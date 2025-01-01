文档部分
MQL5参考字符串函数StringInit 

StringInit

通过指定交易品种初始化一组字符串并提供指定字符串大小。

bool  StringInit(
   string&   string_var,       // 要初始化的字符串
   int       new_len=0,        // 初始化后所需要的字符串长度
   ushort    character=0       // 填充字符串的交易品种
   );

参量

string_var

[in][out] 字符串应该初始化和非初始化。

new_len=0

[in]  在初始化结束后的字符串长度，如果长度是0，就没有进行字符串初始化，例如，清除字符串的缓冲器，将缓冲器的地址调到0位置。

character=0

[in] 将交易品种填充字符串。

返回值

如果成功返回，显示true,否则是false，获得 错误代码 函数调用 GetLastError()

注释

如果字符是0，长度new_len>0，固定位置长度的字符串缓冲器会分散，并以0填满，字符串长度等于0，因为全部缓冲器通过字符串终端填满。

示例：

void OnStart()
  {
//---
   string str;
   StringInit(str,200,0);
   Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ",
         StringBufferLen(str),"  StringLen(str) = ",StringLen(str));
  }
/*  Result
str = : StringBufferLen(str) = 200   StringLen(str) = 0
*/

另见

StringBufferLenStringLen