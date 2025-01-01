- 语言基础
- 标准常量，列举和架构
- MQL5 程序
- 预定义变量
- 普通函数
- 数组函数
- 矩阵和向量方法
- 函数转换
- 数学函数
- 字符串函数
- 日期和时间
- 账户信息
- 检测
- 事件处理
- 市场信息
- 经济日历函数
- 时间序列和指标访问
- 自定义交易品种
- 图表操作
- 交易函数
- 交易信号
- 网络函数
- 程序端全局变量
- 文件函数
- 自定义指标
- 物件函数
- 技术指标
- 处理优化结果
- 工作事件
- 使用OpenCL工作
- 使用数据库
- 使用DirectX
- MetaTrader Python模块
- ONNX模型
- 标准程序库
- 来自 MQL4
- MQL5 函数列表
- MQL5 常量列表
MQL5所有常量都是按照字母顺序排列的。
|
常量
|
描述
|
用法
|
__DATE__
|
文件编译日期，无时间（小时，分钟，秒等于0）
|
__DATETIME__
|
文件编译日期和时间
|
__FILE__
|
当前编辑文件的名称
|
__FUNCSIG__
|
宏所在的函数的签名。函数的完整描述记录可用于识别重载函数很
|
__FUNCTION__
|
函数名称，宏主体位置
|
__LINE__
|
源代码中的字符串数量，宏放置的位置
|
__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__
|
编译器构造数量
|
__PATH__
|
当前正在编译的文件的绝对路径
|
ACCOUNT_ASSETS
|
账户的流动资产
|
ACCOUNT_BALANCE
|
存入货币时账户结余
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
账户当前冻结的手续费金额
|
ACCOUNT_COMPANY
|
提供账户的公司名称
|
ACCOUNT_CREDIT
|
存入货币时账户亏空
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
账户货币
|
ACCOUNT_EQUITY
|
存入货币时账户权益
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
账户杠杆
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
账户的流动负债
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
活跃待办订单最大允许量
|
ACCOUNT_LOGIN
|
账户数量
|
ACCOUNT_MARGIN
|
存入货币时账户保证金使用
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
存入货币时账户可用保证金
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
初始预付款。账户保留的金额以涵盖所有挂单的预付款
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
账户保证金水平仪百分比形式制定
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
维持预付款。账户保留的最低净值以涵盖所有持仓的最低额
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
保证金调用水平，依据建立的ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE，以百分比形式或存入货币时期表示
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
建立最少使用保证金方式
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
保证金停用水平，依据建立的ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE，以百分比形式或存入货币时期表示
|
ACCOUNT_NAME
|
用户名
|
ACCOUNT_PROFIT
|
存入货币时账户当前利润
|
ACCOUNT_SERVER
|
交易服务器名称
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
账户以货币方式截止
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
账户以半分比方式截止
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
账户交易方式
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
竞争账户
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
样本账户
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
真实账户
|
ALIGN_CENTER
|
集中(仅用于编辑对象)
|
ALIGN_LEFT
|
左对齐
|
ALIGN_RIGHT
|
右对齐
|
ANCHOR_CENTER
|
对象中间严格定位点
|
ANCHOR_LEFT
|
左侧定位点
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
左下角定位点
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
左上角定位点
|
ANCHOR_LOWER
|
下方定位点
|
ANCHOR_RIGHT
|
右侧定位点
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
右下方定位点
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
右上角定位点
|
ANCHOR_UPPER
|
上方定位点
|
BASE_LINE
|
干线
|
BOOK_TYPE_BUY
|
买入命令（出价）
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
市场的买入订单
|
BOOK_TYPE_SELL
|
卖出命令（要价）
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
市场的卖出订单
|
BORDER_FLAT
|
平面造型
|
BORDER_RAISED
|
突出造型
|
BORDER_SUNKEN
|
凹陷造型
|
CHAR_MAX
|
最大值，可以代表图表类型
|
CHAR_MIN
|
最小值，可以代表图表类型
|
自动移向图表的右边框
|
CHART_BARS
|
以序列字符陈列
|
CHART_BEGIN
|
图表开始（最原始价位）
|
显示其他图表之上的图表
|
CHART_CANDLES
|
以日语蜡烛台陈列
|
要价水平颜色
|
图表背景颜色
|
出价水平颜色
|
承受烛台主体颜色
|
大型烛台主体颜色
|
下降字节、阴影和支撑烛台的颜色
|
折线图颜色和日语烛台躲闪颜色
|
上升字节、阴影和大型烛台整体边界的颜色
|
轴线、缩放和OHLC线的颜色
|
网格颜色
|
最后执行交易价格水平线颜色（Last）
|
停止订购水平颜色（斩仓和获利）
|
成交量颜色和开仓水平
|
图表中的评论文本
|
CHART_CURRENT_POS
|
当前位置
|
用鼠标在图表上拖拽交易水平的权限。拖拽模式默认启用(true 值)
|
发送鼠标移动和鼠标点击事件的通知 (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) 到图表上的所有mql5程序
|
发送创建新对象的事件通知 (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) 到图表上的所有mql5程序
|
发送删除对象的事件通知 (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) 到图表上的所有mql5程序
|
图表中第一可见字节字符。字节索引同于时序列 。
|
固定图表最大值
|
固定图表最小值
|
图表以百分比定位左边界的位置。在水平时间轴用小的灰白三角形标记定位的图表。只有在禁止进入订单号时图表自动滚到右侧它才会显示 (见 CHART_AUTOSCROLL property)。放大缩小时，定位的柱保留原位。
|
背景的价格图表
|
图表像素高度
|
识别“图表”(OBJ_CHART) 对象 – 图形对象返回true。真实图表返回false
|
CHART_LINE
|
收盘价格线型显示
|
图表类型（蜡烛台、字节或线）
|
使用鼠标左键水平滚动图表。如果以下属性的值设为true也可以垂直滚动：CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 or CHART_SCALE_PT_PER_BAR
|
测量相关的每个字节
|
图表最大值
|
图表最小值
|
测量
|
每字节指定相关测量
|
固定标盘模式
|
测量方式1:1
|
左边缩进价格图表
|
大小在右边百分比边界从零字节缩进
|
在图表水平线上显示要价值
|
在图表水平线上显示出价值
|
显示图表的时间比例
|
在图表中显示网格
|
在图表水平线上显示最终值
|
弹出图解对象摘要
|
在左上角显示OHLC值
|
显示 "一键交易"图表面板
|
在相邻周期显示垂直分离器
|
显示图表的价格比例
|
在图表中显示交易水平（开仓水平、斩仓、获利和代办订单）
|
在图表中显示成交量
|
图表上显示的字节数量
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
成交量隐藏
|
CHART_VOLUME_REAL
|
交易成交量
|
CHART_VOLUME_TICK
|
最小价格成交量
|
以字节转发图表
|
像素转发图表
|
处理图表窗口（HWND）
|
预览窗口可见性
|
指标子窗口的上帧与主图表窗口的上帧之间的距离，沿着Y轴垂直，以像素为单位。在鼠标事件情况下，根据图表主窗口的坐标传递光标坐标，而将指标子窗口的图形对象坐标设置相对于子窗口的左上角。
需要该值是为了将主图表的绝对坐标转换为子窗口的本地坐标，以便图形对象的正确工作，该坐标设置位置相对于子窗口帧的左上角。
|
图表窗口总数，包括指标预览窗口
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
通过属性对话框改变图表大小或更改图表属性
|
CHARTEVENT_CLICK
|
点击一个图表
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
事件的首写字符在自定义事件中
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
事件的最后一个字符在自定义事件中
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
打键次数
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
鼠标移动，鼠标点击 (如果 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true 为图表设置)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
图解对象 通过属性对话改变性质
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
点击 图解对象
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
图解对象 创建 (如果 CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true 为图表设置)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
图解对象 删除 (如果 CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true 为图表设置)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
拖放 图解对象
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
在图表对象编辑里进行文本末尾编辑
|
CHARTS_MAX
|
在终端与开仓图表类似的最大可能值
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
延迟线
|
clrAliceBlue
|
爱丽丝蓝
|
clrAntiqueWhite
|
古董白
|
clrAqua
|
浅绿色
|
clrAquamarine
|
宝石蓝
|
clrBeige
|
米色
|
clrBisque
|
淡褐色
|
clrBlack
|
黑色
|
clrBlanchedAlmond
|
杏仁白
|
clrBlue
|
蓝色
|
clrBlueViolet
|
紫罗兰色
|
clrBrown
|
棕色
|
clrBurlyWood
|
原木色
|
clrCadetBlue
|
灰蓝色
|
clrChartreuse
|
黄绿色
|
clrChocolate
|
巧克力色
|
clrCoral
|
珊瑚色
|
clrCornflowerBlue
|
矢车菊蓝
|
clrCornsilk
|
玉米丝色
|
clrCrimson
|
深红色
|
clrDarkBlue
|
深蓝色
|
clrDarkGoldenrod
|
暗金黄色
|
clrDarkGray
|
深灰色
|
clrDarkGreen
|
深绿色
|
clrDarkKhaki
|
深卡其色
|
clrDarkOliveGreen
|
深橄榄绿色
|
clrDarkOrange
|
暗橘色
|
clrDarkOrchid
|
深兰花紫
|
clrDarkSalmon
|
深橙红色
|
clrDarkSeaGreen
|
暗海蓝色
|
clrDarkSlateBlue
|
暗灰蓝色
|
clrDarkSlateGray
|
深青灰色
|
clrDarkTurquoise
|
暗宝石绿
|
clrDarkViolet
|
暗紫色
|
clrDeepPink
|
深粉色
|
clrDeepSkyBlue
|
深天蓝色
|
clrDimGray
|
暗灰色
|
clrDodgerBlue
|
宝蓝色
|
clrFireBrick
|
火砖色
|
clrForestGreen
|
深林绿
|
clrGainsboro
|
亮灰色
|
clrGold
|
金色
|
clrGoldenrod
|
金麒麟色
|
clrGray
|
灰色
|
clrGreen
|
绿色
|
clrGreenYellow
|
黄绿色
|
clrHoneydew
|
浅粉红
|
clrHotPink
|
艳粉色
|
clrIndianRed
|
印度红
|
clrIndigo
|
靛蓝色
|
clrIvory
|
象牙白
|
clrKhaki
|
卡其色
|
clrLavender
|
薰衣草色
|
clrLavenderBlush
|
淡紫红
|
clrLawnGreen
|
草绿色
|
clrLemonChiffon
|
柠檬绸色
|
clrLightBlue
|
淡蓝色
|
clrLightCoral
|
浅珊瑚色
|
clrLightCyan
|
浅青色
|
clrLightGoldenrod
|
浅金黄色
|
clrLightGray
|
浅灰色
|
clrLightGreen
|
淡绿色
|
clrLightPink
|
淡粉红色
|
clrLightSalmon
|
浅肉色
|
