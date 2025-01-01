文档部分
DatabaseRead

作为请求结果，移到下一个条目。

bool  DatabaseRead(
   int  request      //在DatabasePrepare中接收的请求句柄
   );

参数

request

[in]  在DatabasePrepare()中接收的请求句柄。

返回值

如果成功返回true，否则返回false。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  没有指定表格名称（空字符串或NULL）；
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – 将请求转换为UTF-8字符串时出现错误；
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – 内部数据库错误；
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    – 内部数据库句柄；
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                –  请求执行错误；
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    – 不存在表格（没有错误，正常完成）。

另见

DatabasePrepare, DatabaseReadBind