//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 请求交易和订单历史

if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))

{

Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- 在账户的全部历史订单中做循环

int total=HistoryOrdersTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 根据循环索引取得列表中的订单编号

ulong ticket=HistoryOrderGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- 取得订单类型并显示用于选中订单字符串型属性列表的标题

string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(ticket, ORDER_TYPE));

PrintFormat("String properties of an history order %s #%I64u:", type, ticket);



//--- 在标题下方打印选中订单的所有字符串型属性

HistoryOrderPropertiesStringPrint(ticket, 16);

}

/*

结果：

String properties of an history order Buy #2646074112:

Comment: [tp 1.09137]

Symbol: EURUSD

External ID:

String properties of an history order Buy #2646131906:

Comment:

Symbol: EURUSD

External ID:

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 显示字符串型属性 |

//| 适用于日志和选中的历史订单 |

//+------------------------------------------------------------------+

void HistoryOrderPropertiesStringPrint(const long ticket, const uint header_width=0)

{

uint w=0;

string header="";

string value="";



//--- 定义标题文字和标题栏位的宽度

//--- 如果传给函数的标题宽度为0, 则宽度为标题文字行的大小+1

header="Comment:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- 取得并在日志中使用指定的标题宽度显示注释

if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_COMMENT, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);



//--- 在日志中显示所下订单的交易品种

header="Symbol:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_SYMBOL, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);



//--- 在日志中显示在外部系统中的订单 ID

header="External ID:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_EXTERNAL_ID, value))

return;

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回订单类型的描述 |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type: "+(string)type);

}

}