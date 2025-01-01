文档部分
MQL5参考使用数据库DatabaseTransactionRollback 

DatabaseTransactionRollback

回滚事务。

bool  DatabaseTransactionRollback(
   int  database      // 在DatabaseOpen中接收的数据库句柄
   );

参数

database

[in]  在DatabaseOpen()中接收的数据库句柄。

如果成功返回true，否则返回false。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                    –  重要运行时错误；
  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  sql参数包含空字符串；
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)           –  内存不足；
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – 将请求转换为UTF-8字符串时出现错误；
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – 内部数据库错误；
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    – 内部数据库句柄；
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                –  请求执行错误；

注意

DatabaseTransactionRollback()调用取消调用DatabaseTransactionBegin()函数后执行的所有事务。在执行事务发生错误时，需要DatabaseTransactionRollback()函数回滚数据库中的更改。

另见

DatabaseExecute DatabasePrepareDatabaseTransactionBeginDatabaseTransactionCommit