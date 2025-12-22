全部博客
如何自动检测VPS崩溃（避免损失金钱）💔 想象一下，你醒来后发现过去 6 个小时没有任何新的交易记录。你的 EA 并没有出故障——而是你的 VPS 服务器悄无声息地崩溃了 。这种情况比交易者预想的要频繁得多，而且通常只有在错失良机或遭受本可避免的资金回撤之后才会被发现。 声明： 我是监控EA EquityTracker MT5 的作者...
分析与预测
- 15
- 0
- 1
如何通过盈利仓位覆盖亏损仓位，从而从我的订单网格中移除亏损仓位？ 例如，我们有一个包含买入仓位的网格： 我们看到趋势是向下的，价格反转向上的可能性很低。在这种情况下，我们如何才能减少订单网格中的资金回撤并平掉亏损头寸？ 在这种情况下，我们可以平掉距离最远的头寸，使总盈亏相互抵消，等于零： 因此，通过消除最远的亏损头寸，我们减少了订单网格的大小（以及保证金）...
其他
- 17
- 0
- 1
问题的本质 趋势指标种类繁多，但遗憾的是，其中大多数只是徒有其表。这类指标无法为交易者提供任何统计学上的优势；相反，它们只会给交易带来混乱和损失。 需要做什么 一个好方法是剔除所有无用的指标，只保留真正有效的指标。这样交易会更加精准，账户余额的预期波动也会显著降低。 简而言之：您将能够更好地进行交易，同时降低您的资金风险...
交易策略
- 10
- 0
- 0
上周，主要央行公布了政策决定。 12 月 18 日，欧洲央行 维持利率不变，并表示未来决策将取决于关键宏观经济数据。同日，英国央行在通胀放缓的背景下，将基准利率从 4.0% 下 调至 3.75% 。 12 月 19 日，日本央行 继续推进政策正常化，将利率上调至 0.75% 。市 场对前两项决定反应平静，而日本央行的举措引发了 USD/JPY 的大幅上 涨...
分析与预测
- 54
- 0
- 0
交易遵循自身的周期性，而季节性是一个经常被低估的重要因素。每一年的每个月，市场行为都有其独特特征，理解这些规律有助于你调整交易策略。 八月：平静的月份 八月在金融市场中传统上被视为比较低迷的月份。许多大型参与者和机构投资者都会去度假，流动性下降，点差可能扩大，行情波动变得更加混乱。 在这种时期，经常可以看到： 没有明确方向，“锯齿形”的走势； 假突破和频繁的日内趋势反转； 交易量下降...
分析与预测
- 35
- 0
- 0
[ English ]— [ Русский ]— [ Español ]— [ Português ]— [ 日本語 ]— [ Deutsch ]— [ 한국어 ]— [ Français ]— [ Italiano ]— [ Türkçe ] 我的 将演示版本下载到您的电脑： GridManual_MT4_Demo - 下载 GridManual_MT5_Demo - 下载 打开 Met...
其他
- 38
- 0
- 0
Spready TripleEdge EA 取得了新的里程碑式成就，在仅 54 个交易日内，基于 1,000 美元初始资金的真实账户上实现了约 90% 的利润。该账户最终盈利 1,888.84 美元，全程通过 FXBlue 进行追踪，投资者可通过产品页面登录查看。 这一增长是在未使用马丁格尔策略、网格交易、均价策略或对冲策略的情况下实现的——仅依靠简洁的趋势跟踪逻辑和严格的风险控制...
其他
- 45
- 0
- 0
如何在交易面板中设置风险管理器？ 前往风险管理面板。选择要监控的账户参数，然后打开其设置： 选择当此条件激活时应执行的操作： 在图表上显示消息。 向移动终端（智能手机）发送通知。 通过电子邮件发送消息。 平仓交易账户中的所有仓位。 删除交易账户中的所有挂单。 锁定交易账户中的所有仓位（开立额外的反向仓位，使买卖仓位数量相等）。 关闭终端，并阻止其在下次开机前重新启动...
其他
- 46
- 0
- 1
美国 联邦储备委员会在 12 月 9–10 日 的会 议后 ， 自 2025 年初以来第三次下 调关键利率 ， 将利率下调 25 个基点 至 **3.5–3.75%** 区 间 ， 完全符合市场预期。美联储主席杰罗姆 · 鲍威尔在会后表示，美联储目前处于可以 “ 观望并评估 ” 经济在此次决策后如何发展的有利位置...
分析与预测
- 72
- 0
- 0
經多個FXBlue真實帳戶驗證，獲利效果顯著。立即試用Spready TripleEdge EA，即可獲贈3個月免費VPS－限時優惠...
