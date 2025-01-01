文档部分
CryptEncode

通过指定方式转换来自数组的数据。

int  CryptEncode(
   ENUM_CRYPT_METHOD   method,        // 方法
   const uchar&        data[],        // 源数组
   const uchar&        key[],         // 密钥
   uchar&              result[]       // 目标数组
   );

参数

method

[in]  数据转换方法。可以是ENUM_CRYPT_METHOD 枚举的一个值。

data[]

[in]  源数组。

key[]

[in]  密钥数组。

result[]

[out]  目标数组。

返回值

错误情况下返回目标数组的字节数或0。若要获得有关错误 的信息，调用 GetLastError() 函数。

例如：

//+------------------------------------------------------------------+
//| ArrayToHex                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
string ArrayToHex(uchar &arr[],int count=-1)
  {
   string res="";
//--- 检查
   if(count<0 || count>ArraySize(arr))
      count=ArraySize(arr);
//--- 转换到 HEX 字符串
   for(int i=0; i<count; i++)
      res+=StringFormat("%.2X",arr[i]);
//---
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string text="The quick brown fox jumps over the lazy dog";
   string keystr="ABCDEFG";
   uchar src[],dst[],key[];
//--- 准备密钥
   StringToCharArray(keystr,key);
//--- 复制文本到源数组src[]
   StringToCharArray(text,src);
//--- 打印初始数据
   PrintFormat("Initial data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));
//--- 用key[]的DES56位密钥加密DES src[]
   int res=CryptEncode(CRYPT_DES,src,key,dst);
//--- 检查错误
   if(res>0)
     {
      //--- 打印加密数据
      PrintFormat("Encoded data: size=%d %s",res,ArrayToHex(dst));
      //--- 解码 dst[] 到 src[]
      res=CryptDecode(CRYPT_DES,dst,key,src);
      //--- 检查错误    
      if(res>0)
        {
         //--- 打印解码数据
         PrintFormat("Decoded data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));
        }
      else
         Print("Error in CryptDecode. Error code=",GetLastError());
     }
   else
      Print("Error in CryptEncode. Error code=",GetLastError());
  }

另见

数组函数CryptDecode()