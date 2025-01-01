文档部分
MQL5参考普通函数DebugBreak 

DebugBreak

在排除故障中的程序断点。

void  DebugBreak();

返回值

没有返回值。

注释

如果程序以调试的方式打开，MQL5程序的执行被打断。函数可以使用变量的观察值和/或一步步执行。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 使用F5编译文件
//--- 在调试模式下，如果i == j，则在DebugBreak()字符串停止  
   for(int i=0,j=20i<20i++,j--)
     {
      if(i==j)
         DebugBreak();
     }
  }