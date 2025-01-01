|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define COORD_X 200
#define COORD_Y 100
#define OBJ_NAME "TestTextGetSizeBitmapLabel"
#define RES_NAME "TestTextGetSizeResource"
#define COLOR_NULL 0x00FFFFFF
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 当前图表 ID
long chart_id= ChartID();
string font_names[] ={"Arial", "Tahoma", "Calibri"};
uint flags_array[]={0, FONT_ITALIC, FONT_UNDERLINE, FONT_STRIKEOUT};
uint fw_array[]={FW_DONTCARE, FW_THIN, FW_EXTRALIGHT, FW_ULTRALIGHT, FW_LIGHT,
FW_NORMAL, FW_REGULAR, FW_MEDIUM, FW_SEMIBOLD, FW_DEMIBOLD,
FW_BOLD, FW_EXTRABOLD, FW_ULTRABOLD, FW_HEAVY, FW_BLACK};
//--- 禁止绘制价格图表的任何属性
ChartSetInteger(chart_id, CHART_SHOW, false);
//--- 声明图形资源的参数
uint rc_width =(int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS);
uint rc_height=(int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS);
uint rc_data[];
uint rc_size=rc_width*rc_height;
//--- 创建用于文本输出的图形资源
if(!CreateResource(chart_id, rc_data, rc_width, rc_height))
return;
//--- 遍历字体名称
for(int i=0; i<(int)font_names.Size(); i++)
{
//--- 遍历字体标志
for(int j=0; j<(int)flags_array.Size(); j++)
{
//--- 使用从数组中获得的字体和样式标志绘制文本
DrawText(font_names[i], flags_array[j], rc_data, rc_width, rc_height);
Sleep(800);
ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);
}
Sleep(800);
ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);
}
//--- 在输出具有不同字体大小和样式的所有文本之后，
//--- 显示具有不同字体宽度标志的文本
for(int i=0; i<(int)fw_array.Size(); i++)
{
//--- 设置显示带有宽度标志的文本的字体大小和名称
string font_name="Tahoma";
int size=-140;
TextSetFont(font_name, size, fw_array[i]);
//--- 创建绘制的文本字符串，将其输出到资源像素数组，并更新资源
string text=StringFormat("Text%d: Font name: \"%s%s\", size: %d (%d)", i+1, font_name, FlagWidthDescription(fw_array[i]), size, size/-10);
TextOut(text, COORD_X, COORD_Y, ANCHOR_LEFT_UPPER, rc_data, rc_width, rc_height, ColorToARGB(clrDodgerBlue), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);
Update(RES_NAME, rc_data, rc_width, rc_height, true);
//--- 等待一秒
Sleep(1000);
ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);
}
//--- 等待五秒钟，然后释放资源并删除图形对象
Sleep(5000);
ResourceFree(RES_NAME);
ObjectDelete(chart_id, OBJ_NAME);
//--- 允许绘制价格图表的任何属性
ChartSetInteger(chart_id, CHART_SHOW, true);
ChartRedraw(chart_id);
/*
执行脚本后，图表上会显示文本消息。
文本有不同的字体，以及样式和宽度标志
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 显示五个文本字符串 |
//| 使用不同的大小,指定的字体和标志 |
//+------------------------------------------------------------------+
void DrawText(const string font_name, uint flags, uint &pixels_array[], uint res_width, uint res_height)
{
//--- 输出五个不同字体大小的文本字符串
for(int i=0; i<5; i++)
{
//--- 使用绘图方法计算字体大小并设置文本输出的字体
int size=-140+10*i;
TextSetFont(font_name, size, flags);
//--- 创建绘制的文本字符串，将其输出到资源像素数组，并更新资源
string text=StringFormat("Text%d: Font name: \"%s%s\", size: %d (%d)", i+1, font_name, FlagDescription(flags), size, size/-10);
TextOut(text, COORD_X, COORD_Y+22*i, ANCHOR_LEFT_UPPER, pixels_array, res_width, res_height, ColorToARGB(clrDodgerBlue), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);
Update(RES_NAME, pixels_array, res_width, res_height, true);
//--- 等待一会儿
Sleep(800);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回字体样式标志的描述 |
//+------------------------------------------------------------------+
string FlagDescription(const uint flag)
{
switch(flag)
{
case FONT_ITALIC : return(" Italic");
case FONT_UNDERLINE : return(" Underline");
case FONT_STRIKEOUT : return(" Strikeout");
}
return("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回字体宽度标志的描述 |
//+------------------------------------------------------------------+
string FlagWidthDescription(const uint flag)
{
switch(flag)
{
case FW_DONTCARE : return(" Dontcare");
case FW_THIN : return(" Thin");
case FW_EXTRALIGHT: return(" Extralight");
case FW_ULTRALIGHT: return(" Ultralight");
case FW_LIGHT : return(" Light");
case FW_NORMAL : return(" Normal");
case FW_REGULAR : return(" Regular");
case FW_MEDIUM : return(" Medium");
case FW_SEMIBOLD : return(" Semibold");
case FW_DEMIBOLD : return(" Demibold");
case FW_BOLD : return(" Bold");
case FW_EXTRABOLD : return(" Extrabold");
case FW_ULTRABOLD : return(" Ultrabold");
case FW_HEAVY : return(" Heavy");
case FW_BLACK : return(" Black");
}
return("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 为整个图表创建图形资源 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateResource(const long chart_id, uint &pixel_data[], const uint width, const uint height)
{
//--- 设置像素数组的大小
ResetLastError();
uint size=width*height;
if(ArrayResize(pixel_data, size)!=size)
{
PrintFormat("%s: ArrayResize() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
//--- 用透明颜色填充像素数组，并基于它创建图形资源
ArrayInitialize(pixel_data, COLOR_NULL);
if(!ResourceCreate(RES_NAME, pixel_data, width, height, 0, 0, 0, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
PrintFormat("%s: ResourceCreate() failed. Error code ",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
//--- 在图表左上角的坐标处创建图形标签对象
if(!ObjectCreate(0, OBJ_NAME, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0))
{
PrintFormat("%s: ObjectCreate() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
//--- 将创建的位图对象的宽度和高度设置为等于图形资源的宽度和高。
//--- 将对象锚点设置为其中心。
if(!ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_XSIZE, width))
{
PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_YSIZE, height))
{
PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
//--- 将之前为位图对象创建的图形资源指定为图像文件
//--- 在这种情况下，为了指示所使用的图形资源的名称，我们需要在其名称前添加“::”
if(!ObjectSetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_BMPFILE, "::"+RES_NAME))
{
PrintFormat("%s: ObjectSetString() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());
return(false);
}
//--- 一切正常
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 更新图形资源数据 |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name, const uint &pixel_data[], const uint width, const uint height, const bool redraw)
{
//--- 如果传递零个维度，则离开
if(width==0 || height==0)
return;
//--- 更新资源数据并重新绘制图表
if(ResourceCreate(res_name, pixel_data, width, height, 0, 0, 0, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
ChartRedraw();
}