clrLightSeaGreen
|
浅海蓝色
|
clrLightSkyBlue
|
浅天蓝色
|
clrLightSlateGray
|
浅青灰色
|
clrLightSteelBlue
|
浅钢蓝色
|
clrLightYellow
|
淡黄色
|
clrLime
|
石灰色
|
clrLimeGreen
|
石灰绿色
|
clrLinen
|
亚麻色
|
clrMagenta
|
洋红色
|
clrMaroon
|
栗色
|
clrMediumAquamarine
|
蓝绿色
|
clrMediumBlue
|
中蓝色
|
clrMediumOrchid
|
中粉紫色
|
clrMediumPurple
|
中紫色
|
clrMediumSeaGreen
|
中海蓝色
|
clrMediumSlateBlue
|
中暗蓝色
|
clrMediumSpringGreen
|
中春绿色
|
clrMediumTurquoise
|
中绿宝石色
|
clrMediumVioletRed
|
中紫罗兰色
|
clrMidnightBlue
|
午夜蓝
|
clrMintCream
|
薄荷乳色
|
clrMistyRose
|
粉玫瑰红
|
clrMoccasin
|
鹿皮色
|
clrNavajoWhite
|
纳瓦白
|
clrNavy
|
海军蓝
|
clrNONE
|
颜色缺乏
|
clrOldLace
|
老花色
|
clrOlive
|
橄榄色
|
clrOliveDrab
|
草绿色
|
clrOrange
|
橙色
|
clrOrangeRed
|
橙红色
|
clrOrchid
|
兰花紫色
|
clrPaleGoldenrod
|
淡金黄色
|
clrPaleGreen
|
淡绿色
|
clrPaleTurquoise
|
淡粉蓝色
|
clrPaleVioletRed
|
苍紫罗蓝色
|
clrPapayaWhip
|
Papaya Whip
|
clrPeachPuff
|
桃红色
|
clrPeru
|
秘鲁色
|
clrPink
|
粉色
|
clrPlum
|
紫红色
|
clrPowderBlue
|
粉末蓝
|
clrPurple
|
紫色
|
clrRed
|
红色
|
clrRosyBrown
|
玫瑰粽
|
clrRoyalBlue
|
皇家蓝
|
clrSaddleBrown
|
重褐色
|
clrSalmon
|
鲑肉色
|
clrSandyBrown
|
沙褐色
|
clrSeaGreen
|
海绿色
|
clrSeashell
|
海贝色
|
clrSienna
|
赭色
|
clrSilver
|
银色
|
clrSkyBlue
|
天蓝色
|
clrSlateBlue
|
石蓝色
|
clrSlateGray
|
青灰色
|
clrSnow
|
白血色
|
clrSpringGreen
|
春天绿n
|
clrSteelBlue
|
钢青色
|
clrTan
|
茶色
|
clrTeal
|
青色
|
clrThistle
|
苍紫色
|
clrTomato
|
西红柿色
|
clrTurquoise
|
绿松石e
|
clrViolet
|
紫罗兰色
|
clrWheat
|
小麦色
|
clrWhite
|
白色
|
clrWhiteSmoke
|
白烟
|
clrYellow
|
黄色
|
clrYellowGreen
|
黄绿色
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
中央左边在图表左下角
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
中央坐标在图表左上角
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
中央坐标在图表右下角
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
中央左边在图表右上角
|
CP_ACP
|
当前窗口ANSI代码页
|
CP_MACCP
|
当前系统Macintosh代码页。
注释：值主要在早期创建的程序代码中使用，现在没有用处了，新的Macintosh电脑使用统一码。
|
CP_OEMCP
|
当前系统OEM代码页
|
CP_SYMBOL
|
交易品种代码页
|
CP_THREAD_ACP
|
当前线路使用ANSI窗口代码
|
CP_UTF7
|
UTF-7代码页
|
CP_UTF8
|
UTF-8代码页
|
CRYPT_AES128
|
AES 128位密钥加密（16字节）
|
CRYPT_AES256
|
AES 256位密钥加密（32 字节）
|
CRYPT_ARCH_ZIP
|
ZIP 归档
|
CRYPT_BASE64
|
BASE64
|
CRYPT_DES
|
DES 56位密钥加密（7字节）
|
CRYPT_HASH_MD5
|
MD5 HASH 计算
|
CRYPT_HASH_SHA1
|
SHA1 HASH caculation
|
CRYPT_HASH_SHA256
|
SHA256 HASH caculation
|
DBL_DIG
|
双精度型有效小数位数字
|
DBL_EPSILON
|
最小值，满足条件1.0+DBL_EPSILON != 1.0（双精度类型）
|
DBL_MANT_DIG
|
双精度型尾数算在内的二进制
|
DBL_MAX
|
最大值，可以代表双精度型
|
DBL_MAX_10_EXP
|
双精度型指数角度最大小数值
|
DBL_MAX_EXP
|
双精度型指数角度最大二进制值
|
DBL_MIN
|
最小正值，可以代表双精度型
|
DBL_MIN_10_EXP
|
双精度型指数角度最小小数
|
DBL_MIN_EXP
|
双精度型指数角度最小二进制值
|
DEAL_COMMENT
|
订单佣金
|
DEAL_COMMISSION
|
订单佣金关
|
DEAL_ENTRY
|
交易条目―允许进入、允许输出、颠倒
|
DEAL_ENTRY_IN
|
进入
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
反面
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
出局
|
DEAL_MAGIC
|
订单幻数（参见 ORDER_MAGIC ）
|
DEAL_ORDER
|
交易 订单号
|
DEAL_POSITION_ID
|
仓位标识符在开仓、修正或者交易发生改变时，每个位置都有一个独特的标识符，为交易对象它被委派到所有执行订单，在全部方位使用期
|
DEAL_PRICE
|
成交价格
|
DEAL_PROFIT
|
交易利润
|
DEAL_SWAP
|
关闭的积累交换
|
DEAL_SYMBOL
|
订单交易品种
|
DEAL_TIME
|
交易时间
|
DEAL_TIME_MSC
|
以毫秒为单位计算01.01.1970以来交易执行的时间
|
DEAL_TYPE
|
交易类型
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
结算
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
奖金
|
DEAL_TYPE_BUY
|
买入
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
取消的买入交易。可能会有之前执行的买入交易被取消的情况。这样的话，之前执行的交易类型 (DEAL_TYPE_BUY) 会被改为 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED，并且其利润/亏损归零。执行获得的利润/亏损会使用单独的结余操作被收费/取款。
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
额外金额
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
额外手续费
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
日代理手续费
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
月代理手续费
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
日手续费
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
月手续费
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
修正
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
信贷
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
利率
|
DEAL_TYPE_SELL
|
卖出
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
取消的卖出交易。可能会有之前执行的卖出交易被取消的情况。这样的话，之前执行的交易类型 (DEAL_TYPE_SELL)会被改为 DEAL_TYPE_SELL_CANCELED，并且其利润/亏损归零。执行获得的利润/亏损会使用单独的结余操作被收费/取款。
|
DEAL_VOLUME
|
成交量
|
画箭头
|
以字符序列展示
|
以蜡烛台序列展示
|
描绘多色箭头
|
多色字节
|
多色蜡烛台
|
从0线开始的多色直方图
|
两个指标缓冲区的多色直方图
|
多色线
|
多色分段
|
多色之字形
|
两层间的颜色
|
从0位线画柱状图
|
两个指标命令的柱状图
|
画线
|
没有画线
|
线条
|
之字设计允许垂直界面
|
ELLIOTT_CYCLE
|
循环
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
庞大的超周期
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
媒介
|
ELLIOTT_MINOR
|
次要的
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
波浪
|
ELLIOTT_MINUTE
|
分钟
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
原色
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
潜波浪
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
超周期
|
EMPTY_VALUE
|
指标缓冲区的空值
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
错误账户属性ID
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
要求数组大小超过2GB
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
数组没有足够空间重置，或者没有能够改变静态数组的大小
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
不能添加市场深度
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
不能移动市场深度
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
深度市场数据未获得
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
从市场深度接收新数据时出错
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
没有足够内存建立指标缓冲区
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
错误指标缓冲区索引
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
清除目录失败（或许一个或多个文件阻塞因而操作失败）
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
目录不能更改
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
文件删除错误
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
文件打开错误
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
必须是图表型数据
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
改变图表交易品种或周期失败
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
增加定时器失败
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
图表打开错误
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
错误添加指标到图表
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
删除图表指标的错误
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
指定图表上未发现指标
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
错误操作图表
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
图表中没有EA交易可以处理事件
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
图表不能回应
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
图表未发现
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
错误生成截屏
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
错误申请模板
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
未找到窗口包含的指标
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
错误图表ID
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
图表使用函数 的错误参数值
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
错误图表属性ID
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
自定义指标的错误ID
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
目录不存在
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
必须是双精度类型数组
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
字符串大小必须制定，因为文件以二进制打开
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
没有足够内存隐藏阅读
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
文件不能重写
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
