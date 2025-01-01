文档部分
MQL5参考函数转换CharArrayToString 

CharArrayToString

将双字符型部分数组复制或转换成返回型字符串

string  CharArrayToString(
   uchar  array[],              // 数组
   int    start=0,              // 数组启动位置
   int    count=-1              // 交易品种数
   uint    codepage=CP_ACP      // 代码页
   );

常量

array[]

[in]  双字符型数组

start=0

[in]  复制开始位置，默认值是0

count=-1

[in]  复制的数组元素数量，定义结果字符串长度，默认值是-1，代表从数组末尾开始复制，或者从0终端开始

codepage=CP_ACP

[in]  代码页值，为最多使用的 code pages 提供适当常量。

返回值

字符串

 

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 创建带有交易品种代码的数组
   uchar array[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                   116101115116,  32111102,  32116104,
                   101,  32,  67104,  97114,  65114114,  97,
                   121,  84111,  83116114105110103,  40,
                    41,  32102117110,  99116105111110
                  };
//--- 在日志中记录转换为字符串的代码数组
   Print(CharArrayToString(array));
 
//--- 创建带有交易品种代码和程序端为零的数组
   uchar array_z[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                     116101115116,   0,  32111102,  32116,
                     104101,  32,  67104,  97114,  65114114,
                      97121,  84111,  83116114105110103,
                      40,  41,  32102117110,  99116105111110
                    };
//--- 在日志中记录程序端为零的代码第二数组
   PrintFormat("%s ..."CharArrayToString(array_z));
 
   /*
   result:
   This is a test of the CharArrayToString() function
   This is a test ...
   */
  }

另见

StringToCharArray ShortArrayToString代码页使用