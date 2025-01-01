__DATETIME__ 文件编译日期和时间 打印

__FILE__ 当前编辑文件的名称 打印

__FUNCSIG__ 宏所在的函数的签名。函数的完整描述记录可用于识别重载函数很 打印

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__ 编译器构造数量 打印

__PATH__ 当前正在编译的文件的绝对路径 打印

ACCOUNT_ASSETS 账户的流动资产 AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE 存入货币时账户结余 AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED 账户当前冻结的手续费金额 AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY 提供账户的公司名称 AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT 存入货币时账户亏空 AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY 账户货币 AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY 存入货币时账户权益 AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE 账户杠杆 AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES 账户的流动负债 AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS 活跃待办订单最大允许量 AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN 账户数量 AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN 存入货币时账户保证金使用 AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE 存入货币时账户可用保证金 AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL 账户保证金水平仪百分比形式制定 AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE 建立最少使用保证金方式 AccountInfoInteger

ACCOUNT_NAME 用户名 AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT 存入货币时账户当前利润 AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER 交易服务器名称 AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY 账户以货币方式截止 AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT 账户以半分比方式截止 AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE 账户交易方式 AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST 竞争账户 AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO 样本账户 AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL 真实账户 AccountInfoInteger

ALIGN_LEFT 左对齐 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT 右对齐 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER 对象中间严格定位点 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT 左侧定位点 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER 左下角定位点 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER 左上角定位点 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER 下方定位点 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT 右侧定位点 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER 右下方定位点 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER 右上角定位点 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER 上方定位点 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE 干线 指标线

BOOK_TYPE_BUY_MARKET 市场的买入订单 MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET 市场的卖出订单 MqlBookInfo

BORDER_FLAT 平面造型 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED 突出造型 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN 凹陷造型 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHART_BARS 以序列字符陈列 ChartSetInteger

CHART_CANDLES 以日语蜡烛台陈列 ChartSetInteger

CHART_CURRENT_POS 当前位置 ChartNavigate

CHART_LINE 收盘价格线型显示 ChartSetInteger

CHART_VOLUME_HIDE 成交量隐藏 ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL 交易成交量 ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK 最小价格成交量 ChartSetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE 通过属性对话框改变图表大小或更改图表属性 OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK 点击一个图表 OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM 事件的首写字符在自定义事件中 OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 事件的最后一个字符在自定义事件中 OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN 打键次数 OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE 图解对象 通过属性对话改变性质 OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK 点击 图解对象 OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG 拖放 图解对象 OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT 在图表对象编辑里进行文本末尾编辑 OnChartEvent

