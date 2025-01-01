文档部分
返回图表子窗口EA交易或者脚本下跌到的数（指数）。0代表图表主窗口。

int  ChartWindowOnDropped();

返回值

整型 值。

示例：

   int myWindow=ChartWindowOnDropped();
   int windowsTotal=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
   Print("Script is running on the window #"+myWindow+
         ". Total windows on the chart "+ChartSymbol()+":",windowsTotal);

另见

