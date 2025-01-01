文档部分
MQL5参考MQL5 常量列表 

MQL5 常量列表

MQL5所有常量都是按照字母顺序排列的。

常量

描述

用法

__DATE__

文件编译日期，无时间（小时，分钟，秒等于0）

打印

__DATETIME__

文件编译日期和时间

打印

__FILE__

当前编辑文件的名称

打印

__FUNCSIG__

宏所在的函数的签名。函数的完整描述记录可用于识别重载函数

打印

__FUNCTION__

函数名称，宏主体位置

打印

__LINE__

源代码中的字符串数量，宏放置的位置

打印

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__

编译器构造数量

打印

__PATH__

当前正在编译的文件的绝对路径

打印

ACCOUNT_ASSETS

账户的流动资产

AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE

存入货币时账户结余

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED

账户当前冻结的手续费金额

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY

提供账户的公司名称

AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT

存入货币时账户亏空

AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY

账户货币

AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY

存入货币时账户权益

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE

账户杠杆

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES

账户的流动负债

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS

活跃待办订单最大允许量

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN

账户数量

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN

存入货币时账户保证金使用

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE

存入货币时账户可用保证金

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL

初始预付款。账户保留的金额以涵盖所有挂单的预付款

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL

账户保证金水平仪百分比形式制定

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE

维持预付款。账户保留的最低净值以涵盖所有持仓的最低额

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL

保证金调用水平，依据建立的ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE，以百分比形式或存入货币时期表示

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE

建立最少使用保证金方式

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO

保证金停用水平，依据建立的ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE，以百分比形式或存入货币时期表示

AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME

用户名

AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT

存入货币时账户当前利润

AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER

交易服务器名称

AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY

账户以货币方式截止

AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT

账户以半分比方式截止

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED

允许活期账户交易

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT

允许EA交易

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE

账户交易方式

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST

竞争账户

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO

样本账户

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL

真实账户

AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER

集中(仅用于编辑对象)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT

左对齐

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT

右对齐

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER

对象中间严格定位点

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT

左侧定位点

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER

左下角定位点

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER

左上角定位点

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER

下方定位点

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT

右侧定位点

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER

右下方定位点

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER

右上角定位点

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER

上方定位点

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE

干线

指标线

BOOK_TYPE_BUY

买入命令（出价）

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

市场的买入订单

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL

卖出命令（要价）

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

市场的卖出订单

MqlBookInfo

BORDER_FLAT

平面造型

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED

突出造型

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN

凹陷造型

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX

最大值，可以代表图表类型

数值类型常量

CHAR_MIN

最小值，可以代表图表类型

数值类型常量

CHART_AUTOSCROLL

自动移向图表的右边框

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS

以序列字符陈列

ChartSetInteger

CHART_BEGIN

图表开始（最原始价位）

ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP

显示其他图表之上的图表

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES

以日语蜡烛台陈列

ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK

要价水平颜色

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND

图表背景颜色

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID

出价水平颜色

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR

承受烛台主体颜色

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL

大型烛台主体颜色

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN

下降字节、阴影和支撑烛台的颜色

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE

折线图颜色和日语烛台躲闪颜色

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP

上升字节、阴影和大型烛台整体边界的颜色

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND

轴线、缩放和OHLC线的颜色

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID

网格颜色

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST

最后执行交易价格水平线颜色（Last）

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL

停止订购水平颜色（斩仓和获利）

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME

成交量颜色和开仓水平

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT

图表中的评论文本

ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS

当前位置

ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS

用鼠标在图表上拖拽交易水平的权限。拖拽模式默认启用(true 值)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE

发送鼠标移动和鼠标点击事件的通知 (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) 到图表上的所有mql5程序

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE

发送创建新对象的事件通知 (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) 到图表上的所有mql5程序

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE

发送删除对象的事件通知 (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) 到图表上的所有mql5程序

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

图表中第一可见字节字符。字节索引同于时序列

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX

固定图表最大值

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN

固定图表最小值

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION

图表以百分比定位左边界的位置。在水平时间轴用小的灰白三角形标记定位的图表。只有在禁止进入订单号时图表自动滚到右侧它才会显示 (见 CHART_AUTOSCROLL property)。放大缩小时，定位的柱保留原位。

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND

背景的价格图表

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS

图表像素高度

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT

识别“图表”(OBJ_CHART) 对象 – 图形对象返回true。真实图表返回false

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE

收盘价格线型显示

ChartSetInteger

CHART_MODE

图表类型（蜡烛台、字节或线）

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL

使用鼠标左键水平滚动图表。如果以下属性的值设为true也可以垂直滚动：CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 or CHART_SCALE_PT_PER_BAR

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR

测量相关的每个字节

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX

图表最大值

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN

图表最小值

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE

测量

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALE_PT_PER_BAR

每字节指定相关测量

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX

固定标盘模式

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11

测量方式1:1

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT

左边缩进价格图表

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE

大小在右边百分比边界从零字节缩进

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE

在图表水平线上显示要价值

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE

在图表水平线上显示出价值

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE

显示图表的时间比例

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID

在图表中显示网格

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE

在图表水平线上显示最终值

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR

弹出图解对象摘要

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC

在左上角显示OHLC值

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_ONE_CLICK

显示 "一键交易"图表面板

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP

在相邻周期显示垂直分离器

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE

显示图表的价格比例

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS

在图表中显示交易水平（开仓水平、斩仓、获利和代办订单）

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES

在图表中显示成交量

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS

图表上显示的字节数量

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE

成交量隐藏

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL

交易成交量

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK

最小价格成交量

ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS

以字节转发图表

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS

像素转发图表

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE

处理图表窗口（HWND）

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE

预览窗口可见性

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE

指标子窗口的上帧与主图表窗口的上帧之间的距离，沿着Y轴垂直，以像素为单位。在鼠标事件情况下，根据图表主窗口的坐标传递光标坐标，而将指标子窗口的图形对象坐标设置相对于子窗口的左上角。

需要该值是为了将主图表的绝对坐标转换为子窗口的本地坐标，以便图形对象的正确工作，该坐标设置位置相对于子窗口帧的左上角。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL

图表窗口总数，包括指标预览窗口

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE

通过属性对话框改变图表大小或更改图表属性

OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK

点击一个图表

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM

事件的首写字符在自定义事件中

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST

事件的最后一个字符在自定义事件中

OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN

打键次数

OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

鼠标移动，鼠标点击 (如果 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true 为图表设置)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE

图解对象 通过属性对话改变性质

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK

点击 图解对象

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE

图解对象 创建 (如果 CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true 为图表设置)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE

图解对象 删除  (如果 CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true 为图表设置)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG

