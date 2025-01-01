#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define COORD_X 200

#define COORD_Y 100

#define OBJ_NAME "TestTextGetSizeBitmapLabel"

#define RES_NAME "TestTextGetSizeResource"

#define COLOR_NULL 0x00FFFFFF

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 当前图表 ID

long chart_id= ChartID();



string font_names[] ={"Arial", "Tahoma", "Calibri"};

uint flags_array[]={0, FONT_ITALIC, FONT_UNDERLINE, FONT_STRIKEOUT};

uint fw_array[]={FW_DONTCARE, FW_THIN, FW_EXTRALIGHT, FW_ULTRALIGHT, FW_LIGHT,

FW_NORMAL, FW_REGULAR, FW_MEDIUM, FW_SEMIBOLD, FW_DEMIBOLD,

FW_BOLD, FW_EXTRABOLD, FW_ULTRABOLD, FW_HEAVY, FW_BLACK};



//--- 禁止绘制价格图表的任何属性

ChartSetInteger(chart_id, CHART_SHOW, false);



//--- 声明图形资源的参数

uint rc_width =(int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS);

uint rc_height=(int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS);

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



//--- 创建用于文本输出的图形资源

if(!CreateResource(chart_id, rc_data, rc_width, rc_height))

return;



//--- 遍历字体名称

for(int i=0; i<(int)font_names.Size(); i++)

{

//--- 遍历字体标志

for(int j=0; j<(int)flags_array.Size(); j++)

{

//--- 使用从数组中获得的字体和样式标志绘制文本

DrawText(font_names[i], flags_array[j], rc_data, rc_width, rc_height);

Sleep(800);

ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);

}

Sleep(800);

ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);

}



//--- 在输出具有不同字体大小和样式的所有文本之后，

//--- 显示具有不同字体宽度标志的文本

for(int i=0; i<(int)fw_array.Size(); i++)

{

//--- 设置显示带有宽度标志的文本的字体大小和名称

string font_name="Tahoma";

int size=-140;

TextSetFont(font_name, size, fw_array[i]);



//--- 创建绘制的文本字符串，将其输出到资源像素数组，并更新资源

string text=StringFormat("Text%d: Font name: \"%s%s\", size: %d (%d)", i+1, font_name, FlagWidthDescription(fw_array[i]), size, size/-10);

TextOut(text, COORD_X, COORD_Y, ANCHOR_LEFT_UPPER, rc_data, rc_width, rc_height, ColorToARGB(clrDodgerBlue), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);

Update(RES_NAME, rc_data, rc_width, rc_height, true);

//--- 等待一秒

Sleep(1000);

ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);

}



//--- 等待五秒钟，然后释放资源并删除图形对象

Sleep(5000);

ResourceFree(RES_NAME);

ObjectDelete(chart_id, OBJ_NAME);



//--- 允许绘制价格图表的任何属性

ChartSetInteger(chart_id, CHART_SHOW, true);

ChartRedraw(chart_id);

/*

执行脚本后，图表上会显示文本消息。

文本有不同的字体，以及样式和宽度标志

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 显示五个文本字符串 |

//| 使用不同的大小,指定的字体和标志 |

//+------------------------------------------------------------------+

void DrawText(const string font_name, uint flags, uint &pixels_array[], uint res_width, uint res_height)

{

//--- 输出五个不同字体大小的文本字符串

for(int i=0; i<5; i++)

{

//--- 使用绘图方法计算字体大小并设置文本输出的字体

int size=-140+10*i;

TextSetFont(font_name, size, flags);



//--- 创建绘制的文本字符串，将其输出到资源像素数组，并更新资源

string text=StringFormat("Text%d: Font name: \"%s%s\", size: %d (%d)", i+1, font_name, FlagDescription(flags), size, size/-10);

TextOut(text, COORD_X, COORD_Y+22*i, ANCHOR_LEFT_UPPER, pixels_array, res_width, res_height, ColorToARGB(clrDodgerBlue), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);

Update(RES_NAME, pixels_array, res_width, res_height, true);

//--- 等待一会儿

Sleep(800);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回字体样式标志的描述 |

//+------------------------------------------------------------------+

string FlagDescription(const uint flag)

{

switch(flag)

{

case FONT_ITALIC : return(" Italic");

case FONT_UNDERLINE : return(" Underline");

case FONT_STRIKEOUT : return(" Strikeout");

}

return("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回字体宽度标志的描述 |

//+------------------------------------------------------------------+

string FlagWidthDescription(const uint flag)

{

switch(flag)

{

case FW_DONTCARE : return(" Dontcare");

case FW_THIN : return(" Thin");

case FW_EXTRALIGHT: return(" Extralight");

case FW_ULTRALIGHT: return(" Ultralight");

case FW_LIGHT : return(" Light");

case FW_NORMAL : return(" Normal");

case FW_REGULAR : return(" Regular");

case FW_MEDIUM : return(" Medium");

case FW_SEMIBOLD : return(" Semibold");

case FW_DEMIBOLD : return(" Demibold");

case FW_BOLD : return(" Bold");

case FW_EXTRABOLD : return(" Extrabold");

case FW_ULTRABOLD : return(" Ultrabold");

case FW_HEAVY : return(" Heavy");

case FW_BLACK : return(" Black");

}

return("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 为整个图表创建图形资源 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateResource(const long chart_id, uint &pixel_data[], const uint width, const uint height)

{

//--- 设置像素数组的大小

ResetLastError();

uint size=width*height;

if(ArrayResize(pixel_data, size)!=size)

{

PrintFormat("%s: ArrayResize() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- 用透明颜色填充像素数组，并基于它创建图形资源

ArrayInitialize(pixel_data, COLOR_NULL);

if(!ResourceCreate(RES_NAME, pixel_data, width, height, 0, 0, 0, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

PrintFormat("%s: ResourceCreate() failed. Error code ",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}



//--- 在图表左上角的坐标处创建图形标签对象

if(!ObjectCreate(0, OBJ_NAME, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0))

{

PrintFormat("%s: ObjectCreate() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- 将创建的位图对象的宽度和高度设置为等于图形资源的宽度和高。

//--- 将对象锚点设置为其中心。

if(!ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_XSIZE, width))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_YSIZE, height))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- 将之前为位图对象创建的图形资源指定为图像文件

//--- 在这种情况下，为了指示所使用的图形资源的名称，我们需要在其名称前添加“::”

if(!ObjectSetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_BMPFILE, "::"+RES_NAME))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetString() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}



//--- 一切正常

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 更新图形资源数据 |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name, const uint &pixel_data[], const uint width, const uint height, const bool redraw)

{

//--- 如果传递零个维度，则离开

if(width==0 || height==0)

return;

//--- 更新资源数据并重新绘制图表

if(ResourceCreate(res_name, pixel_data, width, height, 0, 0, 0, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}