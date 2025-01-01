文档部分
iHighest

返回在对应图表上找到的最高值的指数（相对于当前柱形图的转移）。

int  iHighest(
   const string        symbol,              // 交易品种
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,           // 周期
   ENUM_SERIESMODE     type,                // 时间序列标识符
   int                 count=WHOLE_ARRAY,   // 元素数量
   int                 start=0              // 指数
  );

参数

交易品种

[in]  将要执行搜索的交易品种。NULL表示当前交易品种。

timeframe

[in]  周期。它可以是ENUM_TIMEFRAMES其中一个枚举值。0表示当前图表周期。

类型

[in]  将要执行搜索的时间序列标识符。可以等于ENUM_SERIESMODE的任何值。

count=WHOLE_ARRAY

[in]  时间序列中的元素数量（从当前柱形图向指数递增的方向），搜索应在其中执行。

start=0

[in]  初始柱形图的指数（相对于当前柱形图的转移），从这里开始搜索最高的值。忽略负值并用0零代替。

返回值

在对应图表上找到的最高值的指数（相对于当前柱形图的转移）或者错误情况下为0。错误详情，请调用GetLastError()函数。

例如：

   double val;
//--- 在20个连续柱形图中计算最高收盘值
//--- 从指数4到指数23，在当前时间表
   int val_index=iHighest(NULL,0,MODE_CLOSE,20,4);
   if(val_index!=-1) 
      val=High[val_index];
   else 
      PrintFormat("iHighest() call error. Error code=%d",GetLastError());