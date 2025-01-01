#define SYMBOL_NAME "USDJPY"



//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 获取SYMBOL_NAME交易品种的字符串数据

string currency_base = SymbolInfoString(SYMBOL_NAME, SYMBOL_CURRENCY_BASE); // 交易品种的基础货币

string currency_profit = SymbolInfoString(SYMBOL_NAME, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT); // 盈利货币

string currency_margin = SymbolInfoString(SYMBOL_NAME, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN); // 预付款货币

string symbol_descript = SymbolInfoString(SYMBOL_NAME, SYMBOL_DESCRIPTION); // 交易品种字符串描述



//--- 使用获得的数据创建消息文本

string text=StringFormat("Symbol %s:

"+

"- Currency Base: %s

"+

"- Currensy Profit: %s

"+

"- Currency Margin: %s

"+

"- Symbol Description: %s",

SYMBOL_NAME, currency_base,

currency_profit, currency_margin,

symbol_descript);



//--- 将获得的数据发送到日志

Print(text);

/*

Symbol USDJPY:

- Currency Base: USD

- Currensy Profit: JPY

- Currency Margin: USD

- Symbol Description: US Dollar vs Yen

*/

}