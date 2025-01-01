- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ShortToString
把交易品种代码（统一码）转变成字符串交易品种中的一中，返回结果字符串。
|
string ShortToString(
参量
symbol_code
[in] 交易品种代码，可以使用包含交易品种或2字节十六进制代码的文本字符串代替交易品种代码，但在同一码平台上与交易品种代码相一致。
返回值
字符串。
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
