//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序启动函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 辅助数组

double high[],low[],price1,price2;

datetime time[],time1,time2;

//--- 复制开盘价 - 最新的100柱就足够

int copied=CopyHigh(Symbol(),0,0,100,high);

if(copied<=0)

{

Print("Failed to copy the values of the High price series");

return;

}

//--- 复制收盘价 - 最新100柱就足够

copied=CopyLow(Symbol(),0,0,100,low);

if(copied<=0)

{

Print("Failed to copy the values of the Low price series");

return;

}

//--- 复制最新100柱的开盘时间

copied=CopyTime(Symbol(),0,0,100,time);

if(copied<=0)

{

Print("Failed to copy the values of the price series of Time");

return;

}

//--- 如访问时间序列一样组织访问复制的数据-反向

ArraySetAsSeries(high,true);

ArraySetAsSeries(low,true);

ArraySetAsSeries(time,true);



//--- 斐波纳契物件的第一定位点的坐标

price1=high[70];

time1=time[70];

//--- 斐波纳契物件的第二定位点的坐标

price2=low[50];

time2=time[50];



//--- 创建斐波纳契物件的时间

bool created=ObjectCreate(0,"Fibo",OBJ_FIBO,0,time1,price1,time2,price2);

if(created) // 如果物件成功创建

{

//--- 设置斐波纳契色阶调整颜色

ObjectSetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELCOLOR,Blue);

//--- 另外，有多少斐波纳契色阶？

int levels=ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS);

Print("Fibo levels before = ",levels);

//---输出到日志 => 水平号:水平值描述

for(int i=0;i<levels;i++)

{

Print(i,": ",ObjectGetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,i),

" ",ObjectGetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,i));

}

//--- 增加每单元的水平面数量

bool modified=ObjectSetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS,levels+1);

if(!modified) // 更改水平面数量失败

{

Print("Failed to change the number of levels of Fibo, error ",GetLastError());

}

//--- 只是通知

Print("Fibo levels after = ",ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS));

//--- 为新创建的水平面设置一个值

bool added=ObjectSetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,levels,133);

if(added) // 为水平面管理并设置一个值

{

Print("Successfully set one more Fibo level");

//--- 还不要忘记设置水平面描述

ObjectSetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,levels,"my level");

ChartRedraw(0);

//--- 在斐波纳契物件中获得水平面数量的实际值

levels=ObjectGetInteger(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELS);

Print("Fibo levels after adding = ",levels);

//--- 再次输出所有水平-只是为了证实

for(int i=0;i<levels;i++)

{

Print(i,":",ObjectGetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,i),

" ",ObjectGetString(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELTEXT,i));

}

}

else // 如果在斐波纳契物件中增加水平面数量则会失败

{

Print("Failed to set one more Fibo level. Error ",GetLastError());

}

}

}