- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- Playsound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
DebugBreak
在排除故障中的程序断点。
|
void DebugBreak();
返回值
没有返回值。
注释
如果程序以调试的方式打开，MQL5程序的执行被打断。函数可以使用变量的观察值和/或一步步执行。
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+