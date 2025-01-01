- Alert
在EA交易日志中输入消息。参量可以是各种类型。
|
void Print(
参量
...
[in] 逗号分割任意值，参量数不能超过64
注释
数组不能通过Print()函数传递，数组必须按元素一个接一个输入
双精度型数据多余小数点后16位字节显示，或以传统或以科学角度输出，根据接入口的紧凑性。浮点类型数据在小数点后5位字节输出，输出的实型数据和另一精确度的预先格式，使用 PrintFormat() 函数。
布尔型数据的输出以true或者false标准，数据以 YYYY.MM.DD HH:MI:SS为标准，在另一版本表示数据，使用 TimeToString()，如果颜色类型显示在操作中，颜色类型数据以RGB，或颜色名称来返回。
Print() 函数在优化期间在策略测试中不工作。
示例：
|
void OnStart()
