文档部分
MQL5参考使用DirectXDXContextSetSize 

DXContextSetSize

更改在DXContextCreate()中创建的图形环境的画帧大小。

bool  DXContextSetSize(
   int    context,      // 图形环境句柄   
   uint&  width,        // 像素宽度   
   uint&  height        // 像素高度   
   );

参数

context

[in]  在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。

width

[in]  画帧宽度（以像素为单位）。

height

[in]  画帧高度（以像素为单位）。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

注意

图像环境的画帧大小应该只能在画帧渲染之间改变。