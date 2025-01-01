- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
返回要求的订单属性，使用 OrderGetTicket 或者 OrderSelect预选择。订单属性一定是字符串型。有2种变量函数可以使用。
1. 立即返回属性值。
|
string OrderGetString(
2. 依据函数成功与否返回真值或者错误值。如果成功，目标变量的属性值通过引用传递到最后参量。
|
bool OrderGetString(
参量
property_id
[in] 订单性质标识符，值可以是 ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING 列举值中的一个。
string_var
[out] 接收要求属性值的字符串型变量。
返回值
字符串 类型。
注释
不要使仓位挂单混乱，它显示在客户端“工具箱”的“交易”标签中。
对于"单边" 持仓 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING 和 ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE)，无论任何时候一个交易品种只能存在一个持仓 。该持仓是一个或多个交易的结果。请不要混淆也显示在工具箱窗口交易标签中的有效挂单的持仓。
如果允许单独持仓 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)，那么可为一个交易品种打开多个持仓。
为确保关于新订单的新数据的接受，推荐调用 OrderSelect() 函数。
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见