- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderInputsSet
设置着色器输入。
|
bool DXShaderInputsSet(
参数
shader
[in] 在DXShaderCreate()中创建的着色器句柄。
inputs[]
[in] 使用DXInputCreate()创建的输入句柄数组。
返回值
如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。
注意
输入参数的大小应该等于着色器代码中声明的cbuffer对象的数量。