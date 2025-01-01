文档部分
MQL5参考函数转换ShortToString 

ShortToString

把交易品种代码（统一码）转变成字符串交易品种中的一中，返回结果字符串。

string  ShortToString(
   ushort  symbol_code      // 交易品种
   );

参量

symbol_code

[in]  交易品种代码，可以使用包含交易品种或2字节十六进制代码的文本字符串代替交易品种代码，但在同一码平台上与交易品种代码相一致。

返回值

字符串。

 

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 在循环中记录18个字符，从Unicode编码为U+23E9的字符开始
   for(int i=0i<18i++)
     {
      ushort code=0x23E9+(ushort)i;
      PrintFormat("Unicode number U+%hX: %s",code,ShortToString(code));
     }
   /*
   result:
   Unicode number U+23E9: ⏩
   Unicode number U+23EA: ⏪
   Unicode number U+23EB: ⏫
   Unicode number U+23EC: ⏬
   Unicode number U+23ED: ⏭
   Unicode number U+23EE: ⏮
   Unicode number U+23EF: ⏯
   Unicode number U+23F0: ⏰
   Unicode number U+23F1: ⏱
   Unicode number U+23F2: ⏲
   Unicode number U+23F3: ⏳
   Unicode number U+23F4: ⏴
   Unicode number U+23F5: ⏵
   Unicode number U+23F6: ⏶
   Unicode number U+23F7: ⏷
   Unicode number U+23F8: ⏸
   Unicode number U+23F9: ⏹
   Unicode number U+23FA: ⏺
   */
  }

另见

StringToCharArrayCharToStringStringGetCharacter