CHARTS_MAX 在终端与开仓图表类似的最大可能值 其他常量

CHIKOUSPAN_LINE 延迟线 指标线

clrAliceBlue 爱丽丝蓝 网页颜色

clrAntiqueWhite 古董白 网页颜色

clrAqua 浅绿色 网页颜色

clrAquamarine 宝石蓝 网页颜色

clrBeige 米色 网页颜色

clrBisque 淡褐色 网页颜色

clrBlack 黑色 网页颜色

clrBlanchedAlmond 杏仁白 网页颜色

clrBlue 蓝色 网页颜色

clrBlueViolet 紫罗兰色 网页颜色

clrBrown 棕色 网页颜色

clrBurlyWood 原木色 网页颜色

clrCadetBlue 灰蓝色 网页颜色

clrChartreuse 黄绿色 网页颜色

clrChocolate 巧克力色 网页颜色

clrCoral 珊瑚色 网页颜色

clrCornflowerBlue 矢车菊蓝 网页颜色

clrCornsilk 玉米丝色 网页颜色

clrCrimson 深红色 网页颜色

clrDarkBlue 深蓝色 网页颜色

clrDarkGoldenrod 暗金黄色 网页颜色

clrDarkGray 深灰色 网页颜色

clrDarkGreen 深绿色 网页颜色

clrDarkKhaki 深卡其色 网页颜色

clrDarkOliveGreen 深橄榄绿色 网页颜色

clrDarkOrange 暗橘色 网页颜色

clrDarkOrchid 深兰花紫 网页颜色

clrDarkSalmon 深橙红色 网页颜色

clrDarkSeaGreen 暗海蓝色 网页颜色

clrDarkSlateBlue 暗灰蓝色 网页颜色

clrDarkSlateGray 深青灰色 网页颜色

clrDarkTurquoise 暗宝石绿 网页颜色

clrDarkViolet 暗紫色 网页颜色

clrDeepPink 深粉色 网页颜色

clrDeepSkyBlue 深天蓝色 网页颜色

clrDimGray 暗灰色 网页颜色

clrDodgerBlue 宝蓝色 网页颜色

clrFireBrick 火砖色 网页颜色

clrForestGreen 深林绿 网页颜色

clrGainsboro 亮灰色 网页颜色

clrGold 金色 网页颜色

clrGoldenrod 金麒麟色 网页颜色

clrGray 灰色 网页颜色

clrGreen 绿色 网页颜色

clrGreenYellow 黄绿色 网页颜色

clrHoneydew 浅粉红 网页颜色

clrHotPink 艳粉色 网页颜色

clrIndianRed 印度红 网页颜色

clrIndigo 靛蓝色 网页颜色

clrIvory 象牙白 网页颜色

clrKhaki 卡其色 网页颜色

clrLavender 薰衣草色 网页颜色

clrLavenderBlush 淡紫红 网页颜色

clrLawnGreen 草绿色 网页颜色

clrLemonChiffon 柠檬绸色 网页颜色

clrLightBlue 淡蓝色 网页颜色

clrLightCoral 浅珊瑚色 网页颜色

clrLightCyan 浅青色 网页颜色

clrLightGoldenrod 浅金黄色 网页颜色

clrLightGray 浅灰色 网页颜色

clrLightGreen 淡绿色 网页颜色

clrLightPink 淡粉红色 网页颜色

clrLightSalmon 浅肉色 网页颜色

clrLightSeaGreen 浅海蓝色 网页颜色

clrLightSkyBlue 浅天蓝色 网页颜色

clrLightSlateGray 浅青灰色 网页颜色

clrLightSteelBlue 浅钢蓝色 网页颜色

clrLightYellow 淡黄色 网页颜色

clrLime 石灰色 网页颜色

clrLimeGreen 石灰绿色 网页颜色

clrLinen 亚麻色 网页颜色

clrMagenta 洋红色 网页颜色

clrMaroon 栗色 网页颜色

clrMediumAquamarine 蓝绿色 网页颜色

clrMediumBlue 中蓝色 网页颜色

clrMediumOrchid 中粉紫色 网页颜色

clrMediumPurple 中紫色 网页颜色

clrMediumSeaGreen 中海蓝色 网页颜色

clrMediumSlateBlue 中暗蓝色 网页颜色

clrMediumSpringGreen 中春绿色 网页颜色

clrMediumTurquoise 中绿宝石色 网页颜色

clrMediumVioletRed 中紫罗兰色 网页颜色

clrMidnightBlue 午夜蓝 网页颜色

clrMintCream 薄荷乳色 网页颜色

clrMistyRose 粉玫瑰红 网页颜色

clrMoccasin 鹿皮色 网页颜色

clrNavajoWhite 纳瓦白 网页颜色

clrNavy 海军蓝 网页颜色

clrNONE 颜色缺乏 其他常量

clrOldLace 老花色 网页颜色

clrOlive 橄榄色 网页颜色

clrOliveDrab 草绿色 网页颜色

clrOrange 橙色 网页颜色

clrOrangeRed 橙红色 网页颜色

clrOrchid 兰花紫色 网页颜色

clrPaleGoldenrod 淡金黄色 网页颜色

clrPaleGreen 淡绿色 网页颜色

clrPaleTurquoise 淡粉蓝色 网页颜色

clrPaleVioletRed 苍紫罗蓝色 网页颜色

clrPapayaWhip Papaya Whip 网页颜色

clrPeachPuff 桃红色 网页颜色

clrPeru 秘鲁色 网页颜色

clrPink 粉色 网页颜色

clrPlum 紫红色 网页颜色

clrPowderBlue 粉末蓝 网页颜色

clrPurple 紫色 网页颜色

clrRed 红色 网页颜色

clrRosyBrown 玫瑰粽 网页颜色

clrRoyalBlue 皇家蓝 网页颜色

clrSaddleBrown 重褐色 网页颜色

clrSalmon 鲑肉色 网页颜色

clrSandyBrown 沙褐色 网页颜色

clrSeaGreen 海绿色 网页颜色

clrSeashell 海贝色 网页颜色

clrSienna 赭色 网页颜色

clrSilver 银色 网页颜色

clrSkyBlue 天蓝色 网页颜色

clrSlateBlue 石蓝色 网页颜色

clrSlateGray 青灰色 网页颜色

clrSnow 白血色 网页颜色

clrSpringGreen 春天绿n 网页颜色

clrSteelBlue 钢青色 网页颜色

clrTan 茶色 网页颜色

clrTeal 青色 网页颜色

clrThistle 苍紫色 网页颜色

clrTomato 西红柿色 网页颜色

clrTurquoise 绿松石e 网页颜色

clrViolet 紫罗兰色 网页颜色

clrWheat 小麦色 网页颜色

clrWhite 白色 网页颜色

clrWhiteSmoke 白烟 网页颜色

clrYellow 黄色 网页颜色

clrYellowGreen 黄绿色 网页颜色

CORNER_LEFT_LOWER 中央左边在图表左下角 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER 中央坐标在图表左上角 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER 中央坐标在图表右下角 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER 中央左边在图表右上角 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP 当前窗口ANSI代码页 CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP 当前系统OEM代码页 CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL 交易品种代码页 CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP 当前线路使用ANSI窗口代码 CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128 AES 128位密钥加密（16字节） CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256 AES 256位密钥加密（32 字节） CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP ZIP 归档 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64 BASE64 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES DES 56位密钥加密（7字节） CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5 MD5 HASH 计算 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1 SHA1 HASH caculation CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256 SHA256 HASH caculation CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG 双精度型有效小数位数字 数值类型常量

