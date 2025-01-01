- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileReadArray
从BIN类型数组的除字符串类型外任意类型中阅读文件（或许是结构数组，不包括字符串，和动态数组）。
|
uint FileReadArray(
参量
file_handle
[in] 通过 FileOpen()返回文件说明符。
array[]
[out] 数据可以加载到的数组。
start=0
[in] 书写数组的开始仓位。
count=WHOLE_ARRAY
[in] 阅读元素的数量。默认，阅读整个数组 (count=WHOLE_ARRAY)。
返回值
阅读元素的数量。
注释
字符串数组智能从TXT类型文件中阅读，如果必要的话，函数试着增加数组大小。
示例 (执行FileWriteArray函数示例后获得的文件在这里使用)
|
//--- 启动脚本时显示输入参数的窗口
另见