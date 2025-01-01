文档部分
TerminalInfoString

在MQL5程序环境中该函数返回一定值，该属性一定是字符串型。

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // 属性标识符
   );

参量

property_id

[in] 属性标识符，或许是计算式值 ENUM_TERMINAL_INFO_STRING中一个。

返回值

字符串类型值。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易初始化函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 获取操作系统和程序端数据
   string os_ver  = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION);      // 用户的操作系统
   string name    = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME);            // 程序端名称
   string path    = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH);            // 启动程序端的文件夹
   string data    = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);       // 存储程序端数据的文件夹
   string common  = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // 计算机上安装的所有客户端的公用文件夹
 
//--- 将获得的数据发送到日志
   PrintFormat("OS: %s\nTerminal: %s\n- Path: %s\n- Data path: %s\n- Common Data path: %s"os_vernamepathdatacommon);
   /*
   OSWindows 10 build 19045
   TerminalMetaTrader 5
   - PathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Data pathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Common Data pathC:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
   */
  }