- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- terminal_info
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_deals_total
- history_deals_get
- history_orders_total
- history_orders_get
copy_rates_from
从指定日期开始从MetaTrader 5程序端获取柱形图。
|
copy_rates_from(
参数
symbol
[in] 交易品种名称，例如"EURUSD"。所需的未命名参数。
timeframe
[in] 请求柱形图的时间周期。根据TIMEFRAME枚举的值设置。所需的未命名参数。
date_from
[in] 请求样本中的第一个柱形图的开盘日期。通过'datetime'对象或根据1970.01.01以来过去的秒数设置。所需的未命名参数。
count
[in] 将要接收的柱形图数。所需的未命名参数。
返回值
返回numpy数据柱形图（包含以下指定列：时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、tick_volume、点差和real_volume）。错误情况下返回None。可使用last_error()获取错误信息。
注意
参见CopyRates()函数获取更多信息。
只有日期小于（早于）或等于指定日期的数据。这意味着，任何柱的开盘时间始终少于或等于指定的值。
MetaTrader 5程序端仅在用户可用的图表历史记录中提供柱形图。可供用户使用的柱形图数量设置在“图表中最大数量(Max.)柱形图”参数中。
当创建'datetime'对象时，Python使用本地时区，而MetaTrader 5以UTC时区保存报价和柱形图开盘时间（没有时移）。 因此，'datetime'应在UTC时间内创建，用于执行使用时间的函数。从MetaTrader 5程序端接收到的数据使用UTC时间。
|
ID
|
描述
|
TIMEFRAME_M1
|
1分钟
|
TIMEFRAME_M2
|
2 分钟
|
TIMEFRAME_M3
|
3 分钟
|
TIMEFRAME_M4
|
4 分钟
|
TIMEFRAME_M5
|
5 分钟
|
TIMEFRAME_M6
|
6 分钟
|
TIMEFRAME_M10
|
10 分钟
|
TIMEFRAME_M12
|
12 分钟
|
TIMEFRAME_M12
|
15 分钟
|
TIMEFRAME_M20
|
20 分钟
|
TIMEFRAME_M30
|
30 分钟
|
TIMEFRAME_H1
|
1 小时
|
TIMEFRAME_H2
|
2 小时
|
TIMEFRAME_H3
|
3 小时
|
TIMEFRAME_H4
|
4 小时
|
TIMEFRAME_H6
|
6 小时
|
TIMEFRAME_H8
|
8 小时
|
TIMEFRAME_H12
|
12 小时
|
TIMEFRAME_D1
|
1 天
|
TIMEFRAME_W1
|
1 周
|
TIMEFRAME_MN1
|
1 个月
例如：
|
from datetime import datetime
另见
CopyRates、copy_rates_from_pos、 copy_rates_range、copy_ticks_from、 copy_ticks_range