DBL_MANT_DIG 双精度型尾数算在内的二进制 数值类型常量

DBL_MAX_10_EXP 双精度型指数角度最大小数值 数值类型常量

DBL_MAX_EXP 双精度型指数角度最大二进制值 数值类型常量

DBL_MIN_10_EXP 双精度型指数角度最小小数 数值类型常量

DBL_MIN_EXP 双精度型指数角度最小二进制值 数值类型常量

DEAL_COMMENT 订单佣金 HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION 订单佣金关 HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY_IN 进入 HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT 反面 HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT 出局 HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER 交易 订单号 HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE 成交价格 HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT 交易利润 HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP 关闭的积累交换 HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL 订单交易品种 HistoryDealGetString

DEAL_TIME 交易时间 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE 交易类型 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE 结算 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS 奖金 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY 买入 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED 取消的买入交易。可能会有之前执行的买入交易被取消的情况。这样的话，之前执行的交易类型 (DEAL_TYPE_BUY) 会被改为 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED，并且其利润/亏损归零。执行获得的利润/亏损会使用单独的结余操作被收费/取款。 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE 额外金额 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION 额外手续费 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY 日代理手续费 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY 月代理手续费 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY 日手续费 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY 月手续费 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION 修正 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT 信贷 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST 利率 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL 卖出 HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME 成交量 HistoryDealGetDouble

ELLIOTT_CYCLE 循环 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE 庞大的超周期 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE 媒介 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR 次要的 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE 波浪 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE 分钟 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY 原色 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE 潜波浪 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE 超周期 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE 指标缓冲区的空值 其他常量

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY 错误账户属性ID GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE 要求数组大小超过2GB GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD 不能添加市场深度 GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE 不能移动市场深度 GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET 深度市场数据未获得 GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE 从市场深度接收新数据时出错 GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY 没有足够内存建立指标缓冲区 GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX 错误指标缓冲区索引 GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY 目录不能更改 GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE 文件删除错误 GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE 文件打开错误 GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY 必须是图表型数据 GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE 改变图表交易品种或周期失败 GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER 增加定时器失败 GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN 图表打开错误 GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD 错误添加指标到图表 GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL 删除图表指标的错误 GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND 指定图表上未发现指标 GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED 错误操作图表 GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT 图表中没有EA交易可以处理事件 GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY 图表不能回应 GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND 图表未发现 GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED 错误生成截屏 GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED 错误申请模板 GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND 未找到窗口包含的指标 GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID 错误图表ID GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER 图表使用函数 的错误参数值 GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY 错误图表属性ID GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY 自定义指标的错误ID GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST 目录不存在 GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY 必须是双精度类型数组 GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR 没有足够内存隐藏阅读 GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE 文件不能重写 GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST 文件不存在 GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN 文件必须以二进制打开 GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV 文件必须以CSV格式打开 GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD 文件必须打开阅读 GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE 文件必须打开编辑 GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT 文件必须以文本形式打开 GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV 文件必须以文本或者CSV打开 GetLastError

ERR_FILE_READERROR 文件阅读错误 GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR 将 resource 写入文件失败 GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY 必须是浮点型数组 GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED 通过ftp发送文件失败 GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED 系统函数不允许调用 GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS 相同名称客户端全局变量已经存在 GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND 客户端全局变量未找到 GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND 需求历史未找到 GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY 历史属性的错误ID GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD 错误申请指标到图表 GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY 指标不能适应另一指标 GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE 不能创建指标 GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME 在数组中的第一参量一定与自定义指标相同 GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND 需求数据未找到 GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY 没有足够内存添加指标 GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING 当建立指标时没有参量 GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL 未知交易品种 GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE 错误指标处理 GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX 错误索引需求的指标缓冲区 GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS 当建立指标时使用的错误参量数 GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY 必须是整型数组 GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR 意外内部错误 GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER 当调用系统函数时的错误参量 GetLastError

ERR_INVALID_POINTER 错误指针 GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE 错误指针类型 GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY 必须是长型数组 GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED 发送邮件失败 GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED 市场报价中未被挑选出来的交易品种 GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR 在市场报价中添加或删除交易品种的错误 GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL 未知交易品种 GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY 交易品种属性的错误标识符 GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY 程序属性错误标识符 GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE 字符串无日期 GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY 没有足够空间执行系统函数 GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED 发送 通知 失败 GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT 发送通知过于频繁 GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER 发送通知的无效参数 – 空字符串或 NULL 被传递到 SendNotification() 函数 GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING 没有初始化字符串 GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY 一定是数字数组 GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR 图解对象的误差 GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED 不能与值相一致获得日期 GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED 不能与日期相一致获得值 GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND 未发现图解对象 GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY 图解对象属性的错误ID GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY 一定是一维数组 GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE 创建 OpenCL 缓存 失败 GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE 创建 OpenCL 语境 的错误 GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE 创建 OpenCL kernel 的错误 GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE 在OpenCL创建运行队列失败 GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER 当为OpenCL kernel设置参数 时发生的错误 GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET 无效的 OpenCL 缓存补偿 GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE 无效的 OpenCL 缓存大小 GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED 声音播放失败 GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED 动态 和 静态 resource匹配的名称 GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG resource名称超过 63 个字符 GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND 该名称的resource在EX5没有找到 GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE 不支持的resource类型或其大小超过 16 Mb GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY 不能使用时序列 GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY 必须是短型数组 GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY 没有足够空间建立字符串 GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR 没有足够内存重置字符串 GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN 字符串太短 GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR 错误转变字符串到日期 GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE 当转换字符串时的未知数据类型 GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE 字符串外部位置 GetLastError