没有文件，只有目录
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
只有文件，没有目录
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
文件不存在
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
文件必须以二进制打开
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
文件必须以CSV格式打开
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
文件必须打开阅读
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
文件必须打开编辑
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
文件必须以文本形式打开
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
文件必须以文本或者CSV打开
|
ERR_FILE_READERROR
|
文件阅读错误
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
将 resource 写入文件失败
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
必须是浮点型数组
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
通过ftp发送文件失败
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
系统函数不允许调用
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
相同名称客户端全局变量已经存在
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
客户端全局变量未找到
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
需求历史未找到
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
历史属性的错误ID
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
复制不兼容数组，字符串数组只能复制成字符串数组，和数字数组-只在数字数组中
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
文本文件必须以字符串数组打开，或其他数组-二进制
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
错误申请指标到图表
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
指标不能适应另一指标
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
不能创建指标
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
在数组中的第一参量一定与自定义指标相同
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
需求数据未找到
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
没有足够内存添加指标
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
当建立指标时，数组中无效参量类型
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
当建立指标时没有参量
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
未知交易品种
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
错误指标处理
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
错误索引需求的指标缓冲区
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
当建立指标时使用的错误参量数
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
必须是整型数组
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
意外内部错误
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
数组错误类型，错误大小，或者动态数组的损害对象
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
无效日期和/时间
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
文件处理关闭，或者根本没打开
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
当调用系统函数时的错误参量
|
ERR_INVALID_POINTER
|
错误指针
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
错误指针类型
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
必须是长型数组
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
发送邮件失败
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
时间的最后标志未识别（无标志）
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
市场报价中未被挑选出来的交易品种
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
在市场报价中添加或删除交易品种的错误
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
未知交易品种
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
交易品种属性的错误标识符
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
程序属性错误标识符
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
字符串无日期
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
没有足够空间执行系统函数
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
发送 通知 失败
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
发送通知过于频繁
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
发送通知的无效参数 – 空字符串或 NULL 被传递到 SendNotification() 函数
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
错误的程序端通知设置（未指定ID或未设置权限）
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
没有初始化字符串
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
一定是数字数组
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
图解对象的误差
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
不能与值相一致获得日期
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
不能与日期相一致获得值
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
未发现图解对象
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
图解对象属性的错误ID
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
一定是一维数组
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
创建 OpenCL 缓存 失败
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
创建 OpenCL 语境 的错误
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
OpenCL 程序 运行时间错误
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
运行 OpenCL 时发生的内部错误
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
无效的 OpenCL 句柄
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
创建 OpenCL kernel 的错误
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
该计算机不支持OpenCL 函数
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
编译 OpenCL 程序 时发生的错误
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
在OpenCL创建运行队列失败
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
当为OpenCL kernel设置参数 时发生的错误
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
过长的内核名称 (OpenCL kernel)
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
无效的 OpenCL 缓存补偿
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
无效的 OpenCL 缓存大小
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
声音播放失败
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
resource名称超过 63 个字符
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
该名称的resource在EX5没有找到
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
不支持的resource类型或其大小超过 16 Mb
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
不能使用时序列
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
必须是短型数组
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
太小数组，启动位置在数组外
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
以AS_SERIES形式接收数据，不够大
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
没有足够空间建立字符串
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
没有足够内存重置字符串
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
字符串太短
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
错误转变字符串到日期
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
太多数组，比ULONG_MAX多
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
当转换字符串时的未知数据类型
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
字符串末尾添加0，无用操作
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
字符串外部位置
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
结构包括字符串和/或动态数组和/或结构对象和/或分类
|
ERR_SUCCESS
|
操作成功完成
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
客户端属性错误标识符
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
太长文件名
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
不能同时打开超过64个文件
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
格式说明符数量比参量多
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
参量数多于格式说明符
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
未找到订单
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
EA交易禁止交易
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
未找到命令
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
未找到位置
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
交易需求发送失败
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
错误交易属性ID
|
ERR_USER_ERROR_FIRST
|
User defined 错误以该代码起始
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
连接指定URL失败
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
无效 URL
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
HTTP 请求失败
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
超时
