}
/*
结果：
String properties of an history order Buy #2646074112:
Comment: [tp 1.09137]
Symbol: EURUSD
External ID:
String properties of an history order Buy #2646131906:
Comment:
Symbol: EURUSD
External ID:
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 显示字符串型属性 |
//| 适用于日志和选中的历史订单 |
//+------------------------------------------------------------------+
void HistoryOrderPropertiesStringPrint(const long ticket, const uint header_width=0)
{
uint w=0;
string header="";
string value="";
//--- 定义标题文字和标题栏位的宽度
//--- 如果传给函数的标题宽度为0, 则宽度为标题文字行的大小+1
header="Comment:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- 取得并在日志中使用指定的标题宽度显示注释
if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_COMMENT, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
//--- 在日志中显示所下订单的交易品种
header="Symbol:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_SYMBOL, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
//--- 在日志中显示在外部系统中的订单 ID
header="External ID:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_EXTERNAL_ID, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回订单类型的描述 |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
{
switch(type)
{
case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");
case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");
case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");
case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");
case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");
case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");
case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");
case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");
default : return("Unknown order type: "+(string)type);
}
}