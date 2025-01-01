MQL5参考程序端全局变量
- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
程序端全局变量
有一组为全局变量工作的函数设置。
客户端的全局变量不能与MQL5程序中已声明的全局范围变量混淆
自从上一次访问全局变量保存在客户端四周，然后就自动删除。访问全局变量不仅要设置新值，还有访问全局变量值。
客户端的全局变量容易同时从MQL5程序加载到客户端。
|
函数
|
功能
|
检测带有指定名的全局变量的存在性
|
返回上次访问全局变量的时间
|
删除全局变量
|
返回全局变量值
|
全局变量列表中依据序列号返回全局变量名
|
为全局变量设新值
|
强制在磁盘 保存全局变量内容
|
给全局变量设新值，只在程序端当前状态存在
|
根据状态设置现存全局变量的新值
|
删除指定前缀的全局变量
|
返回全局变量总数