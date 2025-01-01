文档部分
MQL5参考时间序列和指标访问SeriesInfoInteger 

SeriesInfoInteger

关于历史数据的返回信息，有2个变量可供调用。

直接返回属性值。

long  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // 交易品种名称
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // 周期
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // 属性标识符
   );

依靠函数的成果运行返回真值或错误值。

bool  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // 交易品种名称
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // 周期
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // 属性ID
   long&                      long_var         // 用于获得信息的变量
   );

参量

symbol_name

[in]  交易品种名称。

timeframe

[in] 周期。

prop_id

[in]  要求性质标识符，计算 ENUM_SERIES_INFO_INTEGER 值。

long_var

[out]  计算安置后的要求性质变量值。

返回值

第一，返回长型值。

第二，如果指定性质可用并且该值添加到 long_var 常量中，返回true,否则返回false.更多细节参照 error，调用 GetLastError()

示例：

void OnStart()
  {
//---
   Print("Total number of bars for the symbol-period at this moment = ",
         SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_BARS_COUNT));
 
   Print("The first date for the symbol-period at this moment = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE));
 
   Print("The first date in the history for the symbol-period on the server = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SERVER_FIRSTDATE));
 
   Print("Symbol data are synchronized = ",
         (bool)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SYNCHRONIZED));
  }