- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
CharArrayToString
将双字符型部分数组复制或转换成返回型字符串
string CharArrayToString(
常量
array[]
[in] 双字符型数组
start=0
[in] 复制开始位置，默认值是0
count=-1
[in] 复制的数组元素数量，定义结果字符串长度，默认值是-1，代表从数组末尾开始复制，或者从0终端开始
codepage=CP_ACP
[in] 代码页值，为最多使用的 code pages 提供适当常量。
返回值
字符串
示例：
//+------------------------------------------------------------------+
另见