ERR_SUCCESS 操作成功完成 GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY 客户端属性错误标识符 GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME 太长文件名 GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES 不能同时打开超过64个文件 GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS 格式说明符数量比参量多 GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS 参量数多于格式说明符 GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND 未找到订单 GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED EA交易禁止交易 GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND 未找到命令 GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND 未找到位置 GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED 交易需求发送失败 GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY 错误交易属性ID GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED 连接指定URL失败 GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS 无效 URL GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED HTTP 请求失败 GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT 超时 GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME 错误目录名称 GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE 错误文件处理 GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME 无效文件名 GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING 无效格式字符串 GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER 客户端函数内部调用的错误参数 GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE 字符串错误日期 GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT 破坏字符串对象 GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER 字符串类型破坏参量 GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME 字符串错误时间 GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY 0长度数组 GetLastError

FILE_ACCESS_DATE 最后访问文件的日期 FileGetInteger

FILE_CREATE_DATE 创建日期 FileGetInteger

FILE_END 获取文件结束标志 FileGetInteger

FILE_EXISTS 检查是否存在 FileGetInteger

FILE_IS_ANSI 文件打开为 ANSI 文件(请见 FILE_ANSI) FileGetInteger

FILE_IS_CSV 文件打开为 CSV 文件(请见 FILE_CSV) FileGetInteger

FILE_LINE_END 获取线型结束标志 FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE 最近的更改日期 FileGetInteger

FILE_POSITION 文件指针的位置 FileGetInteger

FILE_SIZE 文件的字节大小 FileGetInteger

FLT_DIG 浮点型有效角度数位 数值类型常量

FLT_MANT_DIG 浮点型二进制计算点数 数值类型常量

FLT_MAX_10_EXP 浮点型指数角度最大小数值 数值类型常量

FLT_MAX_EXP 浮点型最大二进制值 数值类型常量

FLT_MIN_10_EXP 浮点型指数角度最小小数值 数值类型常量

FLT_MIN_EXP 浮点型指数角度最小二进制值 数值类型常量

FRIDAY 星期五 SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND 与下降趋势一致的线 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND 与上升趋势一致的线 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE 爪线 指标线

GATORLIPS_LINE 唇线 指标线

GATORTEETH_LINE 牙线 指标线

IDABORT 按“停止”键 MessageBox

IDCANCEL 按“取消”键 MessageBox

IDCONTINUE 按“继续”键 MessageBox

IDIGNORE 按“忽略”键 MessageBox

IDNO 按“否”键 MessageBox

IDOK 按“确认”键 MessageBox

IDRETRY 按“重试”键 MessageBox

IDTRYAGAIN 按“再试一次”键 MessageBox

IDYES 按“是”键 MessageBox

IND_AC 加速振荡器 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX 均定向指标 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW 亚当理论的ADX IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR 鳄鱼指标 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA 相应的移动平均数 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR 真实波动幅度均值 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS 熊市 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS 牛市 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI 市场便利指标 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI 顺势指标 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN 佳庆指标 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM 自定义指标 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA 双精度移动平均线 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER DEM指标 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES 轨道线指标 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE 强力指数 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS 拼图 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA 自适拼图移动平均数 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR 振荡器 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU 一目均衡图 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA 平均移动 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD MACD IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI 货币流量索引 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM 动量 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV 平衡成交量 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA OsMA IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI 相对强势索引 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI 相对活力索引 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR 抛物线SAR IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV 标准偏差 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC 随机振荡器 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA 三倍指数移动平均值 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX 三倍指数移动平均值振荡器 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA 索引变量平均值 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES 成交量 IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR 威廉姆斯百分比幅度 IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS 媒介运算的辅助缓冲区 SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX 颜色 SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA 描绘数据 SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS 描绘指标值的精确度 IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR 水平线颜色 IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS 指标窗口中的水平数量 IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE 水平线类型 IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT 水平描述 IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE 水平值 IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH 水平线厚度 IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM 指标窗口最大化 IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM 指标窗口最小化 IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME 短指标名称 IndicatorSetString