拖放 图解对象

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT

在图表对象编辑里进行文本末尾编辑

OnChartEvent

CHARTS_MAX

在终端与开仓图表类似的最大可能值

其他常量

CHIKOUSPAN_LINE

延迟线

指标线

clrAliceBlue

爱丽丝蓝

网页颜色

clrAntiqueWhite

古董白

网页颜色

clrAqua

浅绿色

网页颜色

clrAquamarine

宝石蓝

网页颜色

clrBeige

米色

网页颜色

clrBisque

淡褐色

网页颜色

clrBlack

黑色

网页颜色

clrBlanchedAlmond

杏仁白

网页颜色

clrBlue

蓝色

网页颜色

clrBlueViolet

紫罗兰色

网页颜色

clrBrown

棕色

网页颜色

clrBurlyWood

原木色

网页颜色

clrCadetBlue

灰蓝色

网页颜色

clrChartreuse

黄绿色

网页颜色

clrChocolate

巧克力色

网页颜色

clrCoral

珊瑚色

网页颜色

clrCornflowerBlue

矢车菊蓝

网页颜色

clrCornsilk

玉米丝色

网页颜色

clrCrimson

深红色

网页颜色

clrDarkBlue

深蓝色

网页颜色

clrDarkGoldenrod

暗金黄色

网页颜色

clrDarkGray

深灰色

网页颜色

clrDarkGreen

深绿色

网页颜色

clrDarkKhaki

深卡其色

网页颜色

clrDarkOliveGreen

深橄榄绿色

网页颜色

clrDarkOrange

暗橘色

网页颜色

clrDarkOrchid

深兰花紫

网页颜色

clrDarkSalmon

深橙红色

网页颜色

clrDarkSeaGreen

暗海蓝色

网页颜色

clrDarkSlateBlue

暗灰蓝色

网页颜色

clrDarkSlateGray

深青灰色

网页颜色

clrDarkTurquoise

暗宝石绿

网页颜色

clrDarkViolet

暗紫色

网页颜色

clrDeepPink

深粉色

网页颜色

clrDeepSkyBlue

深天蓝色

网页颜色

clrDimGray

暗灰色

网页颜色

clrDodgerBlue

宝蓝色

网页颜色

clrFireBrick

火砖色

网页颜色

clrForestGreen

深林绿

网页颜色

clrGainsboro

亮灰色

网页颜色

clrGold

金色

网页颜色

clrGoldenrod

金麒麟色

网页颜色

clrGray

灰色

网页颜色

clrGreen

绿色

网页颜色

clrGreenYellow

黄绿色

网页颜色

clrHoneydew

浅粉红

网页颜色

clrHotPink

艳粉色

网页颜色

clrIndianRed

印度红

网页颜色

clrIndigo

靛蓝色

网页颜色

clrIvory

象牙白

网页颜色

clrKhaki

卡其色

网页颜色

clrLavender

薰衣草色

网页颜色

clrLavenderBlush

淡紫红

网页颜色

clrLawnGreen

草绿色

网页颜色

clrLemonChiffon

柠檬绸色

网页颜色

clrLightBlue

淡蓝色

网页颜色

clrLightCoral

浅珊瑚色

网页颜色

clrLightCyan

浅青色

网页颜色

clrLightGoldenrod

浅金黄色

网页颜色

clrLightGray

浅灰色

网页颜色

clrLightGreen

淡绿色

网页颜色

clrLightPink

淡粉红色

网页颜色

clrLightSalmon

浅肉色

网页颜色

clrLightSeaGreen

浅海蓝色

网页颜色

clrLightSkyBlue

浅天蓝色

网页颜色

clrLightSlateGray

浅青灰色

网页颜色

clrLightSteelBlue

浅钢蓝色

网页颜色

clrLightYellow

淡黄色

网页颜色

clrLime

石灰色

网页颜色

clrLimeGreen

石灰绿色

网页颜色

clrLinen

亚麻色

网页颜色

clrMagenta

洋红色

网页颜色

clrMaroon

栗色

网页颜色

clrMediumAquamarine

蓝绿色

网页颜色

clrMediumBlue

中蓝色

网页颜色

clrMediumOrchid

中粉紫色

网页颜色

clrMediumPurple

中紫色

网页颜色

clrMediumSeaGreen

中海蓝色

网页颜色

clrMediumSlateBlue

中暗蓝色

网页颜色

clrMediumSpringGreen

中春绿色

网页颜色

clrMediumTurquoise

中绿宝石色

网页颜色

clrMediumVioletRed

中紫罗兰色

网页颜色

clrMidnightBlue

午夜蓝

网页颜色

clrMintCream

薄荷乳色

网页颜色

clrMistyRose

粉玫瑰红

网页颜色

clrMoccasin

鹿皮色

网页颜色

clrNavajoWhite

纳瓦白

网页颜色

clrNavy

海军蓝

网页颜色

clrNONE

颜色缺乏

其他常量

clrOldLace

老花色

网页颜色

clrOlive

橄榄色

网页颜色

clrOliveDrab

草绿色

网页颜色

clrOrange

橙色

网页颜色

clrOrangeRed

橙红色

网页颜色

clrOrchid

兰花紫色

网页颜色

clrPaleGoldenrod

淡金黄色

网页颜色

clrPaleGreen

淡绿色

网页颜色

clrPaleTurquoise

淡粉蓝色

网页颜色

clrPaleVioletRed

苍紫罗蓝色

网页颜色

clrPapayaWhip

Papaya Whip

网页颜色

clrPeachPuff

桃红色

网页颜色

clrPeru

秘鲁色

网页颜色

clrPink

粉色

网页颜色

clrPlum

紫红色

网页颜色

clrPowderBlue

粉末蓝

网页颜色

clrPurple

紫色

网页颜色

clrRed

红色

网页颜色

clrRosyBrown

玫瑰粽

网页颜色

clrRoyalBlue

皇家蓝

网页颜色

clrSaddleBrown

重褐色

网页颜色

clrSalmon

鲑肉色

网页颜色

clrSandyBrown

沙褐色

网页颜色

clrSeaGreen

海绿色

网页颜色

clrSeashell

海贝色

网页颜色

clrSienna

赭色

网页颜色

clrSilver

银色

网页颜色

clrSkyBlue

天蓝色

网页颜色

clrSlateBlue

石蓝色

网页颜色

clrSlateGray

青灰色

网页颜色

clrSnow

白血色

网页颜色

clrSpringGreen

春天绿n

网页颜色

clrSteelBlue

钢青色

网页颜色

clrTan

茶色

网页颜色

clrTeal

青色

网页颜色

clrThistle

苍紫色

网页颜色

clrTomato

西红柿色

网页颜色

clrTurquoise

绿松石e

网页颜色

clrViolet

紫罗兰色

网页颜色

clrWheat

小麦色

网页颜色

clrWhite

白色

网页颜色

clrWhiteSmoke

白烟

网页颜色

clrYellow

黄色

网页颜色

clrYellowGreen

黄绿色

网页颜色

CORNER_LEFT_LOWER

中央左边在图表左下角

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER

中央坐标在图表左上角

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER

中央坐标在图表右下角

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER

中央左边在图表右上角

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP

当前窗口ANSI代码页

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP

当前系统Macintosh代码页。

注释：值主要在早期创建的程序代码中使用，现在没有用处了，新的Macintosh电脑使用统一码。

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP

当前系统OEM代码页

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL

交易品种代码页

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP

当前线路使用ANSI窗口代码

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7

UTF-7代码页

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8

UTF-8代码页

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128

AES 128位密钥加密（16字节）

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256

AES 256位密钥加密（32 字节）

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP

ZIP 归档

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64

BASE64

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES

DES 56位密钥加密（7字节）

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5

MD5 HASH 计算

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1

SHA1 HASH caculation

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256

SHA256 HASH caculation

CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG

双精度型有效小数位数字

数值类型常量

DBL_EPSILON

最小值，满足条件1.0+DBL_EPSILON != 1.0（双精度类型）

数值类型常量

DBL_MANT_DIG

双精度型尾数算在内的二进制

数值类型常量

DBL_MAX

最大值，可以代表双精度型

数值类型常量

DBL_MAX_10_EXP

双精度型指数角度最大小数值

数值类型常量

DBL_MAX_EXP

双精度型指数角度最大二进制值

数值类型常量

DBL_MIN

最小正值，可以代表双精度型

数值类型常量

DBL_MIN_10_EXP

双精度型指数角度最小小数

数值类型常量

DBL_MIN_EXP

双精度型指数角度最小二进制值

数值类型常量

DEAL_COMMENT

订单佣金

HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION

订单佣金关

HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY

交易条目―允许进入、允许输出、颠倒

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN

进入

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT

反面

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT

出局

HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC

订单幻数（参见 ORDER_MAGIC

HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER

交易 订单号

HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID

仓位标识符在开仓、修正或者交易发生改变时，每个位置都有一个独特的标识符，为交易对象它被委派到所有执行订单，在全部方位使用期

HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE

成交价格

HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT

交易利润

HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP

关闭的积累交换

HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL

订单交易品种

HistoryDealGetString

DEAL_TIME

交易时间

HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC

以毫秒为单位计算01.01.1970以来交易执行的时间

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE

交易类型

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE

结算

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS

奖金

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY

买入

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED

取消的买入交易。可能会有之前执行的买入交易被取消的情况。这样的话，之前执行的交易类型 (DEAL_TYPE_BUY) 会被改为 DEAL_TYPE_BUY_CANCELED，并且其利润/亏损归零。执行获得的利润/亏损会使用单独的结余操作被收费/取款。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE

