//+------------------------------------------------------------------+

//| EA显示包含进一步工作请求的MessageBox窗口 |

//| 当一系列未盈利交易达到指定数量时 |

//| 等待指定的柱形图数量并显示MessageBox |

//| 请求继续工作。 |

//| 为了进行检查，我们需要手动打开和关闭多个持仓 |

//| 亏损，因为EA无法控制 |

//| 它自己的“持仓”（通过幻数）。 |

//+------------------------------------------------------------------+



//--- 输入参数

input uint InpMaxLossDeals = 3; // 最大亏损交易

input uint InpInactivityNumBars = 5; // 不活动的柱形图数



//--- 全局变量

bool ExtFirstStart=true; // 第一启动标识

bool ExtFlag=true; // 允许EA工作的标识

uint ExtNumLoss; // 连续未盈利交易数

datetime ExtTimeLastLoss; // 最后一笔亏损平仓的时间



//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 获得连续亏损交易的数量和最后一笔亏损平仓的时间

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);



return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易去初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- 确定自该系列中最后一个收盘亏损持仓以来已经过多少柱形图

int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);



//--- 如果这是第一次启动

if(ExtFirstStart)

{

//--- 如果在一系列未盈利持仓之后已经通过指定数量的柱形图，则设置EA操作标识

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

ExtFlag=true;

ExtFirstStart=false;

}



//--- 如果EA操作标识被禁用

if(!ExtFlag)

{

Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",

(InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));

//--- 如果在一系列未盈利持仓之后已经通过指定数量的柱形图

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

{

//--- 显示带有指定文本和窗口标题的MessageBox窗口

//--- 请求窗口有两个“是(Yes)”/“否(No)”按键和一个带问号的图标。

//--- 默认选择“是(Yes)”按键。

string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.

Continue its work?";

string mb_caption="Please note";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);

//--- 如果来自MessageBox的返回代码是按下的“Yes”按键，则设置EA操作标识

if(mb_id==IDYES)

{

ExtFlag=true;

return;

}

}

//--- EA操作标识被禁用，退出OnTick()

return;

}



//--- 设置EA操作标识 - EA按照下面代码提供的方式工作

Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",

ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result)

{

//--- 如果交易事务类型是向历史记录添加交易

if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)

{

//--- 获得一个交易工单，并按工单从列表中选择一笔交易

ulong deal_ticket=trans.deal;

if(HistoryDealSelect(deal_ticket))

{

//--- 如果这是一个市场退出交易，得到连续亏损交易的数量和最后一次交易的时间

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);

}

}



//--- 如果连续亏损的交易数量大于指定的值，则启用EA操作标识

if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)

{

//--- 显示包含指定文本和窗口标题的MessageBox窗口

//--- 请求窗口有两个“是(Yes)”/“否(No)”按键和一个带感叹号的图标。

//--- 默认情况下选择“否(No)”按键。

string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.

Continue its work?";

string mb_caption="Attention!";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);

//--- 如果来自MessageBox的返回代码是按下的“No”按键，，则禁用EA操作标识

if(mb_id==IDNO)

ExtFlag=false;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回连续未盈利交易的数量 |

//| 以及最后一笔亏损平仓的时间 |

//+------------------------------------------------------------------+

uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)

{

//--- 选择整个历史

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))

return(0);



//--- 通过循环中的历史交易列表获得下一个交易工单

uint res=0;

uint total=HistoryDealsTotal();

for(int i=(int)total-1; i>=0; i--)

{

ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);

if(deal_ticket>0)

{

//--- 如果交易不是为了退出持仓，那么继续下一笔交易

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)

continue;

//--- 如果平仓的结果是获利，则中断循环

if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))

break;

//--- 增加连续亏损交易的计数器

res++;

//--- 将最大交易时间写入变量（查找最后一个）

datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);

if(deal_time>time_last_deal)

time_last_deal=deal_time;

}

}



//--- 返回连续亏损的数量

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回亏损平仓标识 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)

{

//--- 获取影响交易利润的属性值

double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);

double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);

double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);

double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);



//--- 返回标识，表示接收到的属性总价值为负值

return(profit+comission+swap+fee<0);

}