INVALID_HANDLE 错误处理 其他常量

IS_DEBUG_MODE MQL5程序操作的调试方式标志 其他常量

IS_PROFILE_MODE mq5-program 运作分析模式的标识 其他常量

KIJUNSEN_LINE 基准线 指标线

LICENSE_DEMO 市场付费产品的试用版仅在策略测试中工作 MQLInfoInteger

LICENSE_FREE 免费无限使用版 MQLInfoInteger

LICENSE_TIME 有期限限制的授权版 MQLInfoInteger

LOWER_BAND 最低限制 指标线

LOWER_HISTOGRAM 底部直方图 指标线

LOWER_LINE 下边线 指标线

M_E e 数学常量

M_PI pi 数学常量

MAIN_LINE 干线 指标线

MB_ABORTRETRYIGNORE 通知窗口包括三个按钮：停止,重试 和 忽略 MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE 通知窗口包括三个按钮：取消, 再试一次, 继续 MessageBox

MB_DEFBUTTON1 如果另外按钮MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, 或者 MB_DEFBUTTON4 不执行，第一按钮MB_DEFBUTTON1 ―默认。 MessageBox

MB_DEFBUTTON2 默认第二按钮 MessageBox

MB_DEFBUTTON3 默认第三按钮 MessageBox

MB_DEFBUTTON4 默认第四按钮 MessageBox

MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK i包围标志 MessageBox

MB_ICONQUESTION icon疑问标志icon MessageBox

MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND STOP停止标志icon MessageBox

MB_OK 通知窗口只包括一个按钮：确定 默认 MessageBox

MB_RETRYCANCEL 通知窗口包括两个按钮：重试 和 取消 MessageBox

MB_YESNO 通知窗口包括两个按钮：是 和 否 MessageBox

MB_YESNOCANCEL 通知窗口包括三个按钮：是, 否和取消 MessageBox

MINUSDI_LINE 线 –DI 指标线

MODE_EMA 指数平均数 平滑方式

MODE_LWMA 线性平均数 平滑方式

MODE_SMA 简单平均数 平滑方式

MODE_SMMA 平滑平均数 平滑方式

MONDAY 星期一 SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG 标志表示调试方式 MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED 允许为已生效的程序使用DLL MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE 标识，表示以收集优化结果框架的模式操作的EA交易 MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE EX5 模块的许可证类型许可证涉及EX5模块，从这里使用 MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE)发出请求。 MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION 标志表示最佳化过程 MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME mql5已执行程序名称 MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH 以执行系统路径 MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE MQL5程序类型 MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED 更改信号的权限 针对已给的可执行程序 MQLInfoInteger

MQL_TESTER 标志表示测试过程 MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED 允许为已生效的程序交易 MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE 标志表示视觉测试器过程 MQLInfoInteger

NULL 任意类型零值 其他常量

OBJ_ALL_PERIODS 所有时间表对象显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_NO_PERIODS 时间表中不引用对象 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1 以天为单位的图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1 1小时图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12 12小时图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2 2小时图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3 3小时图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4 4小时图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6 6小时图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8 8小时图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1 1分钟图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10 10分钟图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12 12分钟图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15 15分钟图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2 2分钟图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20 20分钟图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3 3分钟图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30 30分钟图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4 4分钟图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5 5分钟图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6 6分钟图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1 以月为单位的图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1 以周为单位的图表显示 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR 图解对象的定位点 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ARROWCODE 箭头对象代码 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK 显示背景上的对象 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR 编辑对象背景颜色 OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE 文件的位图标签名称 另见 Resources ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR OBJ_EDIT 和 OBJ_BUTTON 对象的边界色 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE 图解对象测量 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR 颜色 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER 图表连接到图解对象 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME 创建对象时间 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE 显示图解对象时间比例 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE 埃利奥特波动标记水平 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION 标准偏差通道误差 ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION 江恩物件趋势 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES 埃利奥特波动标记排成一行 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL 颜色填充对象 ( 为OBJ_RECTANGLE，OBJ_TRIANGLE，OBJ_ELLIPSE，OBJ_CHANNEL， OBJ_STDDEVCHANNEL，OBJ_REGRESSION) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT 字体 ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE 字体大小 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR 线路水平颜色 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS 水平数量 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE 线路水平风格 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT 水平描述 ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE 水平值 ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH 线路水平厚度 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME 物件名称 ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD 图解对象时间表 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE 价格坐标 ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE 显示图解对象价格比例 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY 垂直线通过图表的全部窗口 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT 向左发出射线 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT 向右发出射线 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY 在编辑对象上编辑文本 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTABLE 对象可用性 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED 所选对象 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE 类型 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL 图表对象的交易品种 ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME 时间坐标 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES 时间表上的对象可见性 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP 提示信息文本。如果没有设置属性，那么将显示程序端自动生成的提示信息。提示信息可以通过设置"