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
错误目录名称
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
错误文件处理
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
无效文件名
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
无效格式字符串
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
客户端函数内部调用的错误参数
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
字符串错误日期
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
破坏字符串对象
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
字符串类型破坏参量
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
字符串错误时间
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
0长度数组
|
FILE_ACCESS_DATE
|
最后访问文件的日期
|
FILE_ANSI
|
ANSI类型字符串（一字节交易品种），使用 FileOpen() 标签
|
FILE_BIN
|
二进制阅读/书写模式（不需要转换字符串），使用 FileOpen() 标签
|
FILE_COMMON
|
所有客户端在共同文件夹中的文件路径 \Terminal\Common\Files，使用FileIsExist() 函数中的FileOpen() ， FileCopy() ， FileMove() 标签。
|
FILE_CREATE_DATE
|
创建日期
|
FILE_CSV
|
CSV文件（所有元素转换到恰当的字符串类型，统一编码或者ansi，并被分离器分离）使用 FileOpen() 标签
|
FILE_END
|
获取文件结束标志
|
FILE_EXISTS
|
检查是否存在
|
FILE_IS_ANSI
|
文件打开为 ANSI 文件(请见 FILE_ANSI)
|
FILE_IS_BINARY
|
文件打开为二进制文件 (请见 FILE_BIN)
|
FILE_IS_COMMON
|
在所有程序端共享的文件夹中打开文件 (请见 FILE_COMMON)
|
FILE_IS_CSV
|
文件打开为 CSV 文件(请见 FILE_CSV)
|
FILE_IS_READABLE
|
打开文件为可读文件 (请见 FILE_READ)
|
FILE_IS_TEXT
|
文件打开为文本文件 (请见 FILE_TXT)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
打开文件为可写入文件 (请见 FILE_WRITE)
|
FILE_LINE_END
|
获取线型结束标志
|
FILE_MODIFY_DATE
|
最近的更改日期
|
FILE_POSITION
|
文件指针的位置
|
FILE_READ
|
文件只读，使用 FileOpen() 标签。 当打开文件规格需要使用FILE_WRITE 和/或 FILE_READ
|
FILE_REWRITE
|
使用 FileCopy() 和 FileMove() 函数可以重新输入文件，文件应该在书写时存在或者被打开，否则文件不能打开。
|
FILE_SHARE_READ
|
多个程序共享阅读，使用 FileOpen() 标签, 但是当打开文件时，它不能替代表示 FILE_WRITE和/或FILE_READ 标识的必要性。
|
FILE_SHARE_WRITE
|
多个程序分享输入，使用 FileOpen() 标签, 但是当打开文件时，它不能替代表示 FILE_WRITE和/或FILE_READ 标识的必要性。
|
FILE_SIZE
|
文件的字节大小
|
FILE_TXT
|
简单文本文件（与CSV文件相同，但不考虑分离器），使用 FileOpen() 标签
|
FILE_UNICODE
|
UNICODE类型字符串（两字节交易品种），使用 FileOpen() 标签
|
FILE_WRITE
|
文件书写开放，使用 FileOpen() 标签。 当打开文件规格需要使用FILE_WRITE 和/或 FILE_READ
|
FLT_DIG
|
浮点型有效角度数位
|
FLT_EPSILON
|
最小值，满足因素：1.0+DBL_EPSILON != 1.0 （浮点类型）
|
FLT_MANT_DIG
|
浮点型二进制计算点数
|
FLT_MAX
|
最大值，能代表浮点类型
|
FLT_MAX_10_EXP
|
浮点型指数角度最大小数值
|
FLT_MAX_EXP
|
浮点型最大二进制值
|
FLT_MIN
|
最小正值，能代表浮点类型
|
FLT_MIN_10_EXP
|
浮点型指数角度最小小数值
|
FLT_MIN_EXP
|
浮点型指数角度最小二进制值
|
FRIDAY
|
星期五
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
GANN_DOWN_TREND
|
与下降趋势一致的线
|
GANN_UP_TREND
|
与上升趋势一致的线
|
GATORJAW_LINE
|
爪线
|
GATORLIPS_LINE
|
唇线
|
GATORTEETH_LINE
|
牙线
|
IDABORT
|
按“停止”键
|
IDCANCEL
|
按“取消”键
|
IDCONTINUE
|
按“继续”键
|
IDIGNORE
|
按“忽略”键
|
IDNO
|
按“否”键
|
IDOK
|
按“确认”键
|
IDRETRY
|
按“重试”键
|
IDTRYAGAIN
|
按“再试一次”键
|
IDYES
|
按“是”键
|
IND_AC
|
加速振荡器
|
IND_AD
|
聚集/分散
|
IND_ADX
|
均定向指标
|
IND_ADXW
|
亚当理论的ADX
|
IND_ALLIGATOR
|
鳄鱼指标
|
IND_AMA
|
相应的移动平均数
|
IND_AO
|
动量振荡指标-AO指标
|
IND_ATR
|
真实波动幅度均值
|
IND_BANDS
|
布林线指标（AO指标）
|
IND_BEARS
|
熊市
|
IND_BULLS
|
牛市
|
IND_BWMFI
|
市场便利指标
|
IND_CCI
|
顺势指标
|
IND_CHAIKIN
|
佳庆指标
|
IND_CUSTOM
|
自定义指标
|
IND_DEMA
|
双精度移动平均线
|
IND_DEMARKER
|
DEM指标
|
IND_ENVELOPES
|
轨道线指标
|
IND_FORCE
|
强力指数
|
IND_FRACTALS
|
拼图
|
IND_FRAMA
|
自适拼图移动平均数
|
IND_GATOR
|
振荡器
|
IND_ICHIMOKU
|
一目均衡图
|
IND_MA
|
平均移动
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
货币流量索引
|
IND_MOMENTUM
|
动量
|
IND_OBV
|
平衡成交量
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
相对强势索引
|
IND_RVI
|
相对活力索引
|
IND_SAR
|
抛物线SAR
|
IND_STDDEV
|
标准偏差
|
IND_STOCHASTIC
|
随机振荡器
|
IND_TEMA
|
三倍指数移动平均值
|
IND_TRIX
|
三倍指数移动平均值振荡器
|
IND_VIDYA
|
索引变量平均值
|
IND_VOLUMES
|
成交量
|
IND_WPR
|
威廉姆斯百分比幅度
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
媒介运算的辅助缓冲区
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
颜色
|
INDICATOR_DATA
|
描绘数据
|
INDICATOR_DIGITS
|
描绘指标值的精确度
|
INDICATOR_HEIGHT
|
修正指标窗口的高度(预处理命令 #property indicator_height)
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
水平线颜色
|
INDICATOR_LEVELS
|
指标窗口中的水平数量
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
水平线类型
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
水平描述
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
水平值
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
水平线厚度
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
指标窗口最大化
|
INDICATOR_MINIMUM
|
指标窗口最小化
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
短指标名称
|
INT_MAX
|
最大值，可以代表整型
|
INT_MIN
|
最小值，可以代表整型
|
INVALID_HANDLE
|
错误处理
|
IS_DEBUG_MODE
|
MQL5程序操作的调试方式标志
|
IS_PROFILE_MODE
|
mq5-program 运作分析模式的标识
|
KIJUNSEN_LINE
|
基准线
|
LICENSE_DEMO
|
市场付费产品的试用版仅在策略测试中工作
|
LICENSE_FREE
|
免费无限使用版
|
LICENSE_FULL
|
购买的授权版允许至少5次激活。激活次数由卖家设定。卖家可以提高允许的激活次数
|
LICENSE_TIME
|
有期限限制的授权版
|
LONG_MAX
|
最大值，可以代表长型
|
LONG_MIN
|
最小值，可以代表长型
|
LOWER_BAND
|
最低限制
|
LOWER_HISTOGRAM
|
底部直方图
|
LOWER_LINE
|
下边线
|
M_1_PI
|
1/pi
|
M_2_PI
|
2/pi
|
M_2_SQRTPI
|
2/sqrt(pi)
|
M_E
|
e
|
M_LN10
|
ln(10)
|
M_LN2
|
ln(2)
|
M_LOG10E
|
log10(e)
|
M_LOG2E
|
log2(e)
|
M_PI
|
pi
|
M_PI_2
|
pi/2
|
M_PI_4
|
pi/4
|
M_SQRT1_2
|
1/sqrt(2)
|
M_SQRT2
|
sqrt(2)
|
MAIN_LINE
|
干线
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
通知窗口包括三个按钮：停止,重试 和 忽略
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
通知窗口包括三个按钮：取消, 再试一次, 继续
|
MB_DEFBUTTON1
|
如果另外按钮MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, 或者 MB_DEFBUTTON4 不执行，第一按钮MB_DEFBUTTON1 ―默认。
|
MB_DEFBUTTON2
|
默认第二按钮
|
MB_DEFBUTTON3
|
默认第三按钮
|
MB_DEFBUTTON4
|
默认第四按钮
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
惊叹/警示标志icon
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
i包围标志
|
MB_ICONQUESTION
|
icon疑问标志icon
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
STOP停止标志icon
|
MB_OK
|
通知窗口只包括一个按钮：确定 默认
|
MB_OKCANCEL
|
通知窗口包括两个按钮：确定和取消
|
MB_RETRYCANCEL
|
通知窗口包括两个按钮：重试 和 取消
|
MB_YESNO
|
通知窗口包括两个按钮：是 和 否
|
MB_YESNOCANCEL
|
通知窗口包括三个按钮：是, 否和取消
|
MINUSDI_LINE
|
线 –DI
|
MODE_EMA
|
指数平均数
|
MODE_LWMA
|
线性平均数
|
MODE_SMA
|
简单平均数
|
MODE_SMMA
|
平滑平均数
|
MONDAY
|
星期一
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
MQL_DEBUG
|
标志表示调试方式
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
允许为已生效的程序使用DLL
|
MQL_FRAME_MODE
|
标识，表示以收集优化结果框架的模式操作的EA交易
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
EX5 模块的许可证类型许可证涉及EX5模块，从这里使用 MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE)发出请求。
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
MQL5程序最大可能的动态内存数，MB计算
|
MQL_MEMORY_USED
|
MQL5程序使用的内存大小，MB计算
|
MQL_OPTIMIZATION
|
标志表示最佳化过程
|
MQL_PROFILER
|
标识，表示以代码分析模式操作的程序
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
mql5已执行程序名称
|
MQL_PROGRAM_PATH
|
以执行系统路径
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
MQL5程序类型
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
更改信号的权限 针对已给的可执行程序
|
MQL_TESTER
|
标志表示测试过程
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
允许为已生效的程序交易
|
MQL_VISUAL_MODE
|
标志表示视觉测试器过程
|
NULL
|
任意类型零值
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
所有时间表对象显示
|
箭头
|
买入标志
|
检测标志
|
向下箭头
|
左侧定价标签
|
右侧定价标签
|
卖出标志
|
停止标志
|
大拇指向下
|
大拇指向上
|
向上箭头
|
箭头线路
|
位图
|
位图标签
|
按钮
|
等距离通道
|
图表
|
|
周期线
|
编辑
|
埃利奥特修正波动
|
埃利奥特动机波动
|
椭圆形
|
“事件”对象在经济日历对应一个事件
|
斐波纳契扩展
|
斐波纳契撤回
|
斐波纳契弧线
|
斐波纳契通道
|
斐波纳契扇形线
|
斐波纳契时间周期线
|
江恩扇形线
|
江恩网格线
|
江恩线
|
水平线
|
标签
|
OBJ_NO_PERIODS
|
时间表中不引用对象
|
OBJ_PERIOD_D1
|
以天为单位的图表显示
|
OBJ_PERIOD_H1
|
1小时图表显示
|
OBJ_PERIOD_H12
|
12小时图表显示
|
OBJ_PERIOD_H2
|
2小时图表显示
|
OBJ_PERIOD_H3
|
3小时图表显示
|
