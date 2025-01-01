文档部分
交易品种总计

返回可用交易品种数量（在市场调查中选择）。

int  SymbolsTotal(
   bool  selected      // True - 只是市场报价中的交易品种
   );

参量

selected

[in] 请求模式，可以是true或false。

返回值

如果“选择”参量是true,函数返回字符的数量就在市场窗口中选择，如果值是false，返回所有交易品种的数量。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易初始化函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 获取可用交易品种数量
   int total    = SymbolsTotal(false);       // 服务器上的所有交易品种
   int selected = SymbolsTotal(true);        // 添加到市场报价窗口的所有交易品种
 
//--- 将获得的数据发送到日志
   PrintFormat("Number of available symbols on the server: %d\n"+
               "Number of available symbols selected in MarketWatch: %d"totalselected);
   /*
   result:
   Number of available symbols on the server140
   Number of available symbols selected in MarketWatch11
   */
  }