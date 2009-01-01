- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- Playsound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
ExpertRemove
函数停止 EA交易 并从图表中卸载。
|
void ExpertRemove();
返回值
没有返回值。
注释
一旦调用ExpertRemove()函数，EA交易不会立即停止，设立一个停止EA操作的标志，任何事件都不能处理，调用 OnDeinit() ，然后EA交易就会卸载并且从图表中删除。
在OnInit()处理程序内的策略测试中调用ExpertRemove()取消对当前参数集的测试。这种完成被认为是初始化错误。
当EA成功初始化之后在策略测试调用ExpertRemove()时，测试通常通过调用OnDeinit()和OnTester()来正常完成。在这种情况下，获取整个交易统计数据和优化准则的值。
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见