" (line feed) 值来禁用 ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE 对象类型 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH 路线厚度 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE X轴定位点像素距离 (see note) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET 图形对象“位图标签”和“位图”(OBJ_BITMAP_LABEL 和 OBJ_BITMAP)中的 矩形可见区域 左上角的X坐标。该值由原始图片左上角对应的像素设置。 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE 对象宽度沿着X轴，以像素表示。指定用于 OBJ_LABEL (只读), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 对象 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE Y轴定位点像素距离 (see note) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET 图形对象“位图标签”和“位图”(OBJ_BITMAP_LABEL 和 OBJ_BITMAP)中的 矩形可见区域 左上角的Y坐标。该值由原始图片左上角对应的像素设置。 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE 对象高度沿着Y轴，以像素表示。指定用于 OBJ_LABEL (只读), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 对象 ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT 评价订单 OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_RETURN 该政策只用于市场订单 (ORDER_TYPE_BUY 和 ORDER_TYPE_SELL)，限价和止损限价订单 (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT，ORDER_TYPE_SELL_LIMIT，ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 和 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) 并且只用于市场或交易 执行的交易品种。如果部分执行市场或剩下交易量的限价订单没有取消，则是会进一步处理。 为了激活ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 和 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT 订单，将会创建ORDER_FILLING_RETURN执行类型相应的限价订单 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT 。 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT 交易品种订单的当前价格 OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN 订单中的规定价格 OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT 限制停止订单的限制价格订单 OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL 斩仓值 OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE 订单陈述 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED 客户撤销订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED 过期订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED 履行全部订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL 履行部分订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED 接收订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED 驳回订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL 交易品种订单 OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY 前交易日订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE 订单执行或取消时间 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION 订单终结时间 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC 取消订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP 订单设置时间 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED 过期订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP 盈利值 OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE 订单类型 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY 市场购买订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT 限制买入待办订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP 停止买入待办订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING 订单填满类型 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL 市场卖出订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT 限制卖出待办订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP 停止卖出待办订单 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME 订单使用期 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT 订单当前交易量 OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL 订单最初交易量 OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT 当前时间表 图表时间表

PERIOD_D1 1 天 图表时间表

PERIOD_H1 1小时 图表时间表

PERIOD_H12 12 小时 图表时间表

PERIOD_H2 2 小时 图表时间表

PERIOD_H3 3 小时 图表时间表

PERIOD_H4 4 小时 图表时间表

PERIOD_H6 6小时 图表时间表

PERIOD_H8 8小时 图表时间表

PERIOD_M1 1 分钟 图表时间表

PERIOD_M10 10 分钟 图表时间表

PERIOD_M12 12 分钟 图表时间表

PERIOD_M15 15 分钟 图表时间表

PERIOD_M2 2 分钟 图表时间表

PERIOD_M20 20 分钟 图表时间表

PERIOD_M3 3 分钟 图表时间表

PERIOD_M30 30 分钟 图表时间表

PERIOD_M4 4 分钟 图表时间表

PERIOD_M5 5 分钟 图表时间表

PERIOD_M6 6 分钟 图表时间表

PERIOD_MN1 1月 图表时间表

PERIOD_W1 1 周 图表时间表

PLOT_COLOR_INDEXES 颜色数量 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN 在DataWindow中没有描绘和值的原始字节数量 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE 图解建筑类型 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_COLOR 包含绘画颜色的缓冲区指标 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE 画线类型 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH 画线层次 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT 在字节中与时间轴一起描绘的指标转换 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA 在DataWindow中显示建筑值标志 PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE 线 +DI 指标线

POINTER_INVALID 错误指针 CheckPointer

POSITION_COMMENT 方位注释 PositionGetString

POSITION_COMMISSION 佣金 PositionGetDouble

POSITION_PRICE_CURRENT 开仓当前价位 PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN 方位开盘价格 PositionGetDouble

POSITION_PROFIT 当前利润 PositionGetDouble

POSITION_SL 开仓止损水平 PositionGetDouble

POSITION_SWAP 积累交换 PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL 交易品种位置 PositionGetString

POSITION_TIME 开盘时间位置 PositionGetInteger

POSITION_TP 开仓获利水平 PositionGetDouble

POSITION_TYPE 位置类型 PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY 买入 PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL 卖出 PositionGetInteger

POSITION_VOLUME 方位成交量 PositionGetDouble

PRICE_CLOSE 收盘价格 价格常数

PRICE_HIGH 一个时期的最高价格 价格常数

PRICE_LOW 一个时期的最低价格 价格常数

PRICE_OPEN 开盘价格 价格常数

PROGRAM_EXPERT 专家 MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR 指标

PROGRAM_SCRIPT 脚本 MQLInfoInteger

REASON_CHARTCHANGE 更改交易品种或图表周期 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE 关闭图表 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE 程序端已关闭 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS 使用者改变输入参数 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM 通过调用 ExpertRemove()函数EA交易终止操作 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE 程序重新编译 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE 从图表中删除程序 UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE 应用新模板 UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY 星期六 SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR 文件指针的当前位置 FileSeek

SEEK_END 文件末尾 FileSeek

SEEK_SET 文件起点 FileSeek

SENKOUSPANA_LINE 闪光跨度A线 指标线

SENKOUSPANB_LINE 闪光跨度B线 指标线

SERIES_BARS_COUNT 当前时刻交易品种周期字节价值 SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE 当前时刻交易品种周期第一数据 SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE 交易品种周期最后字节的开仓时间 SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE 忽略时间表的服务器上交易品种历史中第一个日期 SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE 忽略时间表的客户端上交易品种历史中第一个日期 SeriesInfoInteger