OBJ_PERIOD_H4
|
4小时图表显示
|
OBJ_PERIOD_H6
|
6小时图表显示
|
OBJ_PERIOD_H8
|
8小时图表显示
|
OBJ_PERIOD_M1
|
1分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M10
|
10分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M12
|
12分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M15
|
15分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M2
|
2分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M20
|
20分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M3
|
3分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M30
|
30分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M4
|
4分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M5
|
5分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_M6
|
6分钟图表显示
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
以月为单位的图表显示
|
OBJ_PERIOD_W1
|
以周为单位的图表显示
|
安德鲁分叉线
|
巨型
|
用于创建和设计自定义图形界面的“矩形标签”对象。
|
线形回归通道
|
标准偏离通道
|
文本
|
趋势线
|
趋势角度
|
三角形
|
垂直线
|
OBJPROP_ALIGN
|
“编辑”对象中的水平文本对齐 (OBJ_EDIT)
|
OBJPROP_ANCHOR
|
图解对象的定位点
|
OBJPROP_ANGLE
|
角度。对于程序创建的，无指定角度的对象来说，它的值等同于 EMPTY_VALUE
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
箭头对象代码
|
OBJPROP_BACK
|
显示背景上的对象
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
编辑对象背景颜色 OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL
|
OBJPROP_BMPFILE
|
文件的位图标签名称 另见 Resources
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
OBJ_EDIT 和 OBJ_BUTTON 对象的边界色
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
“矩形标签”对象的边界类型
|
OBJPROP_CHART_ID
|
“图表”对象的ID(OBJ_CHART)。它允许使用该对象的属性，好像使用图表操作中描述的函数的普通图表，但是有一些例外。
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
图解对象测量
|
OBJPROP_COLOR
|
颜色
|
OBJPROP_CORNER
|
图表连接到图解对象
|
OBJPROP_CREATETIME
|
创建对象时间
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
显示图解对象时间比例
|
OBJPROP_DEGREE
|
埃利奥特波动标记水平
|
OBJPROP_DEVIATION
|
标准偏差通道误差
|
OBJPROP_DIRECTION
|
江恩物件趋势
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
埃利奥特波动标记排成一行
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
显示裴波那契弧形对象的全部椭圆形 (OBJ_FIBOARC)
|
OBJPROP_FILL
|
颜色填充对象 ( 为OBJ_RECTANGLE，OBJ_TRIANGLE，OBJ_ELLIPSE，OBJ_CHANNEL， OBJ_STDDEVCHANNEL，OBJ_REGRESSION)
|
OBJPROP_FONT
|
字体
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
字体大小
|
OBJPROP_HIDDEN
|
禁止在程序端菜单“图表”-“对象”-“对象列表”的对象列表中显示图形对象的名称。真实值允许隐藏列表的对象。默认下，true的设置用于显示日程表事件的对象，交易历史和 MQL5 程序创建的对象。若要看到这种 图形对象 和访问他们的属性，请点击“对象列表”窗口中的“全部”按钮。
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
线路水平颜色
|
OBJPROP_LEVELS
|
水平数量
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
线路水平风格
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
水平描述
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
水平值
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
线路水平厚度
|
OBJPROP_NAME
|
物件名称
|
OBJPROP_PERIOD
|
图解对象时间表
|
OBJPROP_PRICE
|
价格坐标
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
显示图解对象价格比例
|
OBJPROP_RAY
|
垂直线通过图表的全部窗口
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
向左发出射线
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
向右发出射线
|
OBJPROP_READONLY
|
在编辑对象上编辑文本
|
OBJPROP_SCALE
|
比例（江恩对象和斐波纳契 弧线）
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
对象可用性
|
OBJPROP_SELECTED
|
所选对象
|
OBJPROP_STATE
|
按钮状态（按压/未按压）
|
OBJPROP_STYLE
|
类型
|
OBJPROP_SYMBOL
|
图表对象的交易品种
|
OBJPROP_TEXT
|
物件描述（物件中包含的文本）
|
OBJPROP_TIME
|
时间坐标
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
时间表上的对象可见性
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
提示信息文本。如果没有设置属性，那么将显示程序端自动生成的提示信息。提示信息可以通过设置"\n" (line feed) 值来禁用
|
OBJPROP_TYPE
|
对象类型
|
OBJPROP_WIDTH
|
路线厚度
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
X轴定位点像素距离 (see note)
|
OBJPROP_XOFFSET
|
图形对象“位图标签”和“位图”(OBJ_BITMAP_LABEL 和 OBJ_BITMAP)中的 矩形可见区域 左上角的X坐标。该值由原始图片左上角对应的像素设置。
|
OBJPROP_XSIZE
|
对象宽度沿着X轴，以像素表示。指定用于 OBJ_LABEL (只读), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 对象
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
Y轴定位点像素距离 (see note)
|
OBJPROP_YOFFSET
|
图形对象“位图标签”和“位图”(OBJ_BITMAP_LABEL 和 OBJ_BITMAP)中的 矩形可见区域 左上角的Y坐标。该值由原始图片左上角对应的像素设置。
|
OBJPROP_YSIZE
|
对象高度沿着Y轴，以像素表示。指定用于 OBJ_LABEL (只读), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 对象
|
OBJPROP_ZORDER
|
图形对象优先接收点击图表事件(CHARTEVENT_CLICK)。创建对象时默认设置零值；若需要可以提高优先级。当一个接一个地应用对象时，只有级别最高的那个可以收到CHARTEVENT_CLICK 事件。
|
ORDER_COMMENT
|
评价订单
|
ORDER_FILLING_FOK
|
执行政策意味着订单只可以在指定额度执行。如果当前市场不提供金融工具需要的额度，订单将无法执行。需要的交易量可以使用市场此刻几种可用的提供来执行。
|
ORDER_FILLING_IOC
|
该模式意味着交易者同意在订单指定范围内，以市场可用的最大交易量执行交易。如果无法执行全部订单交易量，那么剩下的交易量将被取消。
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
该政策只用于市场订单 (ORDER_TYPE_BUY 和 ORDER_TYPE_SELL)，限价和止损限价订单 (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT，ORDER_TYPE_SELL_LIMIT，ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 和 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) 并且只用于市场或交易 执行的交易品种。如果部分执行市场或剩下交易量的限价订单没有取消，则是会进一步处理。
为了激活ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 和 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT 订单，将会创建ORDER_FILLING_RETURN执行类型相应的限价订单 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT 。
|
ORDER_MAGIC
|
EA交易的ID安置在订单之中（为确保每个EA交易安置都有独特的代码）
|
ORDER_POSITION_ID
|
一旦执行，位置指标马上建立一个订单。每个执行订单结果都使订单公开或修改已经存在的位置，明确指出指标的位置同时执行订单
|
ORDER_PRICE_CURRENT
|
交易品种订单的当前价格
|
ORDER_PRICE_OPEN
|
订单中的规定价格
|
ORDER_PRICE_STOPLIMIT
|
限制停止订单的限制价格订单
|
ORDER_SL
|
斩仓值
|
ORDER_STATE
|
订单陈述
|
ORDER_STATE_CANCELED
|
客户撤销订单
|
ORDER_STATE_EXPIRED
|
过期订单
|
ORDER_STATE_FILLED
|
履行全部订单
|
ORDER_STATE_PARTIAL
|
履行部分订单
|
ORDER_STATE_PLACED
|
接收订单
|
ORDER_STATE_REJECTED
|
驳回订单
|
ORDER_STATE_REQUEST_ADD
|
注册订单（到交易系统）
|
ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
|
删除订单（从交易系统中删除）
|
ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY
|
更改订单（改变其参数）
|
ORDER_STATE_STARTED
|
选中订单，并未被经纪人接收
|
ORDER_SYMBOL
|
交易品种订单
|
ORDER_TIME_DAY
|
前交易日订单
|
ORDER_TIME_DONE
|
订单执行或取消时间
|
ORDER_TIME_DONE_MSC
|
以毫秒为单位计算01.01.1970以来订单执行/取消的时间
|
ORDER_TIME_EXPIRATION
|
订单终结时间
|
ORDER_TIME_GTC
|
取消订单
|
ORDER_TIME_SETUP
|
订单设置时间
|
ORDER_TIME_SETUP_MSC
|
以毫秒为单位计算01.01.1970以来下订单执行的时间
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
过期订单
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
订单将生效直至指定日期的23:59:59。如果该时间超出了交易期，那么该订单会在最近的交易时间内到期。
|
ORDER_TP
|
盈利值
|
ORDER_TYPE
|
订单类型
|
ORDER_TYPE_BUY
|
市场购买订单
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
限制买入待办订单
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
停止买入待办订单
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
在到达订单价格之上，是限制买入订单安置在停止限制价格中
|
ORDER_TYPE_FILLING
|
订单填满类型
|
ORDER_TYPE_SELL
|
市场卖出订单
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
限制卖出待办订单
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
停止卖出待办订单
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
在到达订单价格之上，是限制卖出订单安置在停止限制价格中
|
ORDER_TYPE_TIME
|
订单使用期
|
ORDER_VOLUME_CURRENT
|
订单当前交易量
|
ORDER_VOLUME_INITIAL
|
订单最初交易量
|
PERIOD_CURRENT
|
当前时间表
|
PERIOD_D1
|
1 天
|
PERIOD_H1
|
1小时
|
PERIOD_H12
|
12 小时
|
PERIOD_H2
|
2 小时
|
PERIOD_H3
|
3 小时
|
PERIOD_H4
|
4 小时
|
PERIOD_H6
|
6小时
|
PERIOD_H8
|
8小时
|
PERIOD_M1
|
1 分钟
|
PERIOD_M10
|
10 分钟
|
PERIOD_M12
|
12 分钟
|
PERIOD_M15
|
15 分钟
|
PERIOD_M2
|
2 分钟
|
PERIOD_M20
|
20 分钟
|
PERIOD_M3
|
3 分钟
|
PERIOD_M30
|
30 分钟
|
PERIOD_M4
|
4 分钟
|
PERIOD_M5
|
5 分钟
|
PERIOD_M6
|
6 分钟
|
PERIOD_MN1
|
1月
|
PERIOD_W1
|
1 周
|
PLOT_ARROW
|
DRAW_ARROW类型箭头代码
