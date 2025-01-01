//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 在账户中所有订单的列表中做循环

int total=OrdersTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 根据循环索引取得列表中的订单编号

ulong ticket=OrderGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- 取得订单类型并显示用于选中订单字符串型属性列表的标题

string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE));

PrintFormat("String properties of an active pending order %s #%I64u:", type, ticket);



//--- 在标题下方打印选中订单的所有字符串型属性

OrderPropertiesStringPrint(13);

}

/*

结果：

String properties of an active pending order Sell Limit #2813781342:

Comment: Test OrderGetString

Symbol: EURUSD

External ID:

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 在日志中显示选定订单的字符串型属性 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertiesStringPrint(const uint header_width=0)

{

//--- 在日志中显示注释

OrderPropertyPrint("Comment:", header_width, ORDER_COMMENT);



//--- 在日志中显示所下订单的交易品种

OrderPropertyPrint("Symbol:", header_width, ORDER_SYMBOL);



//--- 在日志中显示在外部系统中的订单 ID

OrderPropertyPrint("External ID:", header_width, ORDER_EXTERNAL_ID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 在日志中显示订单字符串属性值 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertyPrint(const string header, uint header_width, ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING property)

{

string value="";

if(!OrderGetString(property, value))

PrintFormat("Cannot get property %s, error=%d", EnumToString(property), GetLastError());

else

{

//--- 如果传递给函数的标题宽度为0, 则宽度为标题行大小+1

uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回订单类型的描述 |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type: "+(string)type);

}

}