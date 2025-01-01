- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ColorToString
转换颜色值到字符串RGB形式
|
string ColorToString(
常量
color_value
[in] 颜色类型变量颜色值
color_name
[in] 如果颜色名称与预定义的 颜色常量之一相同，有必要返回颜色名称标签。
返回值
字符串颜色描述成RGB，RGB小数位常量从0到255转变成字符串。如果设置color_name=true参量，就会把颜色值转变成颜色名称
示例：
|
string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // 绿色
另见