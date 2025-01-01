#define CHART_SYMBOL NULL

#define CHART_PERIOD PERIOD_CURRENT



//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 设置新图表的交易品种和时间框架

string symbol=CHART_SYMBOL;

if(symbol==NULL)

symbol=Symbol();

ENUM_TIMEFRAMES timeframe = (CHART_PERIOD==PERIOD_CURRENT ? Period() : CHART_PERIOD);



//--- 使用指定的交易品种和周期打开新图表

long chart_id=ChartOpen(symbol, timeframe);

if(chart_id==0)

{

Print("ChartOpen() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- 在日志中打印打开图表的参数

PrintFormat("A new chart of the %s symbol has been opened with a period of %s and ChartID %I64u",

symbol, StringSubstr(EnumToString(timeframe), 7), chart_id);

/*

结果：

A new chart of the GBPUSD symbol has been opened with a period of M1 and ChartID 133346697706632016

*/

}