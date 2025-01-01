文档部分
MQL5参考使用DirectXDXShaderInputsSet 

DXShaderInputsSet

设置着色器输入。

bool  DXShaderInputsSet(
   int         shader,       // 着色器句柄
   const int&  inputs[]      // 输入句柄数组
   );

参数

shader

[in]  在DXShaderCreate()中创建的着色器句柄。

inputs[]

[in]  使用DXInputCreate()创建的输入句柄数组。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

注意

输入参数的大小应该等于着色器代码中声明的cbuffer对象的数量。