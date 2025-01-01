文档部分
MQL5参考程序端全局变量 

程序端全局变量

有一组为全局变量工作的函数设置。

客户端的全局变量不能与MQL5程序中已声明的全局范围变量混淆

自从上一次访问全局变量保存在客户端四周，然后就自动删除。访问全局变量不仅要设置新值，还有访问全局变量值。

客户端的全局变量容易同时从MQL5程序加载到客户端。

函数

功能

GlobalVariableCheck

检测带有指定名的全局变量的存在性

GlobalVariableTime

返回上次访问全局变量的时间

GlobalVariableDel

删除全局变量

GlobalVariableGet

返回全局变量值

GlobalVariableName

全局变量列表中依据序列号返回全局变量名

GlobalVariableSet

为全局变量设新值

GlobalVariablesFlush

强制在磁盘 保存全局变量内容

GlobalVariableTemp

给全局变量设新值，只在程序端当前状态存在

GlobalVariableSetOnCondition

根据状态设置现存全局变量的新值

GlobalVariablesDeleteAll

删除指定前缀的全局变量

GlobalVariablesTotal

返回全局变量总数