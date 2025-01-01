文档部分
MQL5参考函数转换ColorToString 

ColorToString

转换颜色值到字符串RGB形式

string  ColorToString(
   color  color_value,     // 颜色值
   bool   color_name       // 是否显示颜色名称
   );

常量

color_value

[in]  颜色类型变量颜色值

color_name

[in]  如果颜色名称与预定义的 颜色常量之一相同，有必要返回颜色名称标签。

返回值

字符串颜色描述成RGB，RGB小数位常量从0到255转变成字符串。如果设置color_name=true参量，就会把颜色值转变成颜色名称

 

示例：

   string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // 绿色
   Print(clr);
 
   clr=ColorToString(C'0,255,0',true);   // 获得颜色常量
   Print(clr);

另见

StringToColor, ColorToARGB