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN 作者登录 SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE 账户结余 SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER 交易商服务器 SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY Signal base currency SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED 发布日期 (提供订阅的日期) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED 监控起始日期 SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY 账户净值 SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN 账户所得 SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID 信号 ID SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE 账户杠杆 SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN 账户最大跌幅 SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME 信号名称 SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS 利润点 SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE 信号订阅价格 SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING 持仓评级 SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS 订阅人数量 SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE 账户类型 (0-真实， 1-模拟， 2-竞赛) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES 交易数量 SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED 确认禁用标识 SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP 复制止损和获利标识 SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT 入金比例 (%) SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT 净值限制 SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID 信号 id, r/o SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED 订阅启用标识 SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_LINE 信号线 指标线

STAT_BALANCEMIN 结余的最小值 TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES 已经形成 STAT_CONLOSSMAX (一组亏损交易中的最大亏损)的交易的数量 TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER 计算的自定义优化标准的值通过 OnTester() 函数返回unction TesterStatistics

STAT_DEALS 成交数量 TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN 最小净值 TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF 期望收益 TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT 初始存款的值 TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES 买入交易 TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES 亏损交易 TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON 一组亏损交易的平均长度 TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES 最长的一组亏损交易中的交易数量 STAT_MAX_CONLOSSES TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES 最长一组亏损交易的总亏损 TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES 最长的一组获利交易中的交易数量 STAT_MAX_CONWINS TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS 最长的一组获利交易的总利润 TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE 最大亏损 – 所有亏损交易中的最低值。该值小于或等于0 TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE 最大收益 – 所有获利交易中的最大值。该值大于或等于0 TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL 保证金水平的最小值 TesterStatistics

STAT_PROFIT 测试后的净利润，STAT_GROSS_PROFIT 和 STAT_GROSS_LOSS 的总和(STAT_GROSS_LOSS 始终小于或等于0) TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES 获利的买入交易 TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES 获利的卖出交易 TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES 获利交易 TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON 一组获利交易的平均长度 TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO 夏普比率 TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES 卖出交易 TesterStatistics

STAT_TRADES 交易的数量 TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL 从账户取款 TesterStatistics

STYLE_DASH 折线 绘画风格

STYLE_DASHDOT 折点线 绘画风格

STYLE_DASHDOTDOT 双折点线 绘画风格

STYLE_DOT 虚线 绘画风格

STYLE_SOLID 实线 绘画风格

SUNDAY 星期日 SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASKHIGH 一天中最高买价 SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW 一天中最低买价 SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK 当前报价支线 SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS The underlying asset of a derivative SymbolInfoString

SYMBOL_BIDHIGH 一天中最高买价 SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW 一天中最低买价 SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES 期货模式 – 计算股票交易中，交易期货合约的保证金和赢利 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS 期货期权模式 – 计算期权交易中，交易期货合约的保证金和赢利。根据以下规则，保证金可能会因MarginDiscount 偏差的数额而减少： 1. 如果买入持仓的价格（买入订单）少于预估价格，MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize) 2. 如果卖出持仓的价格（卖出订单）超过预估价格，MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize) 在这里： PriceSettle – 前一交易日的预估价格（清算）； PriceOrder – 订单（请求）中设置的加权平均持仓价格或持仓价格； TickPrice – 订单价（成本价格的点变化） TickSize – 订单大小（最低价格变化的步骤）

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS 交换模式 – 计算股票交易中，交易证券的保证金和赢利 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL 担保模式 - 在交易账户中使用交易品种作为非交易资产。持仓的市值根据交易量，当前市价，合约大小和流动比率进行计算。价值包括在资产中，被加入到净值。这种交易品种的持仓提高了可用预付款的数额，并用作可交易工具持仓的额外预付款（担保）。 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE 交易品种基础货币 SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN 保证金货币 SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT 利润货币 SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION 交易品种描述 SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS 小数点后数字 SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE 到期模式 允许命令标志 SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 在命令中指定期限时间 SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY 有效期在订单中指定 SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE 填充模式 允许命令标志 SymbolInfoInteger

SYMBOL_LAST 最后订单价格 SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH 一天中最高 SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW 一天中最低 SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL 原始保证金表示每一笔保证金开仓成交量的数量 SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE Option type SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT Option right (Call/Put) SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL 买入期权给予您在指定价格购买资产的权限 SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT 卖出期权给予您在指定价格出售资产的权限 SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE 允许的标识 订单类型 SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL 止损被允许 SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP 获利被允许 SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH 交易品种树形通路 SymbolInfoString

