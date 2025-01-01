ObjectsTotal

在指定类型的指定子窗口的指定图表物件中，函数返回物件数量。

int ObjectsTotal(

long chart_id,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

参量

chart_id

[in] 图表标识符。0表示当前图表。

sub_window=-1

[in] 图表子窗口的数量。0代表主图表窗口，-1代表图表的所有子窗口，包括主窗口。

type=-1

[in] 物件类型。值可以是 ENUM_OBJECT 值中一个，-1表示全部类型。

返回值

物件数量。

注意

该函数使用同步调用，这意味着这个函数等待执行在调用之前已入列图表的所有命令，这就是该函数耗费时间的原因。当处理图表上的大量对象时应该考虑这个特性。

示例：