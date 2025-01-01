- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartOpen
打开指定交易品种和周期的新图表。
|
long ChartOpen(
参量
symbol
[in] 图表交易品种， NULL 意味着当前图表交易品种（附上EA交易）。
period
[in] 图表周期（时间表）。可以是ENUM_TIMEFRAMES值之一。0代表当前图表周期。
返回值
若成功，返回打开图表ID，否则返回0。
注释
程序端同时打开图表的最大值不能超过CHARTS_MAX值。
示例：
|
#define CHART_SYMBOL NULL