统计
- 37
- 0
- 0
我目前正在密切监控我的 GoldBaron 系统。我会分析其弱点并找出有效的策略。 您可以在这里实时查看所有交易。 子系统编号“S5”看起来很奇怪。止盈额是止损额的10倍。由于止损额非常小，盈利交易的次数可以忽略不计。 只有强劲、爆发式且没有回调的行情才能实现止盈。灵敏的追踪止损会有一些帮助。我认为截图中的这笔交易注定会被止损出局。 我不想因为使用无用的系统而支付额外的价差并增加波动性...
交易策略
- 30
- 0
- 0
🚀🚀🚀现在正是提升交易效率和盈利能力的最佳时机！ 💥💥💥 所有应用最高可享50%折扣！！！ 💥💥💥 🔥 TradePanel MT4 / MT5 1̶0̶0̶$̶ >>> 50$ - https://www.mql5...
其他
- 39
- 0
- 1
准确的交易入场点是交易系统成功的关键。 精心打磨的入场点不仅仅是一种技术工具，更是你在金融世界中的创造力源泉。每一次精准的入场都如同建筑师自信的一步，为未来的大厦——你的资本——奠定坚实可靠的基础。这是一种将市场噪音转化为清晰机遇交响曲的艺术，而你则是指挥者，而非旁观者。当你掌握这项技能，每一次交易都将成为一次充满意识和活力的行动，对未来充满清晰的认知和信心...
交易系统
- 42
- 0
- 0
Santa Claus Rally （圣 诞老人行情）是市场中最知名的日历效应之一，由 Yale Hirsch 于 1972 年首次提出。近半个世 纪以来，这一现象多次被观察到，通常表现为股票指数在 12 月最后五个交易日和 1 月前两个交易日出 现上涨。从历史来看，这七个交易日往往成为全年最稳定、最积极的时期之一。 为什么会出现这种情况？原因非常实际...
分析与预测
- 51
- 0
- 0
如果采用简单的波动率突破策略，并以两条移动平均线的数据以及相对于这两条移动平均线的价格位置作为过滤器输入神经网络，会发生什么情况？ 您可以将其自定义为任何符号和时间范围。 信号精度高。 使用终端内置的优化标准时，过拟合现象较为严重。 根据上述条件编写了一个自动交易系统，并使用英镑/美元 H1 图表对其进行了训练...
交易系统
- 45
- 0
- 0
过去一周市场整体较为平静，投资者静待美国联邦储备委员会（美联储） 12 月 9 日至 10 日的会 议结果。大多数资产价格几乎没有变化，唯一例外是欧元 / 美元。投 资者仍然认为本次会议存在降息 25 个基点的可能，但也不排除 这一举措可能被推迟至 2026 年初。然而，市 场几乎一致认为利率最终会下调，这使美元承受温和压力。 💶 EUR/USD 该货币对周五收于 1...
分析与预测
- 88
- 0
- 0
虚拟止损和止盈：如何向经纪商隐藏止损和止盈 虚拟止损和止盈是与订单（仓位）关联的价格水平。当价格触及这些水平时，仓位将被平仓。虚拟止损和止盈的功能与常规止损和止盈相同，可帮助您锁定亏损和盈利。 虚拟止损和虚拟止盈有什么用？ 虚拟止损和止盈订单的目的是对经纪商隐藏它们。经纪商看不到这些虚拟止损和止盈订单，因此无法通过操纵价格来激活它们。 为什么经纪人看不到虚拟止损和止盈...
其他
- 67
- 0
- 1
🚀 Equity Tracker MT5 – 使用与设置指南 Equity Tracker MT5 通过向 Telegram 或 Discord 发送消息，让您随时掌握您的 MT5 账户状态，包括：新订单、风险警报、运行心跳（“I’m alive”）以及定期盈利报告。它还可以在图表上直接显示利润摘要，帮助您快速确认 EA 正在正常运行...
统计
- 84
- 0
- 1
研究表明 ， 新手交易者的活 跃时间通常只有 8.5 个月 。只有大 约 三分之一的人 能持 续交易超过一年。那些在前 90 天 接受系 统培训的人，平均可以坚持 14 个月 。 来自美国和英国的研究 显示， 最多 80% 的零售交易者 会在第一年退出市 场。经纪商也表示，一个交易账户的平均生命周期只有 6–10 个月 。主要原因是知 识不足和初期压力太大...
分析与预测
- 64
- 0
- 0
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 ✅ 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單...
交易系统
- 57
- 0
- 1
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256