DXBufferCreate

根据数据数组创建指定类型的缓冲区。

int  DXBufferCreate(
   int                  context,               // 图形环境句柄
   ENUM_DX_BUFFER_TYPE  buffer_type,           // 已创建缓冲区的类型
   const void&          data[],                // 缓存数据
   uint                 start=0,               // 初始索引
   uint                 count=WHOLE_ARRAY      // 元素数
   );

参数

context

[in]  在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。

buffer_type

[in]  来自ENUM_DX_BUFFER_TYPE枚举的缓冲类型。

data[]

[in]  用于创建缓冲区的数据。

start

[in]  数组第一元素索引，数组值自此开始用来创建缓冲区。默认情况下，数据取自数据的开头。

count

[in]  值数。默认情况下，使用整个数组(count=WHOLE_ARRAY)。

返回值

在出现错误时，用于创建缓冲区或者INVALID_HANDLE的句柄。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

注意

对于索引缓冲区，data[]数组应该是'uint'类型，而顶点缓冲区接收描述顶点的结构数组。

创建的不再使用的句柄应该由DXRelease()函数明确释放。

ENUM_DX_BUFFER_TYPE

ID

描述

DX_BUFFER_VERTEX

1

顶点缓冲区

DX_BUFFER_INDEX

2

索引缓冲区