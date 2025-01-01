- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXBufferCreate
根据数据数组创建指定类型的缓冲区。
|
int DXBufferCreate(
参数
context
[in] 在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。
buffer_type
[in] 来自ENUM_DX_BUFFER_TYPE枚举的缓冲类型。
data[]
[in] 用于创建缓冲区的数据。
start
[in] 数组第一元素索引，数组值自此开始用来创建缓冲区。默认情况下，数据取自数据的开头。
count
[in] 值数。默认情况下，使用整个数组(count=WHOLE_ARRAY)。
返回值
在出现错误时，用于创建缓冲区或者INVALID_HANDLE的句柄。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。
注意
对于索引缓冲区，data[]数组应该是'uint'类型，而顶点缓冲区接收描述顶点的结构数组。
创建的不再使用的句柄应该由DXRelease()函数明确释放。
|
ID
|
值
|
描述
|
DX_BUFFER_VERTEX
|
1
|
顶点缓冲区
|
DX_BUFFER_INDEX
|
2
|
索引缓冲区