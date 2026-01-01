MetaTrader VPS
可靠的交易者主机，用于不间断操作EA交易和即时复制交易
免费试用期 - 24小时
01 开始试用，使用所有MetaTrader VPS功能
02 将您的信号和EA交易传输到云端
03 24小时后，您将自动切换到付费计划
了解MetaTrader VPS的执行速度
MetaTrader VPS Server
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交易商服务器
MetaTrader Platform
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为EA和信号订阅高速VPS
运行MetaTrader 4或MetaTrader 5交易平台并订阅VPS。您将能够把活跃订阅复制到虚拟服务器，在这里信号和EA交易以最小的网络延迟全天候工作。
如果您还没有安装平台，您可以在这里下载
长期租用主机服务可获得高达33%的折扣
Mini
一个月
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Optimal
3个月
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Long
6个月
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Max
12个月
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为什么我们的主机是最佳的自动交易解决方案？
家用电脑
常规程序端、市场分析和互联网网络延迟从100毫秒起
MetaTrader VPS
在优化的执行内核上进行快速分析，延迟为0-5毫秒
快速启动
几分钟后，您的EA和订阅将在云中继续工作
MetaQuotes生态系统
当迁移到我们的云时，您无需消耗EA和程序激活次数
最佳执行
你不会错过任何利润，还能赚得更多
可靠设备
您的交易将全天候执行
更快的速度 - 更高的利润
全球超过30个主机点，为交易商的交易服务器提供最佳访问。
96%的交易商服务器可在不到10毫秒的时间内访问，而84% — 少于3毫秒。
超短的交易执行时间将为您避免不必要的价格变化风险，并帮助您在每笔交易中获得更多收益。
竞争对手无法企及的水平
可靠性
MetaQuotes服务器由最可靠的提供商托管，确保99.99%的最长正常运行时间。您可以确保交易策略将24/7全天候持续运行。
专业性
20多年来，MetaQuotes一直致力于为金融市场创造高科技解决方案。由于多年的专业经验，我们开发了一个专门用于通过我们的交易平台进行自动交易的VPS。我们保证每个元素在任何阶段的完全兼容性和工作效率。
性能
智能资源分配算法确保每个交易平台在一个虚拟机上接收足够的资源：按需分配高达3 GB的RAM，高达16 GB的硬盘空间和几个CPU。如果遇到任何困难，我们的技术支持团队会及时提供合格的技术援助。
虚拟主机的三个简单步骤
点击交易平台中的VPS图标
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