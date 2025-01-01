//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明图形资源的参数

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//--- 设置像素数组的大小

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 用透明颜色填充像素数组，并在此基础上创建图形资源

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- 查看已创建的图形资源。

//--- 获取当前柱形图的时间和价格数据

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 使用最后报价和时间的坐标创建位图对象

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 将创建的位图对象的宽度和高度设置为图形资源的宽度和高度。

//--- 将对象定位点设置为其中心。

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- 将前面为位图对象创建的图形资源指定为图像文件

//--- 在这种情况下，为了指示所使用的图形资源的名称，我们需要在其名称之前添加“::”

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//--- 设置DodgerBlue的透明度为200

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//--- 用设置的颜色填充图形资源的整个像素数组

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- 更新图形资源数据

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- 等待3秒再读取图形资源数据

Print("Wait 3 seconds before ResourceReadImage()");

Sleep(3000);

//--- 将图像从资源读入新的像素数组

uint rc_data_copy[];

uint w=0,h=0;

ResetLastError();

if(!ResourceReadImage("::"+rc_name,rc_data_copy,w,h))

{

Print("ResourceReadImage() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}



//--- 设置OrangeRed的透明度为200

clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);

//--- 用设置的颜色填充图形资源的整个像素数组，并在此基础上创建新的图形资源

ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);

if(!ResourceCreate(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("New ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created new recource array: ",rc_data_copy.Size());



//--- 使用最后报价和时间的坐标创建“图形标签”对象

string obj_name2="BitmapLabel";

if(!ObjectCreate(0,obj_name2,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 使用之前接收到的价格和时间获取屏幕坐标

int x=0,y=0;

if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))

{

Print("New ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- 将创建的图形标签对象的宽度和高度设置为图形资源的宽度和高度。

//--- 将对象定位点设置为其中心。

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- 将复制的图形资源设置为图形标签对象的图像文件

//--- 在这种情况下，为了指示所使用的图形资源的名称，我们需要在其名称之前添加“::”

ObjectSetString(0,obj_name2,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name+"Copy");



//--- 更改新图形标签对象的颜色

Print("Wait 3 seconds before changing color to GreenYellow");

Sleep(3000);

//--- 设置GreenYellow的透明度为200

clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//--- 用设置的颜色填充图形资源的整个像素数组

ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);

//--- 更新图形资源数据

Update(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,true);



//--- 等待3秒，删除资源和两个对象

Print("Wait 3 seconds before deleting both objects");

Sleep(3000);

Print("Deleting Resource and all Bitmap objects");

ResourceFree("::"+rc_name);

ResourceFree("::"+rc_name+"Copy");

ObjectDelete(0,obj_name);

ObjectDelete(0,obj_name2);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 更新图形资源数据 |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- 如果传递的维度为零，则离开

if(width==0 || height==0)

return;

//--- 更新资源数据并重新绘制图表

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}