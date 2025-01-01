文档部分
MQL5参考图表操作ChartXOnDropped 

返回EA交易或者脚本下跌到的图表点x坐标。

int  ChartXOnDropped();

返回值

X 坐标值

注释

自左向右的X 轴方向。

示例：

   int X=ChartXOnDropped();
   int Y=ChartYOnDropped();
   Print("(X,Y) = ("+X+","+Y+")");

另见

ChartWindowOnDropped, ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped