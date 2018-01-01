文档部分
MQL5参考事件处理OnTesterInit 

OnTesterInit

TesterInit事件发生时在EA中调用这个函数，以便在策略测试优化之前执行必要的操作。有两种函数类型。

返回结果的版本

int  OnTesterInit(void);

返回值

int 类型值，0意味着优化开始之前图表上启动的EA的成功初始化。

建议使用返回执行结果的OnTesterInit()调用，因为它不仅可以程序初始化，还可以在早期优化停止的情况下返回一个错误代码。返回INIT_SUCCEEDED 以外的任何值，(0)表示错误，没有启动优化。

没有结果返回的版本只为与旧代码兼容而保留。不建议使用

void  OnTesterInit(void);

注意

TesterInit事件在策略测试开始期间EA优化之前生成。在该事件中，带有OnTesterDeInit()或OnTesterPass()事件处理程序的EA会在单独的程序端图表上自动下载。它包括测试中已经制定的交易品种和周期。

这类事件接收TesterInitTesterDeinitTesterPass事件，但不接收 InitDeinitNewTick事件。因此，优化期间处理每次传递结果的所有必要逻辑都应该在OnTesterInit ()OnTesterDeinit ()OnTesterPass ()处理程序中实施。

策略优化期间每次单独传递的结果都可以使用FrameAdd ()函数，通过来自OnTester ()处理程序的框架进行传递。

OnTesterInit()函数被用来在优化开始之前启动EA交易，以便进一步处理优化结果。它经常与OnTesterDeinit()处理程序一起使用。

OnTesterInit()的执行时间是有限的。如果超过限定时间，EA会被强制停止，而优化本身也会被取消。在测试日志中显示一条消息：

测试器        OnTesterInit工作时间过长。测试器不能被初始化。

来自OnTick的示例。添加OnTesterInit()处理程序来设置优化参数

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          OnTesterInit_Sample.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Sample EA with the OnTesterInit() handler,"
#property description "in which values and limitations of "
#property description "inputs during optimization are set"
 