SYMBOL_POINT 交易品种点值 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT 在市场报价中选择交易品种 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW 当前加权平均价格 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS 当时的买入订单数量 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME 买入订单的当前交易量 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE 当前平仓价格 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS 当前时期的交易数量 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST 总持仓利息 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN 当前持仓价格 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX 当前最高价格 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN 当前最低价格 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT 当前结算价格 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS 当时的卖出订单数量 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME 卖出订单的当前交易量 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER 当前的总流通量 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME 当前交易的总交易量 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD 相关传播值 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT 浮点传播迹象 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG 最低交易值 SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE 交易计算模式 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT 以客户入金货币的钱数收取利息 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN 以交易品种保证金货币的钱数收取利息 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL 以交易品种基础货币的钱数收取利息 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS 以点数收取利息 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID 重新持仓收取利息。交易日结束，平仓。第二天以当前卖价 +/- 指定点数 (参数 SYMBOL_SWAP_LONG 和 SYMBOL_SWAP_SHORT)重新持仓 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT 重新持仓收取利息。交易日结束，平仓。第二天以收盘价 +/- 指定点数 (参数 SYMBOL_SWAP_LONG 和SYMBOL_SWAP_SHORT)重新持仓 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS 日翻滚收费 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT 最小交易值 SymbolInfoDouble

SYMBOL_TIME 最后报价时间 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE 合约价格计算方式 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE 交易贸易合同 SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE 交换执行 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT 立即执行 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET 交易执行 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST 应邀执行 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE 订单执行方式 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL 凝结交易操作的距离 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE 订单执行类型 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY 平仓操作允许 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED 交易品种交易失去功效 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL 没有交易限制 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY 长仓允许 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY 短仓允许 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL 止蚀盘当前收盘价格的最小空间 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE 最小价格改变 SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS 为亏损空间计算最小价位 SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT 为利润空间计算最小价位 SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME 最后订单成交量 SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_MAX 一笔订单中的最大成交量 SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN 一笔订单中的最小成交量 SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP 交易执行缓步的最小成交量 SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH 当天最大订单 SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW 当天最小订单 SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE 转换线 指标线

TERMINAL_BUILD 客户端构造编号 TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE 在客户端建立的 语言代码页 数字 TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH 电脑中所有程序端的普通路径 TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT 标识表示程序端中存在MQL5.community 授权数据 TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION 连接 MQL5.community TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY 公司名称 TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED 连接的交易服务器 TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES 系统的CPU 内核数量 TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH 程序端数据文件夹存储 TerminalInfoString

TERMINAL_DLLS_ALLOWED 使用DLL许可 TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED 在制定终端允许使用SMTP-server 和 login发送邮件 TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED 在制定终端允许使用FTP-server 和 login发送报告 TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE 程序端语言 TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS 图表中的最大字节 TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID 标识表示存在MetaQuotes ID 数据 推送通知 TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME 程序端名称 TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED 允许向智能手机发送通知 TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT OpenCL 支持的版本格式 0x00010002 = 1.2。 "0" 表示OpenCL 不被支持 TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH 程序端文件夹启动 TerminalInfoString

TERMINAL_TRADE_ALLOWED 允许交易 TerminalInfoInteger

THURSDAY 星期四 SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_MODIFY 修改先前放置的命令参量 MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE 删除先前放置的待办订单命令 MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP 修改折仓并取走开仓利润值 MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL 交易者取消请求 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT 客户端无效自动交易 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION 与服务器无连接 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE 完成要求 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL 请求部分完成 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR 请求处理错误 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN 命令或安置冻结 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID 无效请求 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION 请求中的无效命令截止日期 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL 无效命令填满字节 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER 错误或禁止的 订单类型 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE 请求中的无效价格 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS 请求中的无效访问 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME 请求中无效成交量 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS 待办订单数量达到限制 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME 订单成交量和交易品种位置达到限制 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED 处理锁住请求 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED 收市 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES 不改变请求 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY 没有足够的钱实现请求 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL 只在流水账允许操作 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED 改变命令状态 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED 安置命令 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED 指定 POSITION_IDENTIFIER的持仓已经被关闭 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED 改变价格 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF 没有报价处理请求 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT 拒绝请求 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE 报价请求 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT 服务器无效自动交易 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT 超时取消请求 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS 太频繁的请求 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED 关闭交易 MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_POSITION 改变与交易执行无关的持仓。这种事务类型表示持仓可以在交易服务器上改变。持仓交易量，开盘价，止损和获利水平可以改变。更改的数据以 MqlTradeTransaction 结构通过 OnTradeTransaction 处理器来提交。持仓变化（添加，更改或关闭），作为交易执行的结果，不会引起 TRADE_TRANSACTION_POSITION 事务的出现。 MqlTradeTransaction

TUESDAY 星期二 SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL bool MqlParam

TYPE_CHAR char MqlParam

TYPE_COLOR color MqlParam

TYPE_DATETIME datetime MqlParam

TYPE_DOUBLE double MqlParam

TYPE_FLOAT float MqlParam

TYPE_INT int MqlParam

TYPE_LONG long MqlParam

TYPE_SHORT short MqlParam

TYPE_STRING string MqlParam

TYPE_UCHAR uchar MqlParam

TYPE_UINT uint MqlParam

TYPE_ULONG ulong MqlParam

TYPE_USHORT ushort MqlParam

UPPER_BAND 最高限制 指标线

UPPER_HISTOGRAM 上直方图 指标线

UPPER_LINE 上边线 指标线

VOLUME_REAL 交易成交量 价格常数

VOLUME_TICK 赊欠成交量 价格常数

WEDNESDAY 星期三 SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade