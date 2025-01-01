//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 获取操作系统和程序端数据

string os_ver = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION); // 用户的操作系统

string name = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME); // 程序端名称

string path = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH); // 启动程序端的文件夹

string data = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH); // 存储程序端数据的文件夹

string common = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // 计算机上安装的所有客户端的公用文件夹



//--- 将获得的数据发送到日志

PrintFormat("OS: %s

Terminal: %s

- Path: %s

- Data path: %s

- Common Data path: %s", os_ver, name, path, data, common);

/*

OS: Windows 10 build 19045

Terminal: MetaTrader 5

- Path: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5

- Data path: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5

- Common Data path: C:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common

*/

}