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
DRAW_ARROW类型垂直箭头转换
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
颜色数量
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
在DataWindow中没有描绘和值的原始字节数量
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
图解建筑类型
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
测绘空值，没有绘图
|
PLOT_LABEL
|
显示在DataWindow中的指标图解系列的名称. 当使用复杂的需要多个指标缓冲区来显示的图形风格时，可以使用","作为分隔符来指定每个缓冲区的名称。示例代码显示在 DRAW_CANDLES
|
PLOT_LINE_COLOR
|
包含绘画颜色的缓冲区指标
|
PLOT_LINE_STYLE
|
画线类型
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
画线层次
|
PLOT_SHIFT
|
在字节中与时间轴一起描绘的指标转换
|
PLOT_SHOW_DATA
|
在DataWindow中显示建筑值标志
|
PLUSDI_LINE
|
线 +DI
|
POINTER_AUTOMATIC
|
任意类型对象指针自动创建（不使用new()）
|
POINTER_DYNAMIC
|
new() 操作创建的对象指针
|
POINTER_INVALID
|
错误指针
|
POSITION_COMMENT
|
方位注释
|
POSITION_COMMISSION
|
佣金
|
POSITION_IDENTIFIER
|
位置标识符是独一的数字，对于每个新的开仓位来说是制定的且在整个使用期内是不可更改的，翻转位置不能改变它的标识符。
|
POSITION_MAGIC
|
位置幻数（参看 ORDER_MAGIC ）
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
开仓当前价位
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
方位开盘价格
|
POSITION_PROFIT
|
当前利润
|
POSITION_SL
|
开仓止损水平
|
POSITION_SWAP
|
积累交换
|
POSITION_SYMBOL
|
交易品种位置
|
POSITION_TIME
|
开盘时间位置
|
POSITION_TIME_MSC
|
以毫秒为单位计算01.01.1970以来持仓的时间
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
以秒为单位计算01.01.1970以来持仓更改的时间
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
以毫秒为单位计算01.01.1970以来持仓更改的时间
|
POSITION_TP
|
开仓获利水平
|
POSITION_TYPE
|
位置类型
|
POSITION_TYPE_BUY
|
买入
|
POSITION_TYPE_SELL
|
卖出
|
POSITION_VOLUME
|
方位成交量
|
PRICE_CLOSE
|
收盘价格
|
PRICE_HIGH
|
一个时期的最高价格
|
PRICE_LOW
|
一个时期的最低价格
|
PRICE_MEDIAN
|
中间值（高+低）/2
|
PRICE_OPEN
|
开盘价格
|
PRICE_TYPICAL
|
典型价格（高+低+收盘价）/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
平均价格（高+低+收盘价格+开盘价格）/4
|
PROGRAM_EXPERT
|
专家
|
PROGRAM_INDICATOR
|
指标
|
|
PROGRAM_SCRIPT
|
脚本
|
REASON_ACCOUNT
|
由于账户设置的改变，会产生激活另一个账户或者重新连接交易服务器的情况。
|
REASON_CHARTCHANGE
|
更改交易品种或图表周期
|
REASON_CHARTCLOSE
|
关闭图表
|
REASON_CLOSE
|
程序端已关闭
|
REASON_INITFAILED
|
值代表 OnInit()处理器，返回非零值
|
REASON_PARAMETERS
|
使用者改变输入参数
|
REASON_PROGRAM
|
通过调用 ExpertRemove()函数EA交易终止操作
|
REASON_RECOMPILE
|
程序重新编译
|
REASON_REMOVE
|
从图表中删除程序
|
REASON_TEMPLATE
|
应用新模板
|
SATURDAY
|
星期六
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SEEK_CUR
|
文件指针的当前位置
|
SEEK_END
|
文件末尾
|
SEEK_SET
|
文件起点
|
SENKOUSPANA_LINE
|
闪光跨度A线
|
SENKOUSPANB_LINE
|
闪光跨度B线
|
SERIES_BARS_COUNT
|
当前时刻交易品种周期字节价值
|
SERIES_FIRSTDATE
|
当前时刻交易品种周期第一数据
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
交易品种周期最后字节的开仓时间
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
忽略时间表的服务器上交易品种历史中第一个日期
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
当前时刻交易品种/周期的同步数据
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
忽略时间表的客户端上交易品种历史中第一个日期
|
SHORT_MAX
|
最大值，可以代表短型
|
SHORT_MIN
|
最小值，可以代表短型
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
作者登录
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
账户结余
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
交易商名称（公司名）
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
交易商服务器
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Signal base currency
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
发布日期 (提供订阅的日期)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
监控起始日期
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
账户净值
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
账户所得
|
SIGNAL_BASE_ID
|
信号 ID
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
账户杠杆
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
账户最大跌幅
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
信号名称
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
利润点
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
信号订阅价格
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
持仓评级
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
投资利润率(%)
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
订阅人数量
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
账户类型 (0-真实， 1-模拟， 2-竞赛)
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
交易数量
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
确认禁用标识
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
复制止损和获利标识
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
入金比例 (%)
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
净值限制
|
SIGNAL_INFO_ID
|
信号 id, r/o
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
信号名称，r/o
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
滑移(用于下市价单时同步持仓和复制交易)
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
订阅启用标识
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
"同意信号服务使用条款" 标识, r/o
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
最大的使用入金百分比(%), r/o
|
SIGNAL_LINE
|
信号线
|
STAT_BALANCE_DD
|
以货币计算，最大的结余跌幅。在交易处理过程中，结余可能有大幅度下跌，这里采用最大的值
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
以货币计算结余下跌，记录于百分比计算的最大结余跌幅时期 (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT)。
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
以百分比计算最大结余跌幅。在交易处理过程中，结余可能有大幅度下跌，每次相关的下跌值都以百分比计算返回最大的值
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
以百分比计算结余下跌，记录于货币计算的最大结余跌幅的时期 (STAT_BALANCE_DD)。
|
STAT_BALANCEMIN
|
结余的最小值
|
STAT_CONLOSSMAX
|
一组亏损交易中的最大亏损。该值小于或等于0
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
已经形成 STAT_CONLOSSMAX (一组亏损交易中的最大亏损)的交易的数量
|
STAT_CONPROFITMAX
|
一组获利交易中的最大收益。该值大于或等于0
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
已经形成STAT_CONPROFITMAX (一组获利交易中的最大收益)的交易的数量
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
计算的自定义优化标准的值通过 OnTester() 函数返回unction
|
STAT_DEALS
|
成交数量
|
STAT_EQUITY_DD
|
以货币计算，最大的净值跌幅。在交易处理过程中，净值上可能出现大幅度下跌，这里采用最大的值
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
以货币计算净值下跌，记录于百分比计算的最大净值跌幅时期(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT)。
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
以百分比计算最大净值跌幅。在交易处理过程中，净值可能有大幅度下跌，每次相关的下跌值都以百分比计算返回最大的值
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
以百分比计算下跌，记录于货币计算的最大净值跌幅的时期 (STAT_EQUITY_DD)。
|
STAT_EQUITYMIN
|
最小净值
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
期望收益
|
STAT_GROSS_LOSS
|
总亏损，所有负值交易的总和。该值小于或等于0
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
总利润，所有获利（正值）交易的总和。该值大于或等于0
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
初始存款的值
|
STAT_LONG_TRADES
|
买入交易
|
STAT_LOSS_TRADES
|
亏损交易
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
一组亏损交易的平均长度
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
最长的一组亏损交易中的交易数量 STAT_MAX_CONLOSSES
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
最长一组亏损交易的总亏损
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
最长的一组获利交易中的交易数量 STAT_MAX_CONWINS
|
STAT_MAX_CONWINS
|
最长的一组获利交易的总利润
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
最大亏损 – 所有亏损交易中的最低值。该值小于或等于0
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
最大收益 – 所有获利交易中的最大值。该值大于或等于0
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
保证金水平的最小值
|
STAT_PROFIT
|
测试后的净利润，STAT_GROSS_PROFIT 和 STAT_GROSS_LOSS 的总和(STAT_GROSS_LOSS 始终小于或等于0)
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
利润因子，等于STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS比率。如果STAT_GROSS_LOSS=0, 利润因子就等于 DBL_MAX
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
获利的买入交易
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
获利的卖出交易
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