input double lots=0. 1;       // 交易量手数
input double kATR=3;          // ATR中的信号蜡烛长度
input int    ATRperiod=20;    // ATR指标周期
input int    holdbars=8;      // 保持持仓的柱形图数量
input int    slippage=10;     // 可允许滑移
input bool   revers=false;    //反向信号？
input ulong  EXPERT_MAGIC=0;  // EA幻数
//--- 用于存储ATR指标句柄
int atr_handle;
//--- 在这里，我们将存储ATR最后值和蜡烛体
double last_atr,last_body;
datetime lastbar_timeopen;
double trade_lot;
//--- 请记住优化开始时间
datetime optimization_start;
//--- 用于在优化结束后在图表上显示持续时间
string report;
//+------------------------------------------------------------------+
//| TesterInit 函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTesterInit()
  {
//--- 设置优化的输入值
   ParameterSetRange("lots",false,0.1,0,0,0);
   ParameterSetRange("kATR",true,3.0,1.0,0.3,7.0);
   ParameterSetRange("ATRperiod",true,10,15,1,30);
   ParameterSetRange("holdbars",true,5,3,1,15);
   ParameterSetRange("slippage",false,10,0,0,0);
   ParameterSetRange("revers",true,false,false,1,true);
   ParameterSetRange("EXPERT_MAGIC",false,123456,0,0,0);
   Print("Initial values and optimization parameter limitations are set");
//--- 记得开始优化
   optimization_start=TimeLocal();
   report=StringFormat("%s: optimization launched at %s",
                       __FUNCTION__,TimeToString(TimeLocal(),TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
//--- 显示图表上和程序端日志中的消息
   Print(report);
   Comment(report);
//---   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TesterDeinit函数                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTesterDeinit()
  {
//--- 优化持续时间
   string log_message=StringFormat("%s: optimization took %d seconds",
                                   __FUNCTION__,TimeLocal()-optimization_start);
   PrintFormat(log_message);
   report=report+"\r\n"+log_message;
   Comment(report);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易初始化函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 初始化全局变量
   last_atr=0;
   last_body=0;
//--- 设置正确的交易量
   double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
   trade_lot=lots>min_lot? lots:min_lot;   
//--- 创建ATR指标句柄
   atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);
   if(atr_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s: failed to create iATR, error code %d",__FUNCTION__,GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- EA成功初始化
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA报价函数                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- 交易信号
   static int signal=0; // +1表示买入信号， -1 表示卖出信号
//--- 检查和关闭‘holdbars’柱形图之前开仓的旧持仓
   ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);
//--- 检查新柱形图
   if(isNewBar())
     {
      //--- 检查信号是否存在     
      signal=CheckSignal();
     }
//--- 如果持有单边持仓，跳过信号-等候直至关闭
   if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)
     {
      signal=0;
      return// 退出NewTick事件处理程序，并在新柱形图出现之前不要进入市场
     }
//--- 对于锁仓账户，每个持仓都是单独持仓和平仓
   if(signal!=0)
     {
      //--- 买入信号
      if(signal>0)
        {
         PrintFormat("%s: Buy signal! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));
         if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))
            signal=0;
        }
      //--- 卖出信号
      if(signal<0)
        {
         PrintFormat("%s: Sell signal! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));
         if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))
            signal=0;
        }
     }
//--- OnTick函数结束
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查新的交易信号                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int CheckSignal()
  {
//--- 0 意味着没有信号
   int res=0;
//--- 获得倒数第二个完整柱形图的ATR值（柱形图索引是2）
   double atr_value[1];
   if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)
     {
      last_atr=atr_value[0];
      //--- 获得最后关闭的柱形图的MqlRates类型数组数据
      MqlRates bar[1];
      if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)
        {
         //--- 计算最后完整柱形图的柱体大小
         last_body=bar[0].close-bar[0].open;
         //--- 如果最后柱形图的柱体（索引为1）超过的之前ATR的值（柱形图索引为2），那么会收到一个交易信号
         if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)
            res=last_body>0?1:-1; // 向上蜡烛图的正值
        }
      else
         PrintFormat("%s: Failed to receive the last bar! Error",__FUNCTION__,GetLastError());
     }
   else
      PrintFormat("%s: Failed to receive ATR indicator value! Error",__FUNCTION__,GetLastError());
//--- 如果启用了反向交易模式
   res=revers?-res:res;  // 在必要时反转信号（返回-1而不是1，反之亦然）
//--- 返回一个交易信号值
   return (res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  当新柱形图出现时返回'true'                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool isNewBar(const bool print_log=true)
  {
   static datetime bartime=0; //存储当前柱形图的开盘时间
//--- 获得零柱的开盘时间
   datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);
//--- 如果开盘时间更改，则新柱形图出现
   if(bartime!=currbar_time)
     {
      bartime=currbar_time;
      lastbar_timeopen=bartime;
      //--- 在日志中显示新柱形图开盘时间的数据      
      if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))
        {
         //--- 显示新柱形图开盘时间的信息
         PrintFormat("%s: new bar on %s %s opened at %s",__FUNCTION__,_Symbol,
                     StringSubstr(EnumToString(_Period),7),
                     TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
         //--- 获取关于最后报价的数据
         MqlTick last_tick;
         if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))
            Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());
         //--- 显示最后报价的时间，精确至毫秒
         PrintFormat("Last tick was at %s.%03d",
                     TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);
        }
      //--- 我们有一个新柱形图
      return (true);
     }
//--- 没有新柱形图
   return (false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 以指定交易量和市场价买入                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong  magicnumber=0)
  {
//--- 以市场价买入
   return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 以指定交易量和市场价卖出                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong  magicnumber=0)
  {
//--- 以市场价卖出
   return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 在柱形图中根据持有时间平仓                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong  magicnumber=0)
  {
   int total=PositionsTotal(); // 持仓数量  
//--- 重复持仓
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      //--- 持仓参数
      ulong  position_ticket=PositionGetTicket(i);                                      // 持仓单号
      string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);                        //交易品种 
      ulong  magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);                                  // 持仓幻数
      datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME);               // 持仓开盘时间
      int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1;                       // 开仓之前有多少柱形图
 
      //--- 如果持仓的生命周期很长，则幻数和交易品种匹配
      if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)
        {
         int    digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS);           // 小数位数
         double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                              // 持仓交易量
         ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // 持仓类型
         string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);
         StringToLower(str_type); //纠正消息格式的小写文本案例
         PrintFormat("Close position #%I64u %s %s %.2f",
                     position_ticket,position_symbol,str_type,volume);
         //--- 设置一个订单类型并发送交易请求
         if(type==POSITION_TYPE_BUY)
            MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);
         else
            MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 准备和发送交易请求                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)
  {
//--- 声明和初始化结构
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   if(type==ORDER_TYPE_BUY)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
//--- 请求参数
   request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;                     // 交易操作类型
   request.position =pos_ticket;                            // 关闭情况下的持仓单号
   request.symbol   =Symbol();                              // 交易品种
   request.volume   =volume;                                // 交易量
   request.type     =type;                                  // 订单类型
   request.price    =price;                                 // 交易价格
   request.deviation=slip;                                  // 可允许的价格偏差
   request.magic    =magicnumber;                           // 订单幻数
//--- 发送请求
   if(!OrderSend(request,result))
     {
      //--- 显示数据失败
      PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f at %.5f error %d",
                  request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());
      return (false);
     }
//--- 通知成功操作
   PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
   return (true);
  }

