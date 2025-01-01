- 数组，缓冲器和时序列中索引方向
- 组织数据存储
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
SeriesInfoInteger
关于历史数据的返回信息，有2个变量可供调用。
直接返回属性值。
|
long SeriesInfoInteger(
依靠函数的成果运行返回真值或错误值。
|
bool SeriesInfoInteger(
参量
symbol_name
[in] 交易品种名称。
timeframe
[in] 周期。
prop_id
[in] 要求性质标识符，计算 ENUM_SERIES_INFO_INTEGER 值。
long_var
[out] 计算安置后的要求性质变量值。
返回值
第一，返回长型值。
第二，如果指定性质可用并且该值添加到 long_var 常量中，返回true,否则返回false.更多细节参照 error，调用 GetLastError()。
示例：
|
void OnStart()