获利交易
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
一组获利交易的平均长度
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
采收率，等于 STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD的比率
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
夏普比率
|
STAT_SHORT_TRADES
|
卖出交易
|
STAT_TRADES
|
交易的数量
|
STAT_WITHDRAWAL
|
从账户取款
|
STO_CLOSECLOSE
|
基于开盘价/收盘价的计算
|
STO_LOWHIGH
|
基于最低价/最高价的计算
|
STYLE_DASH
|
折线
|
STYLE_DASHDOT
|
折点线
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
双折点线
|
STYLE_DOT
|
虚线
|
STYLE_SOLID
|
实线
|
SUNDAY
|
星期日
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SYMBOL_ASK
|
卖价―最佳买入信息
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
一天中最高买价
|
SYMBOL_ASKLOW
|
一天中最低买价
|
SYMBOL_BANK
|
当前报价支线
|
SYMBOL_BASIS
|
The underlying asset of a derivative
|
SYMBOL_BID
|
买价―最佳卖出信息
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
一天中最高买价
|
SYMBOL_BIDLOW
|
一天中最低买价
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
CFD方式―计算保证金和利润
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
CFD指数模式―通过指数计算保证金和利润
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
CFD杠杆模式―通过杠杆贸易计算保证金和利润
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
期货模式 – 计算股票交易中，交易期货合约的保证金和赢利
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
期货期权模式 – 计算期权交易中，交易期货合约的保证金和赢利。根据以下规则，保证金可能会因MarginDiscount 偏差的数额而减少：
1. 如果买入持仓的价格（买入订单）少于预估价格，MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)
2. 如果卖出持仓的价格（卖出订单）超过预估价格，MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)
在这里：
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
交换模式 – 计算股票交易中，交易证券的保证金和赢利
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
外汇方式―计算利润和保证金
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
期货方式―计算保证金和利润
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
担保模式 - 在交易账户中使用交易品种作为非交易资产。持仓的市值根据交易量，当前市价，合约大小和流动比率进行计算。价值包括在资产中，被加入到净值。这种交易品种的持仓提高了可用预付款的数额，并用作可交易工具持仓的额外预付款（担保）。
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
交易品种基础货币
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
保证金货币
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
利润货币
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
交易品种描述
|
SYMBOL_DIGITS
|
小数点后数字
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
当天结束前，该命令是有效的
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
该命令在无限时间周期中是有效的，直到它被明确删除
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
到期模式 允许命令标志
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
在命令中指定期限时间
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
有效期在订单中指定
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
交易品种交易结束日期（通常用于期货）
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
这个政策意味着交易只能执行指定的交易量。如果目前市场上无法提供必要的金融工具数量，那么订单将不会执行。可以使用目前市场上可得到的几种提供来填写需要的交易量。
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
在这种情况下，交易人同意以订单中指定的市场上最大可提供交易量，执行交易。如果订单不能完全填写，订单的可用交易量将被填写，余下的交易量将被取消。是否使用IOC订单由交易服务器决定。。
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
填充模式 允许命令标志
|
SYMBOL_ISIN
|
ISIN系统中交易品种的名称（国际证券识别号码）。国际证券识别号码是一个12位数字字母代码，是证券的唯一识别码。交易品种的属性是由交易服务器方面决定的 。
|
SYMBOL_LAST
|
最后订单价格
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
一天中最高
|
SYMBOL_LASTLOW
|
一天中最低
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
原始保证金表示每一笔保证金开仓成交量的数量
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
维持保证金，在交易品种中建立保证金数量，从一笔订单中获得保证金利润，当客户账户改变时，使用客户资产检测系统，如果维持保证金等于，使用原始保证金
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
Option type
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
美式期权可以在超期前的任何交易日执行。可以为其指定买家可以执行该选项的周期
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
欧式期权只能在指定日期执行（超七日，执行日，交付日）
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
Option right (Call/Put)
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
买入期权给予您在指定价格购买资产的权限
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
卖出期权给予您在指定价格出售资产的权限
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
期权的执行价格。期权买家可以购买（买入期权）或出售（卖出期权）标的资产的价格，期权卖家有义务出售或买入相应数量的标的资产。
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
限价单被允许（买入限价和卖出限价）
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
市价单被允许（买入和卖出）
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
允许的标识 订单类型
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
止损被允许
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
止损订单被允许（买入止损和卖出止损）
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
止损限价订单被允许（买入止损限价和卖出止损限价）
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
获利被允许
|
SYMBOL_PATH
|
交易品种树形通路
|
SYMBOL_POINT
|
交易品种点值
|
SYMBOL_SELECT
|
在市场报价中选择交易品种
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
当前加权平均价格
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
当时的买入订单数量
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
买入订单的当前交易量
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
当前平仓价格
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
当前时期的交易数量
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
总持仓利息
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
当前持仓价格
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
当前最高价格
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
当前最低价格
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
当前结算价格
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
当时的卖出订单数量
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
卖出订单的当前交易量
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
当前的总流通量
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
当前交易的总交易量
|
SYMBOL_SPREAD
|
相关传播值
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
浮点传播迹象
|
SYMBOL_START_TIME
|
交易品种交易开始日期（通常用于期货）
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
最低交易值
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
交易计算模式
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
以客户入金货币的钱数收取利息
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
以交易品种保证金货币的钱数收取利息
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
以交易品种基础货币的钱数收取利息
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
禁用利息（无利息）
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
利息作为指定的年利息，从计算利息的工具价格收取（标准银行年是360天）
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
利息作为指定的年利息，从持仓的开盘价格收取 （标准银行年是360天）
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
以点数收取利息
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
重新持仓收取利息。交易日结束，平仓。第二天以当前卖价 +/- 指定点数 (参数 SYMBOL_SWAP_LONG 和 SYMBOL_SWAP_SHORT)重新持仓
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
重新持仓收取利息。交易日结束，平仓。第二天以收盘价 +/- 指定点数 (参数 SYMBOL_SWAP_LONG 和SYMBOL_SWAP_SHORT)重新持仓
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
日翻滚收费
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
最小交易值
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
显示在Depth of Market要求中的最大数量，交易品种无队列要求，值是0
|
SYMBOL_TIME
|
最后报价时间
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
合约价格计算方式
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
交易贸易合同
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
交换执行
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
立即执行
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
交易执行
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
应邀执行
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
订单执行方式
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
凝结交易操作的距离
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
