MQL5参考图表操作ChartGetInteger 

ChartGetInteger

返回指定图表相关属性值。图表属性必须是日期时间，整型，布尔型类型。有两种函数调用变体。

1. 直接返回属性值。

long  ChartGetInteger(
   long                          chart_id,        // 图表 ID
   ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER   prop_id,         // 属性 ID
   int                           sub_window=0     // 子窗口号，如果需要的话
   );

2. 按照函数成功与否，返回 true 或者 false。如果成功，属性值置于引用传递的目标变量long_var。

bool  ChartGetInteger(
   long                          chart_id,        // 图表 ID
   ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER   prop_id,         // 属性 ID
   int                           sub_window,      // 子窗口号
   long&                         long_var         // 属性目标值
   );

参量

chart_id

[in]  图表 ID. 0 意味着当前图表。

prop_id

[in]  图表属性 ID. 该值可以是 ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER 值中的一个。

sub_window

[in]  图表子窗口数。对于第一种情况，默认值为0（图表主窗口）。属性大部分情况都不需要子窗口数。

long_var

[out]  请求属性的长整型目标变量。

返回值

长整型值。

对于第二种情况，如果指定属性有效并且其值存储在long_var变量中，则返回true，否则返回false。若获得额外错误信息，需要调用 GetLastError()函数。

注意

该函数为同步函数，这意味着它等待执行在其调用之前已添加到图表队列的所有命令。

示例：

void OnStart()
  {
   int height=ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0);
   int width=ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0);
   Print("CHART_HEIGHT_IN_PIXELS =",height,"pixels");
   Print("CHART_WIDTH_IN_PIXELS =",width,"pixels");
  }