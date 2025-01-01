|
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 声明图形资源的参数
string rc_name="Resource";
uint rc_width=100;
uint rc_height=100;
uint rc_data[];
uint rc_size=rc_width*rc_height;
ResetLastError();
//--- 设置像素数组的大小
if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)
{
Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 用透明颜色填充像素数组，并在此基础上创建图形资源
ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);
if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());
//--- 查看已创建的图形资源。
//--- 获取当前柱形图的时间和价格数据
MqlTick tick={};
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 使用最后报价和时间的坐标创建位图对象
string obj_name="Bitmap";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 将创建的位图对象的宽度和高度设置为图形资源的宽度和高度。
//--- 将对象定位点设置为其中心。
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- 将前面为位图对象创建的图形资源指定为图像文件
//--- 在这种情况下，为了指示所使用的图形资源的名称，我们需要在其名称之前添加“::”
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);
//--- 设置DodgerBlue的透明度为200
uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);
//--- 用设置的颜色填充图形资源的整个像素数组
ArrayInitialize(rc_data,clr);
//--- 更新图形资源数据
Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);
//--- 等待3秒再读取图形资源数据
Print("Wait 3 seconds before ResourceReadImage()");
Sleep(3000);
//--- 将图像从资源读入新的像素数组
uint rc_data_copy[];
uint w=0,h=0;
ResetLastError();
if(!ResourceReadImage("::"+rc_name,rc_data_copy,w,h))
{
Print("ResourceReadImage() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 设置OrangeRed的透明度为200
clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);
//--- 用设置的颜色填充图形资源的整个像素数组，并在此基础上创建新的图形资源
ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);
if(!ResourceCreate(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("New ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created new recource array: ",rc_data_copy.Size());
//--- 使用最后报价和时间的坐标创建“图形标签”对象
string obj_name2="BitmapLabel";
if(!ObjectCreate(0,obj_name2,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 使用之前接收到的价格和时间获取屏幕坐标
int x=0,y=0;
if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))
{
Print("New ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- 将创建的图形标签对象的宽度和高度设置为图形资源的宽度和高度。
//--- 将对象定位点设置为其中心。
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XSIZE,rc_width);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YSIZE,rc_height);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_UPPER);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(0,obj_name2,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- 将复制的图形资源设置为图形标签对象的图像文件
//--- 在这种情况下，为了指示所使用的图形资源的名称，我们需要在其名称之前添加“::”
ObjectSetString(0,obj_name2,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name+"Copy");
//--- 更改新图形标签对象的颜色
Print("Wait 3 seconds before changing color to GreenYellow");
Sleep(3000);
//--- 设置GreenYellow的透明度为200
clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- 用设置的颜色填充图形资源的整个像素数组
ArrayInitialize(rc_data_copy,clr);
//--- 更新图形资源数据
Update(rc_name+"Copy",rc_data_copy,rc_width,rc_height,true);
//--- 等待3秒，删除资源和两个对象
Print("Wait 3 seconds before deleting both objects");
Sleep(3000);
Print("Deleting Resource and all Bitmap objects");
ResourceFree("::"+rc_name);
ResourceFree("::"+rc_name+"Copy");
ObjectDelete(0,obj_name);
ObjectDelete(0,obj_name2);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 更新图形资源数据 |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
{
//--- 如果传递的维度为零，则离开
if(width==0 || height==0)
return;
//--- 更新资源数据并重新绘制图表
if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
ChartRedraw();
}