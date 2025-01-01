- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectsTotal
在指定类型的指定子窗口的指定图表物件中，函数返回物件数量。
|
int ObjectsTotal(
参量
chart_id
[in] 图表标识符。0表示当前图表。
sub_window=-1
[in] 图表子窗口的数量。0代表主图表窗口，-1代表图表的所有子窗口，包括主窗口。
type=-1
[in] 物件类型。值可以是 ENUM_OBJECT 值中一个，-1表示全部类型。
返回值
物件数量。
注意
该函数使用同步调用，这意味着这个函数等待执行在调用之前已入列图表的所有命令，这就是该函数耗费时间的原因。当处理图表上的大量对象时应该考虑这个特性。
示例：
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."