//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTesterInit_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Sample EA with the OnTesterInit() handler,"

#property description "in which values and limitations of "

#property description "inputs during optimization are set"



input double lots=0. 1; // 交易量手数

input double kATR=3; // ATR中的信号蜡烛长度

input int ATRperiod=20; // ATR指标周期

input int holdbars=8; // 保持持仓的柱形图数量

input int slippage=10; // 可允许滑移

input bool revers=false; //反向信号？

input ulong EXPERT_MAGIC=0; // EA幻数

//--- 用于存储ATR指标句柄

int atr_handle;

//--- 在这里，我们将存储ATR最后值和蜡烛体

double last_atr,last_body;

datetime lastbar_timeopen;

double trade_lot;

//--- 请记住优化开始时间

datetime optimization_start;

//--- 用于在优化结束后在图表上显示持续时间

string report;

//+------------------------------------------------------------------+

//| TesterInit 函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTesterInit()

{

//--- 设置优化的输入值

ParameterSetRange("lots",false,0.1,0,0,0);

ParameterSetRange("kATR",true,3.0,1.0,0.3,7.0);

ParameterSetRange("ATRperiod",true,10,15,1,30);

ParameterSetRange("holdbars",true,5,3,1,15);

ParameterSetRange("slippage",false,10,0,0,0);

ParameterSetRange("revers",true,false,false,1,true);

ParameterSetRange("EXPERT_MAGIC",false,123456,0,0,0);

Print("Initial values and optimization parameter limitations are set");

//--- 记得开始优化

optimization_start=TimeLocal();

report=StringFormat("%s: optimization launched at %s",

__FUNCTION__,TimeToString(TimeLocal(),TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

//--- 显示图表上和程序端日志中的消息

Print(report);

Comment(report);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TesterDeinit函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTesterDeinit()

{

//--- 优化持续时间

string log_message=StringFormat("%s: optimization took %d seconds",

__FUNCTION__,TimeLocal()-optimization_start);

PrintFormat(log_message);

report=report+"\r

"+log_message;

Comment(report);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 初始化全局变量

last_atr=0;

last_body=0;

//--- 设置正确的交易量

double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

trade_lot=lots>min_lot? lots:min_lot;

//--- 创建ATR指标句柄

atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);

if(atr_handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: failed to create iATR, error code %d",__FUNCTION__,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- EA成功初始化

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA报价函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- 交易信号

static int signal=0; // +1表示买入信号， -1 表示卖出信号

//--- 检查和关闭‘holdbars’柱形图之前开仓的旧持仓

ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);

//--- 检查新柱形图

if(isNewBar())

{

//--- 检查信号是否存在

signal=CheckSignal();

}

//--- 如果持有单边持仓，跳过信号-等候直至关闭

if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)

{

signal=0;

return; // 退出NewTick事件处理程序，并在新柱形图出现之前不要进入市场

}

//--- 对于锁仓账户，每个持仓都是单独持仓和平仓

if(signal!=0)

{

//--- 买入信号

if(signal>0)

{

PrintFormat("%s: Buy signal! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

//--- 卖出信号

if(signal<0)

{

PrintFormat("%s: Sell signal! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

}

//--- OnTick函数结束

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 检查新的交易信号 |

//+------------------------------------------------------------------+

int CheckSignal()

{

//--- 0 意味着没有信号

int res=0;

//--- 获得倒数第二个完整柱形图的ATR值（柱形图索引是2）

double atr_value[1];

if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)

{

last_atr=atr_value[0];

//--- 获得最后关闭的柱形图的MqlRates类型数组数据

MqlRates bar[1];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)

{

//--- 计算最后完整柱形图的柱体大小

last_body=bar[0].close-bar[0].open;

//--- 如果最后柱形图的柱体（索引为1）超过的之前ATR的值（柱形图索引为2），那么会收到一个交易信号

if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)

res=last_body>0?1:-1; // 向上蜡烛图的正值

}

else

PrintFormat("%s: Failed to receive the last bar! Error",__FUNCTION__,GetLastError());

}

else

PrintFormat("%s: Failed to receive ATR indicator value! Error",__FUNCTION__,GetLastError());

//--- 如果启用了反向交易模式

res=revers?-res:res; // 在必要时反转信号（返回-1而不是1，反之亦然）

//--- 返回一个交易信号值

return (res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 当新柱形图出现时返回'true' |

//+------------------------------------------------------------------+

bool isNewBar(const bool print_log=true)

{

static datetime bartime=0; //存储当前柱形图的开盘时间

//--- 获得零柱的开盘时间

datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);

//--- 如果开盘时间更改，则新柱形图出现

if(bartime!=currbar_time)

{

bartime=currbar_time;

lastbar_timeopen=bartime;

//--- 在日志中显示新柱形图开盘时间的数据

if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))

{

//--- 显示新柱形图开盘时间的信息

PrintFormat("%s: new bar on %s %s opened at %s",__FUNCTION__,_Symbol,

StringSubstr(EnumToString(_Period),7),

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- 获取关于最后报价的数据

MqlTick last_tick;

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());

//--- 显示最后报价的时间，精确至毫秒

PrintFormat("Last tick was at %s.%03d",

TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);

}

//--- 我们有一个新柱形图

return (true);

}

//--- 没有新柱形图

return (false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 以指定交易量和市场价买入 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- 以市场价买入

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 以指定交易量和市场价卖出 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- 以市场价卖出

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 在柱形图中根据持有时间平仓 |

//+------------------------------------------------------------------+

void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

int total=PositionsTotal(); // 持仓数量

//--- 重复持仓

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- 持仓参数

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // 持仓单号

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); //交易品种

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // 持仓幻数

datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); // 持仓开盘时间

int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1; // 开仓之前有多少柱形图



//--- 如果持仓的生命周期很长，则幻数和交易品种匹配

if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)

{

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // 小数位数

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // 持仓交易量

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // 持仓类型

string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);

StringToLower(str_type); //纠正消息格式的小写文本案例

PrintFormat("Close position #%I64u %s %s %.2f",

position_ticket,position_symbol,str_type,volume);

//--- 设置一个订单类型并发送交易请求

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

else

MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 准备和发送交易请求 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)

{

//--- 声明和初始化结构

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(type==ORDER_TYPE_BUY)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- 请求参数

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // 交易操作类型

request.position =pos_ticket; // 关闭情况下的持仓单号

request.symbol =Symbol(); // 交易品种

request.volume =volume; // 交易量

request.type =type; // 订单类型

request.price =price; // 交易价格

request.deviation=slip; // 可允许的价格偏差

request.magic =magicnumber; // 订单幻数

//--- 发送请求

if(!OrderSend(request,result))

{

//--- 显示数据失败

PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f at %.5f error %d",

request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());

return (false);

}

//--- 通知成功操作

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

return (true);

}