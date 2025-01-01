从 MQL4 到 MQL5

MQL5是前任MQL4语言的发展，其中编辑进去许多指标，脚本和EA交易。尽管事实上，新的程序语言最大化的与前一代相匹配，但在这些语言之间，仍有区别，当转换程序时，这些区别应该标注出来。

对于了解MQL4的程序员来说，新的MQL5语言，该章节涵盖了促进代码改编进化的所有信息。

首先应该标明的是：

新语言不包括函数start()， init() 和 deinit()；

指标缓冲区数量不限制；

在下载EA程序后（或者其他MQL5程序），dll立即被加载；

检测缩写的逻辑条件；

当数组超过限制时，结束当前操作（紧急的-错误输出）；

像C++一样运算符优先；

该语言提供隐式类型（甚至从字符串到数字）；

局部变量不能自动初始化（除了字符串）；

普通本地数组自动删除。

特殊函数 init, start and deinit

MQL4语言只包括3个预定函数可以操作指标，脚本或者EA交易（不包括files *.mqh和数据库文件）。在MQL5中没有那样的函数，但有与之相类似的函数，图表表明了近似函数。

MQL4 MQL5 init OnInit start OnStart deinit OnDeinit

在MQL4中，函数 OnInit 和 OnDeinit 在 init 和 deinit 程序中执行了相同的任务-他们是为本地代码设计的，一定在MQL5程序的初始化过程中执行，可以因此重命名函数，或者以他们本身的形式呈现，但是在类似位置这些函数可以添加调用。

示例：

void OnInit()

{

//--- 调用函数去初始化

init();

}

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- 调用无法初始化函数

deinit();

//---

}

开始函数只在脚本中被OnStart代替，在EA交易和指标中应该分别重命名成OnTick和OnCalculate。在MQL5程序操作过程中，这些代码可以执行，并保存3个函数中：

mql5程序 主函数 脚本 OnStart 指标 OnCalculate EA交易 OnTick

如果指标或者代码不包括主函数，或者函数名称与要求的不相符，该函数的调用就不能执行。这表示了，如果脚本的资源代码不包括OnStart，该代码会以一个EA交易编辑。

如果指标代码不包括OnCalculate函数，该指标的编辑不能完成。

预定义变量

在MQL5中有诸如Ask, Bid, Bars的预定义变量，变量点和数字的拼写有稍许不同：

MQL4 MQL5 Digits _Digits Point _Point _LastError _Period _Symbol _StopFlag _UninitReason

访问时间序列

MQL5中没有像Open [], High [], Low [], Close [], Volume [] and Time []这样预定义的时间序列。时间序列必要的深度能用相关访问时间序列函数来设定。

EA交易

MQL5的EA交易不需要强制存在处理新订单号收据事件的函数-OnTick，如在MQL4中一样（当接收新订单时执行MQL4的启动函数），因为在MQL5中EA交易可以包含几种类型的预定义处理器函数。

自定义指标

在MQL4中，指标缓冲区的数量是有限的，不能超过8。而在MQL5中则没有这个限制，但是要记得每个指标缓冲区需要在程序端分配部分内存，所以，这个新功能也不能滥用。

MQL4只提供了6种自定义指标绘图；而MQL5现在提供了18种绘画类型 。绘画类型的名称不变，但是指标的图解表示意义却显著变化。

指标缓冲区中索引趋势也并不相同。默认情况下，在MQL5中，所有指标缓冲区都有常用数组行为，例如0索引元素是历史记录中最古老的一个，随着指数增加，数据也从旧的换成新的。

受MQL4保护的工作自定义指标的唯一函数是SetIndexBuffer 。但是调用改变；现在应该指定存储在数组中的数据类型，连接指标缓冲区。

自定义指标属性也已更改并发展。添加了访问时间序列的新函数，所以全部算法需要重新审议。

图解物件

在MQL5中图解物件的数量显著增加。此外，图解物件现在可以及时置于时间表的图表中且可精确到秒-现在物件定位点不会四舍五入到当前价格图表开盘时间柱上。对于箭头物件，可以指定文本和标签绑定方式 ，并且对于标签，可以设置按钮，图表，位图标签和编辑定位定位物件的图表角 。