额外金额

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION

额外手续费

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY

日代理手续费

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY

月代理手续费

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY

日手续费

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY

月手续费

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION

修正

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT

信贷

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST

利率

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL

卖出

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED

取消的卖出交易。可能会有之前执行的卖出交易被取消的情况。这样的话，之前执行的交易类型 (DEAL_TYPE_SELL)会被改为 DEAL_TYPE_SELL_CANCELED，并且其利润/亏损归零。执行获得的利润/亏损会使用单独的结余操作被收费/取款。

HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME

成交量

HistoryDealGetDouble

DRAW_ARROW

画箭头

绘画风格

DRAW_BARS

以字符序列展示

绘画风格

DRAW_CANDLES

以蜡烛台序列展示

绘画风格

DRAW_COLOR_ARROW

描绘多色箭头

绘画风格

DRAW_COLOR_BARS

多色字节

绘画风格

DRAW_COLOR_CANDLES

多色蜡烛台

绘画风格

DRAW_COLOR_HISTOGRAM

从0线开始的多色直方图

绘画风格

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

两个指标缓冲区的多色直方图

绘画风格

DRAW_COLOR_LINE

多色线

绘画风格

DRAW_COLOR_SECTION

多色分段

绘画风格

DRAW_COLOR_ZIGZAG

多色之字形

绘画风格

DRAW_FILLING

两层间的颜色

绘画风格

DRAW_HISTOGRAM

从0位线画柱状图

绘画风格

DRAW_HISTOGRAM2

两个指标命令的柱状图

绘画风格

DRAW_LINE

画线

绘画风格

DRAW_NONE

没有画线

绘画风格

DRAW_SECTION

线条

绘画风格

DRAW_ZIGZAG

之字设计允许垂直界面

绘画风格

ELLIOTT_CYCLE

循环

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

庞大的超周期

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE

媒介

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR

次要的

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE

波浪

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE

分钟

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY

原色

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE

潜波浪

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE

超周期

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE

指标缓冲区的空值

其他常量

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

错误账户属性ID

GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

要求数组大小超过2GB

GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

数组没有足够空间重置，或者没有能够改变静态数组的大小

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

不能添加市场深度

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

不能移动市场深度

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

深度市场数据未获得

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

从市场深度接收新数据时出错

GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

没有足够内存建立指标缓冲区

GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

错误指标缓冲区索引

GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

清除目录失败（或许一个或多个文件阻塞因而操作失败）

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

目录不能更改

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

文件删除错误

GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

文件打开错误

GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

必须是图表型数据

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

改变图表交易品种或周期失败

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

增加定时器失败

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

图表打开错误

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

错误添加指标到图表

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

删除图表指标的错误

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

指定图表上未发现指标

GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

错误操作图表

GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT

图表中没有EA交易可以处理事件

GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY

图表不能回应

GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND

图表未发现

GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

错误生成截屏

GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

错误申请模板

GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

未找到窗口包含的指标

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID

错误图表ID

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

图表使用函数 的错误参数值

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

错误图表属性ID

GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

自定义指标的错误ID

GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

目录不存在

GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

必须是双精度类型数组

GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

字符串大小必须制定，因为文件以二进制打开

GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

没有足够内存隐藏阅读

GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

文件不能重写

GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

没有文件，只有目录

GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

只有文件，没有目录

GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST

文件不存在

GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN

文件必须以二进制打开

GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV

文件必须以CSV格式打开

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD

文件必须打开阅读

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE

文件必须打开编辑

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT

文件必须以文本形式打开

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

文件必须以文本或者CSV打开

GetLastError

ERR_FILE_READERROR

文件阅读错误

GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR

将 resource 写入文件失败

GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

必须是浮点型数组

GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED

通过ftp发送文件失败

GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

系统函数不允许调用

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

相同名称客户端全局变量已经存在

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

客户端全局变量未找到

GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

需求历史未找到

GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

历史属性的错误ID

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

复制不兼容数组，字符串数组只能复制成字符串数组，和数字数组-只在数字数组中

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

文本文件必须以字符串数组打开，或其他数组-二进制

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

错误申请指标到图表

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

指标不能适应另一指标

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

不能创建指标

GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

在数组中的第一参量一定与自定义指标相同

GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

需求数据未找到

GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

没有足够内存添加指标

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

当建立指标时，数组中无效参量类型

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

当建立指标时没有参量

GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

未知交易品种

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

错误指标处理

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

错误索引需求的指标缓冲区

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

当建立指标时使用的错误参量数

GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY

必须是整型数组

GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR

意外内部错误

GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY

数组错误类型，错误大小，或者动态数组的损害对象

GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME

无效日期和/时间

GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE

文件处理关闭，或者根本没打开

GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER

当调用系统函数时的错误参量

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER

错误指针

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

错误指针类型

GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

必须是长型数组

GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED

发送邮件失败

GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

时间的最后标志未识别（无标志）

GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

市场报价中未被挑选出来的交易品种

GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

在市场报价中添加或删除交易品种的错误

GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

未知交易品种

GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

交易品种属性的错误标识符

GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

程序属性错误标识符

GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE

字符串无日期

GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

没有足够空间执行系统函数

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

发送 通知 失败

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

发送通知过于频繁

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

发送通知的无效参数 – 空字符串或 NULL 被传递到 SendNotification() 函数

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

错误的程序端通知设置（未指定ID或未设置权限）

GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

没有初始化字符串

GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

一定是数字数组

GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR

图解对象的误差

GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

不能与值相一致获得日期

GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

不能与日期相一致获得值

GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

未发现图解对象

GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

图解对象属性的错误ID

GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

一定是一维数组

GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

创建 OpenCL 缓存 失败

GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

创建 OpenCL 语境 的错误

GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE

OpenCL 程序 运行时间错误

GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL

运行 OpenCL 时发生的内部错误

GetLastError

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

无效的 OpenCL 句柄

GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

创建 OpenCL kernel 的错误

GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

该计算机不支持OpenCL 函数

GetLastError

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

编译 OpenCL 程序 时发生的错误

GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

在OpenCL创建运行队列失败

GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

当为OpenCL kernel设置参数 时发生的错误

GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

过长的内核名称 (OpenCL kernel)

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

无效的 OpenCL 缓存补偿

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

无效的 OpenCL 缓存大小

GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

声音播放失败

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

动态静态 resource匹配的名称

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

resource名称超过 63 个字符

GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

该名称的resource在EX5没有找到

GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

不支持的resource类型或其大小超过 16 Mb

GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY

不能使用时序列

GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

必须是短型数组

GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY

太小数组，启动位置在数组外

GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

以AS_SERIES形式接收数据，不够大

GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

没有足够空间建立字符串

GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

没有足够内存重置字符串

GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN

字符串太短

GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR

错误转变字符串到日期

GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

太多数组，比ULONG_MAX多

GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

当转换字符串时的未知数据类型

GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED

字符串末尾添加0，无用操作

GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

字符串外部位置

GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

结构包括字符串和/或动态数组和/或结构对象和/或分类

GetLastError

ERR_SUCCESS

操作成功完成

GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

客户端属性错误标识符

GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME

太长文件名

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES

不能同时打开超过64个文件

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

格式说明符数量比参量多

GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

参量数多于格式说明符

GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

未找到订单

GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED

EA交易禁止交易

GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

未找到命令

GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

未找到位置

GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED

交易需求发送失败

GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

错误交易属性ID

GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST

User defined 错误以该代码起始

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

连接指定URL失败

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

无效 URL

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

HTTP 请求失败

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

超时

GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

错误目录名称

GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE

错误文件处理

GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME

无效文件名

GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING

无效格式字符串

GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

客户端函数内部调用的错误参数

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE

字符串错误日期

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

破坏字符串对象

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

字符串类型破坏参量

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME

字符串错误时间

GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

0长度数组

GetLastError

FILE_ACCESS_DATE

最后访问文件的日期

FileGetInteger

FILE_ANSI

ANSI类型字符串（一字节交易品种），使用 FileOpen() 标签

FileOpen

FILE_BIN

二进制阅读/书写模式（不需要转换字符串），使用 FileOpen() 标签

FileOpen

FILE_COMMON

所有客户端在共同文件夹中的文件路径 \Terminal\Common\Files，使用FileIsExist() 函数中的FileOpen()FileCopy()FileMove() 标签。

FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE

创建日期

FileGetInteger

FILE_CSV

CSV文件（所有元素转换到恰当的字符串类型，统一编码或者ansi，并被分离器分离）使用 FileOpen() 标签

FileOpen

FILE_END

获取文件结束标志

FileGetInteger

FILE_EXISTS

检查是否存在

FileGetInteger

FILE_IS_ANSI

文件打开为 ANSI 文件(请见 FILE_ANSI)

FileGetInteger

FILE_IS_BINARY

文件打开为二进制文件 (请见 FILE_BIN)

FileGetInteger

FILE_IS_COMMON

在所有程序端共享的文件夹中打开文件 (请见 FILE_COMMON)

FileGetInteger

FILE_IS_CSV

文件打开为 CSV 文件(请见 FILE_CSV)

FileGetInteger

FILE_IS_READABLE

打开文件为可读文件 (请见 FILE_READ)

FileGetInteger

FILE_IS_TEXT

文件打开为文本文件 (请见 FILE_TXT)

FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE

打开文件为可写入文件 (请见 FILE_WRITE)

FileGetInteger

FILE_LINE_END

获取线型结束标志

FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE

最近的更改日期

FileGetInteger

FILE_POSITION

文件指针的位置

FileGetInteger

FILE_READ

文件只读，使用 FileOpen() 标签。 当打开文件规格需要使用FILE_WRITE 和/或 FILE_READ

FileOpen

FILE_REWRITE

使用 FileCopy()FileMove() 函数可以重新输入文件，文件应该在书写时存在或者被打开，否则文件不能打开。

FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ

多个程序共享阅读，使用 FileOpen() 标签, 但是当打开文件时，它不能替代表示 FILE_WRITE和/或FILE_READ 标识的必要性。

FileOpen

FILE_SHARE_WRITE

多个程序分享输入，使用 FileOpen() 标签, 但是当打开文件时，它不能替代表示 FILE_WRITE和/或FILE_READ 标识的必要性。

FileOpen

FILE_SIZE

文件的字节大小

FileGetInteger

FILE_TXT

简单文本文件（与CSV文件相同，但不考虑分离器），使用 FileOpen() 标签

FileOpen

FILE_UNICODE

UNICODE类型字符串（两字节交易品种），使用 FileOpen() 标签

FileOpen

FILE_WRITE

文件书写开放，使用 FileOpen() 标签。 当打开文件规格需要使用FILE_WRITE 和/或 FILE_READ

FileOpen

FLT_DIG

浮点型有效角度数位

数值类型常量

FLT_EPSILON

最小值，满足因素：1.0+DBL_EPSILON != 1.0 （浮点类型）

数值类型常量

FLT_MANT_DIG

浮点型二进制计算点数

数值类型常量

FLT_MAX

最大值，能代表浮点类型

数值类型常量

FLT_MAX_10_EXP

浮点型指数角度最大小数值

数值类型常量

FLT_MAX_EXP

浮点型最大二进制值

数值类型常量

FLT_MIN

最小正值，能代表浮点类型

数值类型常量

FLT_MIN_10_EXP

浮点型指数角度最小小数值

数值类型常量

FLT_MIN_EXP

浮点型指数角度最小二进制值

数值类型常量

FRIDAY

星期五

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND

与下降趋势一致的线

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND

与上升趋势一致的线

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE

爪线

指标线

GATORLIPS_LINE

唇线

指标线

GATORTEETH_LINE

牙线

指标线

IDABORT

按“停止”键

MessageBox

IDCANCEL

按“取消”键

MessageBox

IDCONTINUE

按“继续”键

MessageBox

IDIGNORE

按“忽略”键

MessageBox

IDNO

按“否”键

MessageBox

IDOK

按“确认”键

MessageBox

IDRETRY

按“重试”键

MessageBox

IDTRYAGAIN

按“再试一次”键

MessageBox

IDYES

按“是”键

MessageBox

IND_AC

加速振荡器

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AD

聚集/分散

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX

均定向指标

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW

亚当理论的ADX

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR

鳄鱼指标

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA

相应的移动平均数

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO

动量振荡指标-AO指标

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR

真实波动幅度均值

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS

布林线指标（AO指标）

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS

熊市

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS

牛市

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI

市场便利指标

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI

顺势指标

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN

佳庆指标

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM

自定义指标

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA

双精度移动平均线

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER

DEM指标

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES

轨道线指标

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE

强力指数

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS

拼图

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA

自适拼图移动平均数

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR

振荡器

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU

一目均衡图

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA

平均移动

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD

MACD

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI

货币流量索引

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM

动量

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV

平衡成交量

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA

OsMA

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI

相对强势索引

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI

相对活力索引

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR

抛物线SAR

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV

标准偏差

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC

随机振荡器

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA

三倍指数移动平均值

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX

三倍指数移动平均值振荡器

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA

索引变量平均值

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES

成交量

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR

威廉姆斯百分比幅度

IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS

媒介运算的辅助缓冲区

SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX

颜色

SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA

描绘数据

SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS

描绘指标值的精确度

IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT

修正指标窗口的高度(预处理命令 #property indicator_height)

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR

水平线颜色

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS

指标窗口中的水平数量

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE

水平线类型

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT

水平描述

IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE

水平值

IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH

水平线厚度

IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM

指标窗口最大化

IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM

指标窗口最小化

IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME

短指标名称

IndicatorSetString

INT_MAX

最大值，可以代表整型

数值类型常量

INT_MIN

最小值，可以代表整型

数值类型常量

INVALID_HANDLE

错误处理

其他常量

IS_DEBUG_MODE

MQL5程序操作的调试方式标志

其他常量

IS_PROFILE_MODE

mq5-program 运作分析模式的标识

其他常量

KIJUNSEN_LINE

基准线

指标线

LICENSE_DEMO

市场付费产品的试用版仅在策略测试中工作

MQLInfoInteger

LICENSE_FREE

免费无限使用版

MQLInfoInteger

LICENSE_FULL

购买的授权版允许至少5次激活。激活次数由卖家设定。卖家可以提高允许的激活次数

MQLInfoInteger

LICENSE_TIME

有期限限制的授权版

MQLInfoInteger

LONG_MAX

最大值，可以代表长型

数值类型常量

LONG_MIN

最小值，可以代表长型

数值类型常量

LOWER_BAND

最低限制

指标线

LOWER_HISTOGRAM

底部直方图

指标线

LOWER_LINE

下边线

指标线

M_1_PI

1/pi

数学常量

M_2_PI

2/pi

数学常量

M_2_SQRTPI

2/sqrt(pi)

数学常量

M_E

e

数学常量

M_LN10

ln(10)

数学常量

M_LN2

ln(2)

数学常量

M_LOG10E

log10(e)

数学常量

M_LOG2E

log2(e)

数学常量

M_PI

pi

数学常量

M_PI_2

pi/2

数学常量

M_PI_4

pi/4

数学常量

M_SQRT1_2

1/sqrt(2)

数学常量

M_SQRT2

sqrt(2)

数学常量

MAIN_LINE

干线

指标线

MB_ABORTRETRYIGNORE

通知窗口包括三个按钮：停止,重试 和 忽略

MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE

通知窗口包括三个按钮：取消, 再试一次, 继续

MessageBox

MB_DEFBUTTON1

如果另外按钮MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, 或者 MB_DEFBUTTON4 不执行，第一按钮MB_DEFBUTTON1 ―默认。

MessageBox

MB_DEFBUTTON2

默认第二按钮

MessageBox

MB_DEFBUTTON3

默认第三按钮

MessageBox

MB_DEFBUTTON4

默认第四按钮

MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

惊叹/警示标志icon

MessageBox

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

i包围标志

MessageBox

MB_ICONQUESTION

icon疑问标志icon

MessageBox

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

STOP停止标志icon

MessageBox

MB_OK

通知窗口只包括一个按钮：确定 默认

MessageBox

MB_OKCANCEL

通知窗口包括两个按钮：确定和取消

MessageBox

MB_RETRYCANCEL

通知窗口包括两个按钮：重试 和 取消

MessageBox

MB_YESNO

通知窗口包括两个按钮：是 和 否

MessageBox

MB_YESNOCANCEL

通知窗口包括三个按钮：是, 否和取消

MessageBox

MINUSDI_LINE

线 –DI

指标线

MODE_EMA

指数平均数

平滑方式

MODE_LWMA

线性平均数

平滑方式

MODE_SMA

简单平均数

平滑方式

MODE_SMMA

平滑平均数

平滑方式

MONDAY

星期一

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG

标志表示调试方式

MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED

允许为已生效的程序使用DLL

MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE

标识，表示以收集优化结果框架的模式操作的EA交易

MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE

EX5 模块的许可证类型许可证涉及EX5模块，从这里使用 MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE)发出请求。

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT

MQL5程序最大可能的动态内存数，MB计算

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED

MQL5程序使用的内存大小，MB计算

MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION

标志表示最佳化过程

MQLInfoInteger

MQL_PROFILER

标识，表示以代码分析模式操作的程序

MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME

mql5已执行程序名称

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH

以执行系统路径

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE

MQL5程序类型

MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED

更改信号的权限 针对已给的可执行程序

MQLInfoInteger

MQL_TESTER

标志表示测试过程

MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED

允许为已生效的程序交易

MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE

标志表示视觉测试器过程

MQLInfoInteger

NULL

任意类型零值

其他常量

OBJ_ALL_PERIODS

所有时间表对象显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW

箭头

物件类型

OBJ_ARROW_BUY

买入标志

物件类型

OBJ_ARROW_CHECK

检测标志

物件类型

OBJ_ARROW_DOWN

向下箭头

物件类型

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

左侧定价标签

物件类型

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

右侧定价标签

物件类型

OBJ_ARROW_SELL

卖出标志

物件类型

OBJ_ARROW_STOP

停止标志

物件类型

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

大拇指向下

物件类型

OBJ_ARROW_THUMB_UP

大拇指向上

物件类型

OBJ_ARROW_UP

向上箭头

物件类型

OBJ_ARROWED_LINE

箭头线路

物件类型

OBJ_BITMAP

位图

物件类型

OBJ_BITMAP_LABEL

位图标签

物件类型

OBJ_BUTTON

按钮

物件类型

OBJ_CHANNEL

等距离通道

物件类型

OBJ_CHART

图表

 

OBJ_CYCLES

周期线

物件类型

OBJ_EDIT

编辑

物件类型

OBJ_ELLIOTWAVE3

埃利奥特修正波动

物件类型

OBJ_ELLIOTWAVE5

埃利奥特动机波动

物件类型

OBJ_ELLIPSE

椭圆形

物件类型

OBJ_EVENT

“事件”对象在经济日历对应一个事件

物件类型

OBJ_EXPANSION

斐波纳契扩展

物件类型

OBJ_FIBO

斐波纳契撤回

物件类型

OBJ_FIBOARC

斐波纳契弧线

物件类型

OBJ_FIBOCHANNEL

斐波纳契通道

物件类型

OBJ_FIBOFAN

斐波纳契扇形线

物件类型

OBJ_FIBOTIMES

斐波纳契时间周期线

物件类型

OBJ_GANNFAN

江恩扇形线

物件类型

OBJ_GANNGRID

江恩网格线

物件类型

OBJ_GANNLINE

江恩线

物件类型

OBJ_HLINE

水平线

物件类型

OBJ_LABEL

标签

物件类型

OBJ_NO_PERIODS

时间表中不引用对象

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1

以天为单位的图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1

1小时图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12

12小时图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2

2小时图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3

3小时图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4

4小时图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6

6小时图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8

8小时图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1

1分钟图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10

10分钟图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12

12分钟图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15

15分钟图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2

2分钟图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20

20分钟图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3

3分钟图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30

30分钟图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4

4分钟图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5

5分钟图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6

6分钟图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1

以月为单位的图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1

以周为单位的图表显示

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PITCHFORK

安德鲁分叉线

物件类型

OBJ_RECTANGLE

巨型

物件类型

OBJ_RECTANGLE_LABEL

用于创建和设计自定义图形界面的“矩形标签”对象。

物件类型

OBJ_REGRESSION

线形回归通道

物件类型

OBJ_STDDEVCHANNEL

标准偏离通道

物件类型

OBJ_TEXT

文本

物件类型

OBJ_TREND

趋势线

物件类型

OBJ_TRENDBYANGLE

趋势角度

物件类型

OBJ_TRIANGLE

三角形

物件类型

OBJ_VLINE

垂直线

物件类型

OBJPROP_ALIGN

“编辑”对象中的水平文本对齐 (OBJ_EDIT)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR

图解对象的定位点

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE

角度。对于程序创建的，无指定角度的对象来说，它的值等同于 EMPTY_VALUE

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE

箭头对象代码

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK

显示背景上的对象

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR

编辑对象背景颜色 OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE

文件的位图标签名称   另见 Resources

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR

OBJ_EDIT 和 OBJ_BUTTON 对象的边界色

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE

“矩形标签”对象的边界类型

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID

“图表”对象的ID(OBJ_CHART)。它允许使用该对象的属性，好像使用图表操作中描述的函数的普通图表，但是有一些例外

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE

图解对象测量

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR

颜色

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER

图表连接到图解对象

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME

创建对象时间

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE

显示图解对象时间比例

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE

埃利奥特波动标记水平

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION

标准偏差通道误差

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION

江恩物件趋势

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES

埃利奥特波动标记排成一行

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE

显示裴波那契弧形对象的全部椭圆形 (OBJ_FIBOARC)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL

颜色填充对象 ( 为OBJ_RECTANGLE，OBJ_TRIANGLE，OBJ_ELLIPSE，OBJ_CHANNEL， OBJ_STDDEVCHANNEL，OBJ_REGRESSION)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT

字体

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE

字体大小

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN

禁止在程序端菜单“图表”-“对象”-“对象列表”的对象列表中显示图形对象的名称。真实值允许隐藏列表的对象。默认下，true的设置用于显示日程表事件的对象，交易历史和 MQL5 程序创建的对象。若要看到这种 图形对象 和访问他们的属性，请点击“对象列表”窗口中的“全部”按钮。

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR

线路水平颜色

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS

水平数量

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE

线路水平风格

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT

水平描述

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE

水平值

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH

线路水平厚度

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME

物件名称

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD

图解对象时间表

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE

价格坐标

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE

显示图解对象价格比例

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY

垂直线通过图表的全部窗口

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT

向左发出射线

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT

向右发出射线

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY

在编辑对象上编辑文本

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE

比例（江恩对象和斐波纳契 弧线）

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE

对象可用性

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED

所选对象

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE

按钮状态（按压/未按压）

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE

类型

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL

图表对象的交易品种

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT

物件描述（物件中包含的文本）

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME

时间坐标

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES

时间表上的对象可见性

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP

提示信息文本。如果没有设置属性，那么将显示程序端自动生成的提示信息。提示信息可以通过设置"\n" (line feed) 值来禁用

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE

对象类型

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH

路线厚度

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE

X轴定位点像素距离 (see note)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET

图形对象“位图标签”和“位图”(OBJ_BITMAP_LABEL 和 OBJ_BITMAP)中的 矩形可见区域 左上角的X坐标。该值由原始图片左上角对应的像素设置。

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE

对象宽度沿着X轴，以像素表示。指定用于  OBJ_LABEL (只读), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 对象

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE

Y轴定位点像素距离 (see note)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET

图形对象“位图标签”和“位图”(OBJ_BITMAP_LABEL 和 OBJ_BITMAP)中的 矩形可见区域 左上角的Y坐标。该值由原始图片左上角对应的像素设置。

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE

对象高度沿着Y轴，以像素表示。指定用于  OBJ_LABEL (只读), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 对象

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER

图形对象优先接收点击图表事件(CHARTEVENT_CLICK)。创建对象时默认设置零值；若需要可以提高优先级。当一个接一个地应用对象时，只有级别最高的那个可以收到CHARTEVENT_CLICK 事件。

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT

评价订单

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK

执行政策意味着订单只可以在指定额度执行。如果当前市场不提供金融工具需要的额度，订单将无法执行。需要的交易量可以使用市场此刻几种可用的提供来执行。

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC

该模式意味着交易者同意在订单指定范围内，以市场可用的最大交易量执行交易。如果无法执行全部订单交易量，那么剩下的交易量将被取消。

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN

该政策只用于市场订单 (ORDER_TYPE_BUY 和 ORDER_TYPE_SELL)，限价和止损限价订单 (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT，ORDER_TYPE_SELL_LIMIT，ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 和 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) 并且只用于市场或交易 执行的交易品种。如果部分执行市场或剩下交易量的限价订单没有取消，则是会进一步处理。

为了激活ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 和 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT 订单，将会创建ORDER_FILLING_RETURN执行类型相应的限价订单 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT 。

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC

EA交易的ID安置在订单之中（为确保每个EA交易安置都有独特的代码）

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID

一旦执行，位置指标马上建立一个订单。每个执行订单结果都使订单公开或修改已经存在的位置，明确指出指标的位置同时执行订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT

交易品种订单的当前价格

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN

订单中的规定价格

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT

限制停止订单的限制价格订单

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL

斩仓值

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE

订单陈述

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED

客户撤销订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED

过期订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED

履行全部订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL

履行部分订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED

接收订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED

驳回订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD

注册订单（到交易系统）

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL

删除订单（从交易系统中删除）

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY

更改订单（改变其参数）

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED

选中订单，并未被经纪人接收

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL

交易品种订单

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY

前交易日订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE

订单执行或取消时间

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC

以毫秒为单位计算01.01.1970以来订单执行/取消的时间

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION

订单终结时间

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC

取消订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP

订单设置时间

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC

以毫秒为单位计算01.01.1970以来下订单执行的时间

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED

过期订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

订单将生效直至指定日期的23:59:59。如果该时间超出了交易期，那么该订单会在最近的交易时间内到期。

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP

盈利值

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE

订单类型

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY

市场购买订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

限制买入待办订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP

停止买入待办订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

在到达订单价格之上，是限制买入订单安置在停止限制价格中

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING

订单填满类型

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL

市场卖出订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

限制卖出待办订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP

停止卖出待办订单

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

在到达订单价格之上，是限制卖出订单安置在停止限制价格中

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME

订单使用期

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT

订单当前交易量

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL

订单最初交易量

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT

当前时间表

图表时间表

PERIOD_D1

1 天

图表时间表

PERIOD_H1

1小时

图表时间表

PERIOD_H12

12 小时

图表时间表

PERIOD_H2

2 小时

图表时间表

PERIOD_H3

3 小时

图表时间表

PERIOD_H4

4 小时

图表时间表

PERIOD_H6

6小时

图表时间表

PERIOD_H8

8小时

图表时间表

PERIOD_M1

1 分钟

图表时间表

PERIOD_M10

10 分钟

图表时间表

PERIOD_M12

12 分钟

图表时间表

PERIOD_M15

15 分钟

图表时间表

PERIOD_M2

2 分钟

图表时间表

PERIOD_M20

20 分钟

图表时间表

PERIOD_M3

3 分钟

图表时间表

PERIOD_M30

30 分钟

图表时间表

PERIOD_M4

4 分钟

图表时间表

PERIOD_M5

5 分钟

图表时间表

PERIOD_M6

6 分钟

图表时间表

PERIOD_MN1

1月

图表时间表

PERIOD_W1

1 周

图表时间表

PLOT_ARROW

DRAW_ARROW类型箭头代码

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT

DRAW_ARROW类型垂直箭头转换

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES

颜色数量

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN

在DataWindow中没有描绘和值的原始字节数量

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE

图解建筑类型

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE

测绘空值，没有绘图

PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL

显示在DataWindow中的指标图解系列的名称. 当使用复杂的需要多个指标缓冲区来显示的图形风格时，可以使用","作为分隔符来指定每个缓冲区的名称。示例代码显示在 DRAW_CANDLES

PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR

包含绘画颜色的缓冲区指标

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE

画线类型

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH

画线层次

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT

在字节中与时间轴一起描绘的指标转换

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA

在DataWindow中显示建筑值标志

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE

线 +DI

指标线

POINTER_AUTOMATIC

任意类型对象指针自动创建（不使用new()）

CheckPointer

POINTER_DYNAMIC

new() 操作创建的对象指针

CheckPointer

POINTER_INVALID

错误指针

CheckPointer

POSITION_COMMENT

方位注释

PositionGetString

POSITION_COMMISSION

佣金

PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER

位置标识符是独一的数字，对于每个新的开仓位来说是制定的且在整个使用期内是不可更改的，翻转位置不能改变它的标识符。

PositionGetInteger

POSITION_MAGIC

位置幻数（参看 ORDER_MAGIC

PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT

开仓当前价位

PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN

方位开盘价格

PositionGetDouble

POSITION_PROFIT

当前利润

PositionGetDouble

POSITION_SL

开仓止损水平

PositionGetDouble

POSITION_SWAP

积累交换

PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL

交易品种位置

PositionGetString

POSITION_TIME

开盘时间位置

PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC

以毫秒为单位计算01.01.1970以来持仓的时间

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE

以秒为单位计算01.01.1970以来持仓更改的时间

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

以毫秒为单位计算01.01.1970以来持仓更改的时间

PositionGetInteger

POSITION_TP

开仓获利水平

PositionGetDouble

POSITION_TYPE

位置类型

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY

买入

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL

卖出

PositionGetInteger

POSITION_VOLUME

方位成交量

PositionGetDouble

PRICE_CLOSE

收盘价格

价格常数

PRICE_HIGH

一个时期的最高价格

价格常数

PRICE_LOW

一个时期的最低价格

价格常数

PRICE_MEDIAN

中间值（高+低）/2

价格常数

PRICE_OPEN

开盘价格

价格常数

PRICE_TYPICAL

典型价格（高+低+收盘价）/3

价格常数

PRICE_WEIGHTED

平均价格（高+低+收盘价格+开盘价格）/4

价格常数

PROGRAM_EXPERT

专家

MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR

指标

 

PROGRAM_SCRIPT

脚本

MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT

由于账户设置的改变，会产生激活另一个账户或者重新连接交易服务器的情况。

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE

更改交易品种或图表周期

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE

关闭图表

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE

程序端已关闭

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED

值代表 OnInit()处理器，返回非零值

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS

使用者改变输入参数

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM

通过调用 ExpertRemove()函数EA交易终止操作

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE

程序重新编译

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE

从图表中删除程序

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE

应用新模板

UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY

星期六

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR

文件指针的当前位置

FileSeek

SEEK_END

文件末尾

FileSeek

SEEK_SET

文件起点

FileSeek

SENKOUSPANA_LINE

闪光跨度A线

指标线

SENKOUSPANB_LINE

闪光跨度B线

指标线

SERIES_BARS_COUNT

当前时刻交易品种周期字节价值

SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE

当前时刻交易品种周期第一数据

SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE

交易品种周期最后字节的开仓时间

SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

忽略时间表的服务器上交易品种历史中第一个日期

SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED

当前时刻交易品种/周期的同步数据

SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

忽略时间表的客户端上交易品种历史中第一个日期

SeriesInfoInteger

SHORT_MAX

最大值，可以代表短型

数值类型常量

SHORT_MIN

最小值，可以代表短型

数值类型常量

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

作者登录

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE

账户结余

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER

交易商名称（公司名）

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

交易商服务器

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Signal base currency

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

发布日期 (提供订阅的日期)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

监控起始日期

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY

账户净值

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN

账户所得

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID

信号 ID

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

账户杠杆

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

账户最大跌幅

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME

信号名称

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS

利润点

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE

信号订阅价格

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING

持仓评级

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI

投资利润率(%)

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

订阅人数量

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

账户类型 (0-真实， 1-模拟， 2-竞赛)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES

交易数量

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

确认禁用标识

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

复制止损和获利标识

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

入金比例 (%)

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

净值限制

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID

信号 id, r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME

信号名称，r/o

SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

滑移(用于下市价单时同步持仓和复制交易)

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

订阅启用标识

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

"同意信号服务使用条款" 标识, r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

最大的使用入金百分比(%), r/o

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE

信号线

指标线

STAT_BALANCE_DD

以货币计算，最大的结余跌幅。在交易处理过程中，结余可能有大幅度下跌，这里采用最大的值

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

以货币计算结余下跌，记录于百分比计算的最大结余跌幅时期 (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT)。

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

以百分比计算最大结余跌幅。在交易处理过程中，结余可能有大幅度下跌，每次相关的下跌值都以百分比计算返回最大的值

TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT

以百分比计算结余下跌，记录于货币计算的最大结余跌幅的时期 (STAT_BALANCE_DD)。

TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN

结余的最小值

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX

一组亏损交易中的最大亏损。该值小于或等于0

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

已经形成 STAT_CONLOSSMAX (一组亏损交易中的最大亏损)的交易的数量

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX

一组获利交易中的最大收益。该值大于或等于0

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

已经形成STAT_CONPROFITMAX (一组获利交易中的最大收益)的交易的数量

TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER

计算的自定义优化标准的值通过 OnTester() 函数返回unction

TesterStatistics

STAT_DEALS

成交数量

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD

以货币计算，最大的净值跌幅。在交易处理过程中，净值上可能出现大幅度下跌，这里采用最大的值

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

以货币计算净值下跌，记录于百分比计算的最大净值跌幅时期(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT)。

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

以百分比计算最大净值跌幅。在交易处理过程中，净值可能有大幅度下跌，每次相关的下跌值都以百分比计算返回最大的值

TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT

以百分比计算下跌，记录于货币计算的最大净值跌幅的时期 (STAT_EQUITY_DD)。

TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN

最小净值

TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF

期望收益

TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS

总亏损，所有负值交易的总和。该值小于或等于0

TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT

总利润，所有获利（正值）交易的总和。该值大于或等于0

TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT

初始存款的值

TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES

买入交易

TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES

亏损交易

TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

一组亏损交易的平均长度

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

最长的一组亏损交易中的交易数量 STAT_MAX_CONLOSSES

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES

最长一组亏损交易的总亏损

TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

最长的一组获利交易中的交易数量 STAT_MAX_CONWINS

TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS

最长的一组获利交易的总利润

TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE

最大亏损 – 所有亏损交易中的最低值。该值小于或等于0

TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE

最大收益 – 所有获利交易中的最大值。该值大于或等于0

TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL

保证金水平的最小值

TesterStatistics

STAT_PROFIT

测试后的净利润，STAT_GROSS_PROFIT 和 STAT_GROSS_LOSS 的总和(STAT_GROSS_LOSS 始终小于或等于0)

TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR

利润因子，等于STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS比率。如果STAT_GROSS_LOSS=0, 利润因子就等于 DBL_MAX

TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES

获利的买入交易

TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

获利的卖出交易

TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES

获利交易

TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

一组获利交易的平均长度

TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR

采收率，等于 STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD的比率

TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO

夏普比率

TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES

卖出交易

TesterStatistics

STAT_TRADES

交易的数量

TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL

从账户取款

TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE

基于开盘价/收盘价的计算

价格常数

STO_LOWHIGH

基于最低价/最高价的计算

价格常数

STYLE_DASH

折线

绘画风格

STYLE_DASHDOT

折点线

绘画风格

STYLE_DASHDOTDOT

双折点线

绘画风格

STYLE_DOT

虚线

绘画风格

STYLE_SOLID

实线

绘画风格

SUNDAY

星期日

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK

卖价―最佳买入信息

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH

一天中最高买价

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW

一天中最低买价

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK

当前报价支线

SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS

The underlying asset of a derivative

SymbolInfoString

SYMBOL_BID

买价―最佳卖出信息

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH

一天中最高买价

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW

一天中最低买价

SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD方式―计算保证金和利润

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD指数模式―通过指数计算保证金和利润

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

CFD杠杆模式―通过杠杆贸易计算保证金和利润

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

期货模式 –  计算股票交易中，交易期货合约的保证金和赢利

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

期货期权模式 –  计算期权交易中，交易期货合约的保证金和赢利。根据以下规则，保证金可能会因MarginDiscount 偏差的数额而减少：

1. 如果买入持仓的价格（买入订单）少于预估价格，MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)

2. 如果卖出持仓的价格（卖出订单）超过预估价格，MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)

在这里：

    • PriceSettle – 前一交易日的预估价格（清算）；
    • PriceOrder – 订单（请求）中设置的加权平均持仓价格或持仓价格；
    • TickPrice – 订单价（成本价格的点变化）
    • TickSize – 订单大小（最低价格变化的步骤）

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

交换模式 – 计算股票交易中，交易证券的保证金和赢利

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

外汇方式―计算利润和保证金

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

期货方式―计算保证金和利润

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

担保模式 - 在交易账户中使用交易品种作为非交易资产。持仓的市值根据交易量，当前市价，合约大小和流动比率进行计算。价值包括在资产中，被加入到净值。这种交易品种的持仓提高了可用预付款的数额，并用作可交易工具持仓的额外预付款（担保）。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE

交易品种基础货币

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

保证金货币

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

利润货币

SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION

交易品种描述

SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS

小数点后数字

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

当天结束前，该命令是有效的

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

该命令在无限时间周期中是有效的，直到它被明确删除

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

到期模式 允许命令标志

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

在命令中指定期限时间

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

有效期在订单中指定

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

交易品种交易结束日期（通常用于期货）

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK

这个政策意味着交易只能执行指定的交易量。如果目前市场上无法提供必要的金融工具数量，那么订单将不会执行。可以使用目前市场上可得到的几种提供来填写需要的交易量。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC

在这种情况下，交易人同意以订单中指定的市场上最大可提供交易量，执行交易。如果订单不能完全填写，订单的可用交易量将被填写，余下的交易量将被取消。是否使用IOC订单由交易服务器决定。。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE

填充模式 允许命令标志

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN

ISIN系统中交易品种的名称（国际证券识别号码）。国际证券识别号码是一个12位数字字母代码，是证券的唯一识别码。交易品种的属性是由交易服务器方面决定的 。

SymbolInfoString

SYMBOL_LAST

最后订单价格

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH

一天中最高

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW

一天中最低

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

原始保证金表示每一笔保证金开仓成交量的数量

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

维持保证金，在交易品种中建立保证金数量，从一笔订单中获得保证金利润，当客户账户改变时，使用客户资产检测系统，如果维持保证金等于，使用原始保证金

SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE

Option type

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

美式期权可以在超期前的任何交易日执行。可以为其指定买家可以执行该选项的周期

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

欧式期权只能在指定日期执行（超七日，执行日，交付日）

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Option right (Call/Put)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

买入期权给予您在指定价格购买资产的权限

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

卖出期权给予您在指定价格出售资产的权限

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE

期权的执行价格。期权买家可以购买（买入期权）或出售（卖出期权）标的资产的价格，期权卖家有义务出售或买入相应数量的标的资产。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT

限价单被允许（买入限价和卖出限价）

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET

市价单被允许（买入和卖出）

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE

允许的标识 订单类型

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL

止损被允许

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP

止损订单被允许（买入止损和卖出止损）

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

止损限价订单被允许（买入止损限价和卖出止损限价）

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP

获利被允许

SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH

交易品种树形通路

SymbolInfoString

SYMBOL_POINT

交易品种点值

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT

在市场报价中选择交易品种

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW

当前加权平均价格

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

当时的买入订单数量

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

买入订单的当前交易量

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE

当前平仓价格

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS

当前时期的交易数量

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST

总持仓利息

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN

当前持仓价格

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

当前最高价格

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

当前最低价格

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

当前结算价格

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

当时的卖出订单数量

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

卖出订单的当前交易量

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

当前的总流通量

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME

当前交易的总交易量

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD

相关传播值

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

浮点传播迹象

SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME

交易品种交易开始日期（通常用于期货）

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG

最低交易值

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE

交易计算模式

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

以客户入金货币的钱数收取利息

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

以交易品种保证金货币的钱数收取利息

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

以交易品种基础货币的钱数收取利息

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

禁用利息（无利息）

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

利息作为指定的年利息，从计算利息的工具价格收取（标准银行年是360天）

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

利息作为指定的年利息，从持仓的开盘价格收取 （标准银行年是360天）

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

以点数收取利息

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

重新持仓收取利息。交易日结束，平仓。第二天以当前卖价 +/- 指定点数 (参数 SYMBOL_SWAP_LONG 和 SYMBOL_SWAP_SHORT)重新持仓

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

重新持仓收取利息。交易日结束，平仓。第二天以收盘价 +/- 指定点数 (参数 SYMBOL_SWAP_LONG 和SYMBOL_SWAP_SHORT)重新持仓

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

日翻滚收费

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT

最小交易值

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

显示在Depth of Market要求中的最大数量，交易品种无队列要求，值是0

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME

最后报价时间

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

合约价格计算方式

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

交易贸易合同

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

交换执行

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

立即执行

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

交易执行

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

应邀执行

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

订单执行方式

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

凝结交易操作的距离

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE

订单执行类型

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

平仓操作允许

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

交易品种交易失去功效

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

没有交易限制

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

长仓允许

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

短仓允许

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

止蚀盘当前收盘价格的最小空间

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

最小价格改变

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT的值

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

为亏损空间计算最小价位

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

为利润空间计算最小价位

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME

最后订单成交量

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

交易品种单向（单买或单卖）持仓和挂单可允许的最大总容量。例如，5手限定范围内，您可以拥有5手买入持仓交易量和下单5手卖出限价挂单交易量。但是在这种情况下，你不能下单买入限价挂单（因为单向总交易量将会超出限定范围）或下单超过5手的卖出限价交易量。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX

一笔订单中的最大成交量

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN

一笔订单中的最小成交量

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP

交易执行缓步的最小成交量

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH

当天最大订单

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW

当天最小订单

SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE

转换线

指标线

TERMINAL_BUILD

客户端构造编号

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE

在客户端建立的 语言代码页 数字

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH

电脑中所有程序端的普通路径

TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

标识表示程序端中存在MQL5.community 授权数据

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

MQL5.community的结余

TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

连接 MQL5.community

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY

公司名称

TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED

连接的交易服务器

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES

系统的CPU 内核数量

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH

程序端数据文件夹存储

TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE

程序端（代理）MQL5\Files 文件夹的空闲磁盘空间，MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED

使用DLL许可

TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED

在制定终端允许使用SMTP-server 和 login发送邮件

TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED

在制定终端允许使用FTP-server 和 login发送报告

TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE

程序端语言

TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS

图表中的最大字节

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE

程序端（代理）进程的空闲内存，MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL

系统的物理内存，MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL

程序端（代理）进程的可用内存，MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED

程序端（代理）使用的内存，MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID

标识表示存在MetaQuotes ID 数据 推送通知

TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME

程序端名称

TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED

允许向智能手机发送通知

TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT

OpenCL 支持的版本格式 0x00010002 = 1.2。 "0" 表示OpenCL 不被支持

TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH

程序端文件夹启动

TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST

最后知道的交易服务器的微秒ping值。一秒包含一百万微秒

TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI

屏幕上显示信息的分辨率是以每英寸一行的点数计算的（DPI）

TerminalInfoInteger

TERMINAL_TRADE_ALLOWED

允许交易

TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64

"64-位程序端"

TerminalInfoInteger

THURSDAY

星期四

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL

为规定参数的立即执行放置交易命令（市场命令）

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY

修改先前放置的命令参量

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING

在制定环境下执行放置交易命令（待办订单）

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE

删除先前放置的待办订单命令

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP

修改折仓并取走开仓利润值

MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL

交易者取消请求

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT

客户端无效自动交易

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION

与服务器无连接

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE

完成要求

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL

请求部分完成

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR

请求处理错误

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN

命令或安置冻结

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID

无效请求

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION

请求中的无效命令截止日期

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL

无效命令填满字节

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER

错误或禁止的 订单类型

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE

请求中的无效价格

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS

请求中的无效访问

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME

请求中无效成交量

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS

待办订单数量达到限制

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME

订单成交量和交易品种位置达到限制

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED

处理锁住请求

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED

收市

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES

不改变请求

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY

没有足够的钱实现请求

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL

只在流水账允许操作

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

改变命令状态

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED

安置命令

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED

指定 POSITION_IDENTIFIER的持仓已经被关闭

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED

改变价格

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF

没有报价处理请求

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT

拒绝请求

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE

报价请求

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT

服务器无效自动交易

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT

超时取消请求

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS

太频繁的请求

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED

关闭交易

MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

添加交易到历史记录。订单执行执行操作或者执行账户结余操作。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE

删除历史记录的交易。可能会有之前执行的交易从服务器删除的情况。例如，交易在之前交易商转移的外部交易系统（交换）中已经被删除。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE

更新历史记录交易。可能会有之前执行的交易变更到服务器上的情况。例如，交易在之前交易商转移的外部交易系统（交换）中已经发生了变化。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

添加订单到历史记录就是执行或取消的结果。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE

删除订单历史记录的订单。这个类型用于加强交易服务器的功能。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE

改变位于订单历史中的订单。这个类型用于加强交易服务器的功能。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

新增新的持仓订单。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

从持仓订单列表移除订单。设置相应的请求或执行（填充）和移动到历史记录后，订单可以从持仓订单中删除。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

更新持仓订单。更新不仅包括明显的客户端或交易服务器的变化还包括设置时的订单状态的变化（例如，转换从 ORDER_STATE_STARTEDORDER_STATE_PLACED 或从 ORDER_STATE_PLACEDORDER_STATE_PARTIAL等等)。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION

改变与交易执行无关的持仓。这种事务类型表示持仓可以在交易服务器上改变。持仓交易量，开盘价，止损和获利水平可以改变。更改的数据以 MqlTradeTransaction 结构通过 OnTradeTransaction 处理器来提交。持仓变化（添加，更改或关闭），作为交易执行的结果，不会引起 TRADE_TRANSACTION_POSITION 事务的出现。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST

服务器处理交易请求和处理结果的通知已经收到。只有类型字段（交易事务类型）必须以MqlTradeTransaction 结构分析该事务。 OnTradeTransaction (请求和结果)的第二和第三参数必须分析额外的数据。

MqlTradeTransaction

TUESDAY

星期二

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL

bool

MqlParam

TYPE_CHAR

char

MqlParam

TYPE_COLOR

color

MqlParam

TYPE_DATETIME

datetime

MqlParam

TYPE_DOUBLE

double

MqlParam

TYPE_FLOAT

float

MqlParam

TYPE_INT

int

MqlParam

TYPE_LONG

long

MqlParam

TYPE_SHORT

short

MqlParam

TYPE_STRING

string

MqlParam

TYPE_UCHAR

uchar

MqlParam

TYPE_UINT

uint

MqlParam

TYPE_ULONG

ulong

MqlParam

TYPE_USHORT

ushort

MqlParam

UCHAR_MAX

最大值，可以代表无符字符型

数值类型常量

UINT_MAX

最大值，可以代表无符号整型

数值类型常量

ULONG_MAX

最大值，可以代表无符号长型

数值类型常量

UPPER_BAND

最高限制

指标线

UPPER_HISTOGRAM

上直方图

指标线

UPPER_LINE

上边线

指标线

USHORT_MAX

最大值，可以代表无符号短型

数值类型常量

VOLUME_REAL

交易成交量

价格常数

VOLUME_TICK

赊欠成交量

价格常数

WEDNESDAY

星期三

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY

代表很多条目剩下，直到数组末尾

 

如下，处理全部数组

其他常量

WRONG_VALUE

常量可以隐藏 计算 传递到任何 枚举 类型数组

其他常量