订单执行类型
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
平仓操作允许
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
交易品种交易失去功效
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
没有交易限制
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
长仓允许
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
短仓允许
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
止蚀盘当前收盘价格的最小空间
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
最小价格改变
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT的值
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
为亏损空间计算最小价位
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
为利润空间计算最小价位
|
SYMBOL_VOLUME
|
最后订单成交量
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
交易品种单向（单买或单卖）持仓和挂单可允许的最大总容量。例如，5手限定范围内，您可以拥有5手买入持仓交易量和下单5手卖出限价挂单交易量。但是在这种情况下，你不能下单买入限价挂单（因为单向总交易量将会超出限定范围）或下单超过5手的卖出限价交易量。
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
一笔订单中的最大成交量
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
一笔订单中的最小成交量
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
交易执行缓步的最小成交量
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
当天最大订单
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
当天最小订单
|
TENKANSEN_LINE
|
转换线
|
TERMINAL_BUILD
|
客户端构造编号
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
在客户端建立的 语言代码页 数字
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
电脑中所有程序端的普通路径
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
标识表示程序端中存在MQL5.community 授权数据
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
MQL5.community的结余
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
连接 MQL5.community
|
TERMINAL_COMPANY
|
公司名称
|
TERMINAL_CONNECTED
|
连接的交易服务器
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
系统的CPU 内核数量
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
程序端数据文件夹存储
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
程序端（代理）MQL5\Files 文件夹的空闲磁盘空间，MB
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
使用DLL许可
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
在制定终端允许使用SMTP-server 和 login发送邮件
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
在制定终端允许使用FTP-server 和 login发送报告
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
程序端语言
|
TERMINAL_MAXBARS
|
图表中的最大字节
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
程序端（代理）进程的空闲内存，MB
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
系统的物理内存，MB
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
程序端（代理）进程的可用内存，MB
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
程序端（代理）使用的内存，MB
|
TERMINAL_MQID
|
标识表示存在MetaQuotes ID 数据 推送通知
|
TERMINAL_NAME
|
程序端名称
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
允许向智能手机发送通知
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
OpenCL 支持的版本格式 0x00010002 = 1.2。 "0" 表示OpenCL 不被支持
|
TERMINAL_PATH
|
程序端文件夹启动
|
TERMINAL_PING_LAST
|
最后知道的交易服务器的微秒ping值。一秒包含一百万微秒
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
屏幕上显示信息的分辨率是以每英寸一行的点数计算的（DPI）
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
允许交易
|
TERMINAL_X64
|
"64-位程序端"
|
THURSDAY
|
星期四
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
为规定参数的立即执行放置交易命令（市场命令）
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
修改先前放置的命令参量
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
在制定环境下执行放置交易命令（待办订单）
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
删除先前放置的待办订单命令
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
修改折仓并取走开仓利润值
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
交易者取消请求
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
客户端无效自动交易
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
与服务器无连接
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
完成要求
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
请求部分完成
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
请求处理错误
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
命令或安置冻结
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
无效请求
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
请求中的无效命令截止日期
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
无效命令填满字节
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
错误或禁止的 订单类型
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
请求中的无效价格
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
请求中的无效访问
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
请求中无效成交量
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
待办订单数量达到限制
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
订单成交量和交易品种位置达到限制
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
处理锁住请求
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
收市
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
不改变请求
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
没有足够的钱实现请求
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
只在流水账允许操作
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
改变命令状态
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
安置命令
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
指定 POSITION_IDENTIFIER的持仓已经被关闭
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
改变价格
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
没有报价处理请求
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
拒绝请求
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
报价请求
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
服务器无效自动交易
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
超时取消请求
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
太频繁的请求
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
关闭交易
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
|
添加交易到历史记录。订单执行执行操作或者执行账户结余操作。
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE
|
删除历史记录的交易。可能会有之前执行的交易从服务器删除的情况。例如，交易在之前交易商转移的外部交易系统（交换）中已经被删除。
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE
|
更新历史记录交易。可能会有之前执行的交易变更到服务器上的情况。例如，交易在之前交易商转移的外部交易系统（交换）中已经发生了变化。
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
|
添加订单到历史记录就是执行或取消的结果。
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE
|
删除订单历史记录的订单。这个类型用于加强交易服务器的功能。
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE
|
改变位于订单历史中的订单。这个类型用于加强交易服务器的功能。
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
|
新增新的持仓订单。
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
|
从持仓订单列表移除订单。设置相应的请求或执行（填充）和移动到历史记录后，订单可以从持仓订单中删除。
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
|
更新持仓订单。更新不仅包括明显的客户端或交易服务器的变化还包括设置时的订单状态的变化（例如，转换从 ORDER_STATE_STARTED 到 ORDER_STATE_PLACED 或从 ORDER_STATE_PLACED 到 ORDER_STATE_PARTIAL等等)。
|
TRADE_TRANSACTION_POSITION
|
改变与交易执行无关的持仓。这种事务类型表示持仓可以在交易服务器上改变。持仓交易量，开盘价，止损和获利水平可以改变。更改的数据以 MqlTradeTransaction 结构通过 OnTradeTransaction 处理器来提交。持仓变化（添加，更改或关闭），作为交易执行的结果，不会引起 TRADE_TRANSACTION_POSITION 事务的出现。
|
TRADE_TRANSACTION_REQUEST
|
服务器处理交易请求和处理结果的通知已经收到。只有类型字段（交易事务类型）必须以MqlTradeTransaction 结构分析该事务。 OnTradeTransaction (请求和结果)的第二和第三参数必须分析额外的数据。
|
TUESDAY
|
星期二
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_STRING
|
string
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
UCHAR_MAX
|
最大值，可以代表无符字符型
|
UINT_MAX
|
最大值，可以代表无符号整型
|
ULONG_MAX
|
最大值，可以代表无符号长型
|
UPPER_BAND
|
最高限制
|
UPPER_HISTOGRAM
|
上直方图
|
UPPER_LINE
|
上边线
|
USHORT_MAX
|
最大值，可以代表无符号短型
|
VOLUME_REAL
|
交易成交量
|
VOLUME_TICK
|
赊欠成交量
|
WEDNESDAY
|
星期三
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
WHOLE_ARRAY
|
代表很多条目剩下，直到数组末尾
如下，处理全部数组
|
WRONG_VALUE