- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
交易品种总计
返回可用交易品种数量（在市场调查中选择）。
|
int SymbolsTotal(
参量
selected
[in] 请求模式，可以是true或false。
返回值
如果“选择”参量是true,函数返回字符的数量就在市场窗口中选择，如果值是false，返回所有交易品种的数量。
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+