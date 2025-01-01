- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoString
一个规定交易品种返回相对应的特性，该函数中有两个变体。
1. 立即返回属性值
|
string SymbolInfoString(
2. 返回true或者false，由该函数运行成功与否来决定，如果成功，在培育变量通过引用传递到最后常量中函数属性固定。
|
bool SymbolInfoString(
参量
名称
[in] 交易品种名称。
prop_id
[in] 一个交易品种属性标识符，值是 ENUM_SYMBOL_INFO_STRING 其中一个。
string_var
[out] 字符串类型变量接收需求属性的值。
返回值
字符串的值。如果执行失败，使用GetLastError()函数可以获得有关的错误信息：
- 5040 – 指定交易品种名称的无效字符串参数，
- 4301 – 未知交易品种（金融工具），
- 4302 – 交易品种未选进“市场报价”（可用列表中未发现），
- 4303 – 交易品种属性的无效标识符。
注意
如果函数用于获得最近订单号信息，推荐使用SymbolInfoTick()函数。由于程序端连接交易账户，那么很可能不会出现单引号。这种情况下，请求的值将不会确定。
在大部分情况下，使用 SymbolInfoTick() 函数足以允许用户接收买价，买价，收盘价，交易量的值和单次调用时最近订单号的到达时间。
示例：
|
#define SYMBOL_NAME "USDJPY"