- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetChatacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringInit
通过指定交易品种初始化一组字符串并提供指定字符串大小。
|
bool StringInit(
参量
string_var
[in][out] 字符串应该初始化和非初始化。
new_len=0
[in] 在初始化结束后的字符串长度，如果长度是0，就没有进行字符串初始化，例如，清除字符串的缓冲器，将缓冲器的地址调到0位置。
character=0
[in] 将交易品种填充字符串。
返回值
如果成功返回，显示true,否则是false，获得 错误代码 函数调用 GetLastError() 。
注释
如果字符是0，长度new_len>0，固定位置长度的字符串缓冲器会分散，并以0填满，字符串长度等于0，因为全部缓冲器通过字符串终端填满。
示例：
|
void OnStart()
另见