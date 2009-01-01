文档部分
ExpertRemove

函数停止 EA交易 并从图表中卸载。

void  ExpertRemove();

返回值

没有返回值。

注释

一旦调用ExpertRemove()函数，EA交易不会立即停止，设立一个停止EA操作的标志，任何事件都不能处理，调用 OnDeinit() ，然后EA交易就会卸载并且从图表中删除。

OnInit()处理程序内的策略测试中调用ExpertRemove()取消对当前参数集的测试。这种完成被认为是初始化错误。

当EA成功初始化之后在策略测试调用ExpertRemove()时，测试通常通过调用OnDeinit()OnTester()来正常完成。在这种情况下，获取整个交易统计数据和优化准则的值。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Test_ExpertRemove.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
input int ticks_to_close=20;//  EA 卸载前的订单号
//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家无法初始化函数                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- 
   Print(TimeCurrent(),": " ,__FUNCTION__," reason code = ",reason);
//--- "清除" 注释
   Comment("");
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家订单号函数                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   static int tick_counter=0;
//---
   tick_counter++;
   Comment("\nBefore unloading expert advisor ",__FILE__," left",
           (ticks_to_close-tick_counter)," ticks");
//--- 以前
   if(tick_counter>=ticks_to_close)
     {
      ExpertRemove();
      Print(TimeCurrent(),": ",__FUNCTION__," expert advisor will be unloaded");
     }
   Print("tick_counter =",tick_counter);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

